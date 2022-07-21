Кондитер Віталій Скубенич — новий талант Ужгорода: про сучасні солодкі тренди, найсмачніше морозиво та свою французьку мрію 

Якщо ви куштували на набережній прохолодне джелато (італійське морозиво) у “Мистецтві в морозиві”, то точно запам’ятаєте його солодкий смак з незвичайними начинками.

Готує смаколики для спекотного літа 22-річний кондитер Віталій Скубенич. Останні два роки жив та працював у Києві, експериментував з тортами та десертами. З початком війни повернувся до Ужгорода та почав готувати смачне натуральне морозиво.

Початок

— Я народився Ужгороді, в багатодітній сім’ї. Всього нас 13, я ж був десятим. Скільки себе пам’ятаю, завжди любив спостерігати за тим, що відбувається на кухні. Приваблювали смаки, аромати, хрусткі скоринки. Та й взагалі, коли в родині стільки дітей, готувати доводиться часто й багато (ред. — усміхається). А солодке всі діти люблять. Мені подобалося допомагати поратися на кухні, тож практики не бракувало.

Але, певно, свою роль зіграли й гени. Моя бабця працювала шеф-кондитеркою в одному з найпопулярніших закладів тих років в Ужгороді. Ми часто щось разом готували, вона багато розповідала та показувала. Мене це захопило, і я замислився над тим, щоб стати кондитером.

Навчання

— Ази професії здобув ще вдома, але бракувало професійної освіти. Тому я навчався на кухаря-кондитера в Ужгороді. На жаль, тоді не було можливості навчатися в професійній кондитерській школі чи на курсах. Але під час навчання зрозумів, що по суті вже все вивчив вдома, та й вирішив — хочу бути саме кондитером, а не кухарем.

Я пішов на практику до Валентина Штефаньо, опісля працював в різних закладах міста, де і навчався, і відразу працював.

Так вирішив спробувати свої сили в Києві та більше експериментувати над подачею та форматами. Постійно займаюся самонавчанням, підписаний на багатьох іменитих блогерів та намагаюсь рости до їх рівня, слідкувати за трендами.

Тренди

— Все просто — це все натуральне та корисне для здоров’я.

Вже пройшов час ненатуральних кольорів, яскравої мастики, нагромадження декору.

Водночас я звертаю увагу не тільки на оформлення, але й на начинку. Вона — найважливіша частина моїх виробів.

Тренди диктують відомі кондитери. Проте багато ідей оформлення я вигадую сам, бо надихають люди й світ навколо.

Найбільш неочікувані замовлення

— Торт Сфера. Працюючи в Києві, отримав замовлення на день народження — зробити ідеально круглий торт, як куля для боулінгу. Це мав бути тематичний торт, який би візуально нагадував жуйку Bubble gum — одна велика куля і багато маленьких навколо.

Я не робив такого раніше, але було цікаво взятися. Мені навіть довелося придумати кріплення на підставку для торта аби він просто не скотився. Результат вийшов цікавий. Думаю, мені вдалось вразити гостей свята і маленьку іменницю.

А ще робив торт “Троянда”. Це була дуже кропітка праця, адже кожну пелюсточку доводилося викладати вручну. А їх там десятки! Це були торти на 8 Березня і радію, що замовницям дуже сподобалося.

Не маю улюбленого рецепта, бо весь час пробую щось нове та експериментую з поєднанням різних смаків та текстур.

Кар’єра джелатьє в Ужгороді

— Коли приїхав з Києва з початком війни, то шукав роботу в Ужгороді. Так познайомився з пані Мар’яною, власницею “Мистецтво у морозиві”. Тож зараз взагалі не випікаю, працюю джелатьє та готую натуральне морозиво. А вільний час проводжу зі своєю великою родиною, за якою дуже сумував за два роки життя в Києві.

Наразі не готую вдома на замовлення торти чи десерти, бо завжди робив це на професійній кухні. Але якщо ви хочете спробувати найсмачніший у своєму житті “Наполеон”, то пишіть мені в інстаграм і я з задоволенням приготую його для вас.

Яке морозиво рекомендуєш?

— Тож зараз я джелатьє, і готую найсмачніше морозиво, в яке вкладаю душу та любов. Ви це відчуєте з першої ложки.

Від себе я б рекомендував просекко з полуницею для дорослих та шоколадне для дітей. Вершкове без цукру — незмінна класика, а пломбір сподобається всім. Із сорбетів рекомендую манго-маракуя з кислинкою і диня солодке. Все дуже смачне, натуральне і без цукру.

А взагалі рекомендував би спробувати всі наші смаки й обрати свій улюблений.

Кондитерська мрія

— Мрію побувати в солодкій столиці світу — Парижі. А якщо вже й замріятися, то хотів би там навчатися, в одній із французьких шкіл кондитерського мистецтва. І — познайомитись з кондитерським гуру Cédric Grolet.

Проте зараз мрію про мирне майбутнє в нашій країні, аби можна було без страху війни розвиватися, вдосконалюватись у своїй справі та дарувати людям солодке щастя.

Галина Гичка, Varosh

Фото: з особистого архіву Віталія Скубенича

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