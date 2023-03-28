Торти на замовлення в Ужгороді: як жінки розпочинають свою “солодку” справу

Психологиня, лікарка, викладачка, бухгалтерка, мама у декреті — всіх цих жінок об’єднує любов до випічки. Вони створюють фантастичні торти, тістечка та інші десерти, та при цьому залишаються професіоналками в інших сферах.

Жінки, які перетворили хобі у свій додатковий дохід. Неймовірно смачний матеріал, після якого захочеться з’їсти тортика. Або наважитися перетворити на бізнес те, що дуже любите.

Анна Васильєва. Кондитерка та політологиня

— Я — кандидатка політичних наук, доцентка кафедри політології та міжнародних відносин СНУ ім.В.Даля, у 2014 році переїхала в Ужгород із Луганська. Коли викладання перейшло в режим онлайн, паралельно в моє життя прийшла кондитерська справа. Завдяки сучасним технологіям можна пів дня читати лекції, а потім творити дива на кухні. Випікала спочатку для розради, щоб зняти стрес, але з часом знайомі почали просити щось купити. Не знаю, як я наважилася продати перший торт, бо все життя до цього було пов’язано виключно з викладанням. Я постійно навчаю студентів і постійно вчуся сама, купуючи кондитерські курси з різними сучасними техніками. Квіти на торти роблю теж незвичайні — з вафельного паперу, карамелі.

Мій улюблений торт — морквяний. В ньому абсолютно досконалий вологий бісквіт з апельсиновою цедрою та карамельними горіхами. У поєднанні з чиз-кремом та апельсиновим курдом — неймовірна насолода.

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Анастасія Дацьо. Кондитерка та філологиня

— Я — вчителька англійської та французької мов, окрім іноземної філології закінчила ще й туризм. Але майже весь час приділяю кондитерській справі. Спочатку моїм натхненням була телепрограма “Майстер шеф”, навчаючись на 2 курсі пробувала приготувати різні десерти. Під час епідемії коронавірусу остаточно вирішила розвиватися у цій сфері, оскільки було багато вільного часу для нових десертів.

Цікаво, що я не люблю їсти солодке. Але улюблені солодощі маю: це корпусний десерт з сиром брі.

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Каталіна Єщенко. Кондитерка та психологиня

— Я студентка 4-го курсу спеціальності «Психологія». Зараз я волонтерю з дітками, які перебували в зоні бойових дій.

Випікати тортики різної складності я почала з 11 років; зазвичай на Дні народження рідних. Ще я пройшла курси по кондитерці у Львові, і вже дорогою додому створила сторінку зі своїми роботами.

Мала багато складних замовлень. Мій найбільший торт — будинок-багатоповерхівка “БеркутБуд” на 25 кг. Дуже ціную і люблю своїх батьків, які мене завжди підтримували. Тому мій улюблений тортик — це “Левітуюче серце”, яке я зробила на перлинне весілля батьків. Це досить складна конструкція, яка тримається тільки на двох нитках і взагалі важко повірити, що це торт.

Мій фаворит смаку — торт «Тутті-фрутті» Вологі бананові бісквіти з додаванням кориці, крем з додаванням пюре чорної смородини, банановий мус, конфі з чорної смородини, збита солена карамель.

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Людмила Бомбушкар. Кондитерство як творчість

— Мене звати Людмила, чоловік мене називає Людмилкою, разом виховуємо чотирирічну донечку.

— Я — творча людина, з дитинства постійно щось ліпила, малювала, випікала, містила тісто. Взагалі, дуже люблю готувати та фантазувати з їх подачею страв. Випічка мені подобалася завжди, але тільки останні два роки займаюся нею професійно. Вважаю, це — справою мого життя та планую і надалі вдосконалювати свої навички. У вільний час полюбляю малювати різними техніками. Мій улюблений тортик — це ароматний шоколадний бісквіт з карамельним кремом та начинкою безе з горіхами. Це одна з моїх найпопулярніших начинок.

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Тетяна Яшко. Натхнення від найрідніших

— З дитинства мені подобалося пекти тортики, щоправда, спочатку вони були з піску та квітів. Моя бабка завжди кричала, що не встигли квіти розцвісти, як я їх вже зірвала для своїх “тортів”.

Свої перші торти я почала випікати, коли була вагітна з першою донечкою. Мені дуже хотілося спекти тістечко “Слонова сльоза”. Але бісквіт ніяк не вдавався, я зіпсувала багато продуктів… Але не зупинилася. Купила ще продуктів і з третього разу все вдалося. Так захопилася кондитеркою, почала читати кулінарні книги, пробувати пекти різні тортики та тістечка. Дякую донечкам за натхнення та родині за підтримку.

Улюблений мій тортик це — це ванільний бісквіт, крем чіз, полуничний конфі та шматочки бананів.

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Ірина Бойсак. Кондитерка та лікарка

— Я — лікарка загальної практики, асистентка кафедри дитячих хвороб ДВНЗ «УжНУ», а у вільний час я займаюся кондитерською справою. Вже 5 років я «в справі».

Мрія бути професійним кухарем мала ще зі шкільних років, але родина перерадила і я обрала професію лікарки. Та коли в процесі навчання на медичному мала вигорання, знайшла відраду у випічці. Я завжди добре готувала, інколи допомагала мамі виконувати замовлення на весілля, бо вона теж пекла, але лише традиційні закарпатські тіста. От з них я і почала, а коли я побачила, що непогано виходить, то з острахом стала брати перші замовлення.

Хоча я займаюся зараз виключно тортами, але моя любов — це весільні замовлення та кенді-бари, особливо порційні десерти.

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Діана Гулянич. Випічка як сімейна традиція

— Чому почала випікати? Тому ще це наша сімейна традиція — випічка на вихідних. Так робила ще моя бабуся і мама. Коли я перепекла всі свої сімейні рецепти, почала відшуковувати щось цікаве і нове в мережі. Пекла, робила фото і регулярно щосуботи викладала в групу “Смачно в Ужгороді”. Це тривало роки 3-4. Сама звідти в мене вперше замовили тістечко — “Пані Валевська”. Коли почалась ковідна ера, то з’явилося багато вільного часу, всі сиділи вдома і я зацікавилась декоруванням. Занурилась з головою, закупила інвентар і багато експериментувала. Була на очних курсах, купляла навчальні програми онлайн і так потроху щодня вдосконалююся.

Контакти для замовлення: фейсбук, інстаграм.

Надія Середа. Стала кондитеркою у декреті

— Я — мама в декреті, вже за другою дитинкою. Випічкою займаюся вже близько 5 років, спочатку — для сім’ї під час першої декретної відпустки, а далі вже й для друзів, знайомих і за рекомендаціями почалися перші замовлення.

Родом я з Львівщини в Ужгороді проживаю вже чотири роки. За освітою я швачка, займалася пошиття одягу на замовлення, а випічка була моїм хобі. Потім я все зрозуміла що випічка подобається мені більше. Тому розвиваюся зараз в кондитерській справі.

Мій улюблений тортик “вишня-шоколад”, але я випікаю також і різноманітні тістечка.

Контакти для замовлення: фейсбук, інстаграм.

Приклади наших героїнь показують — не бійтеся робити те, що вам подобається. Навчайте, експериментуйте, будьте сміливими!

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Галина Гичка, Varosh

Фото надані героїнями матеріалу

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