В умовах війни українці ризикують зіткнутися з багатьма інфекціями, які можуть нашкодити як дорослим, так і дітям. Один з методів запобігання розвитку хвороб – вакцинація. В Україні наказом Міністерства охорони здоров’я затверджений календар профілактичних щеплень.
Детальніше про кожну з вакцин розповіла сімейна лікарка Дарина Дмитрієвська у статті для LIGA.Life.
Щеплення від гепатиту В проводять новонародженій дитині в пологовому будинку протягом першої доби життя, а далі – у 2 та 6 місяців. Такий курс забезпечує тривалий захист від дуже заразної інфекції, яка вражає насамперед печінку.
Гепатит передається через кров та інші біологічні рідини, зокрема у разі контакту з ранами інфікованих людей. Під час війни ризик інфікування зростає. Також гепатит загрожує під час незахищеного сексу, манікюрних процедур з обрізанням кутикули тощо.
Рівень поширеності палички Коха (бактерії, що викликає цю хворобу) вкрай високий в Україні. Особливо небезпечним є інфікування немовлят до року. Туберкульоз часто набуває поширеної форми, яка призводить до тяжких ускладнень та смерті. Вакцинація в перші дні життя захищає дитину від цієї форми захворювання, хоча не може вберегти від неї протягом усього життя.
Комбіноване щеплення проти кору, паротиту та краснухи в Україні за календарем щеплень проводять в 1 та 6 років. Однак інші схеми також можливі.
Кір – дуже заразна інфекція, особливо в дитячих колективах. Зазвичай він викликає високу лихоманку, висипи на тілі, але найнебезпечніший наслідок – ускладнення. Наприклад, коровий менінгоенцефаліт – запальне ураження мозку, яке здатне спричинити порушення його діяльності та навіть смерть.
Паротит (свинка) найбільш небезпечний для хлопчиків, адже нерідко викликає запалення яєчок (орхіт) та може викликати безпліддя у майбутньому.
Вакцинація від краснухи більше потрібна для вбереження дівчат від зараження нею під час вагітності у дорослому віці. Краснуха у внутрішньоутробному періоді викликає життєво небезпечні патології плода і є показанням до медичного аборту.
Дифтерія періодично викликає спалахи в Україні. Її діагностика не завжди легка та вчасна, особливо в умовах війни. Правець – інфекція, збудник якої перебуває в ґрунті, забруднених предметах та потрапляє до людини навіть через дрібні ранки.
Разом з дифтерією та правцем дітям вводять вакцину від кашлюку, який особливо небезпечний для немовлят. Тривалий приступоподібний кашель може призвести до зупинки дихання, ураження головного мозку, приєднання пневмонії – все це загрожує життю дитини. Тому в 2, 4, 6 і 18 місяців необхідно проводити щеплення від кашлюку.
Коронавірусна інфекція – хвороба, яка починається як застуда, може призвести до серйозних наслідків з ураженням легень, утворенням тромбів в судинах, смерті. Тому від неї рекомендовано щепити й дітей.
В Україні доступна вакцина проти COVID-19 для дітей віком від 5 років. Для них використовують спеціальну вакцину Pfizer Comirnaty, що містить втричі меншу дозу, ніж доросла, а дітям від 12 років – ту саму вакцину, що і для осіб від 18. Імунізацію проводять двома ін’єкціями, між якими має пройти щонайменше 21 день.
Для проведення вакцинації дитини 5-13 років знадобиться її свідоцтво про народження, а також паспорт батька чи матері. Також для щеплення дітей цього віку необхідно заповнити інформовану згоду батьків або опікунів – форма №063-2/о. Її нададуть в місці проведення вакцинації.
Діти 14 років та старше вже можуть прийти на щеплення самостійно з власним паспортом або свідоцтвом про народження, згоду підписуватимуть вже самі діти. Також підліткам віком від 12 років можна зробити бустерну вакцинацію третьою дозою через 6 місяців після перших двох щеплень. Її виконують також вакциною Pfizer Comirnaty.
У світі застосовують всі можливі заходи, щоб взагалі викорінити цю хворобу. Цього можна досягти лише масовими щепленнями. Поліомієліт – хвороба, викликана вірусом, який вражає нервову систему. Найчастіше проявляється паралічем нижніх кінцівок. Його наслідки практично незворотні та часто призводять до інвалідизації дітей. Різні вакцини застосовують залежно від віку: у 2 та 4 місяці вводять вакцину у вигляді ін’єкцій; у 6, 18 місяців, 6 та 14 років – орально (через рот) в краплях.
Гемофільна паличка (Hib-інфекція) є збудником, що відіграє істотну роль у розвитку бактеріальних ускладнень у дітей. Пневмонія, сепсис, менінгіт (ураження нервової системи) тощо – ризики, які можна зменшити за допомогою щеплення. За графіком вакцинацію виконують у 2, 4 та 12 місяців.
Для зменшення стресу, який переживає малюк під час щеплення, вчені розробили комбіновані вакцини, які дозволяють одним уколом захистити від 4 чи 5-6 інфекцій одразу. Також багато планових щеплень можна поєднувати в один день, наприклад, вакцини від кору, епідемічного паротиту, краснухи та дифтерії, правцю та поліомієліту для дитини 6 років.
Щодо щеплення від COVID-19, то, за тимчасовими рекомендаціями МОЗ, слід дотримуватися інтервалу перервою 14 днів до чи після інших вакцин. Але є винятки, передбачені цими рекомендаціями. Поєднувати щеплення від коронавірусу дозволено з вакцинацією від грипу, що особливо актуально в осінньо-зимовий сезон, коли необхідно захистити дитину від обох інфекцій.
LIGA.Life