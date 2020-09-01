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Новини

В Ужгороді презентують сонячну лавку, яка заряджатиме гаджети

1 Вересня 2020 777

В Ужгороді презентують першу в місті сонячну лавку. Це лавка із сонячною панеллю, де можна заряджати гаджети. Тож тепер необов’язково щоразу носити з собою павербенк, чи шукати кафе з розетками. Подія відбудеться 2 вересня, о 14.00, на набережній Незалежності, навпроти Львівської майстерні шоколаду.

Сонячна лавка для Ужгорода – це:

«Для нашого міста це справді знакова подія. Це ще один крок у напрямку розвитку нашої з вами культури та екологічної свідомості. За альтернативними джерелами енергії – наше майбутнє! І воно – у ваших руках», – зазначають організатори.

Ідею втілює ГО “Зелений Варош”. Проєкт “Сонячна лавка – приклад ефектів альтернативної енергії” виконується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках проєкту ГО “Смарт Поінт Ужгород” “Акселератор важливих ідей“.

Varosh

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# екоактивісти # екологія # ужгород

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