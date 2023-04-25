В умовах війни українці ризикують зіткнутися з багатьма інфекціями, які можуть нашкодити як дорослим, так і дітям. Один з методів запобігання розвитку хвороб – вакцинація. В Україні наказом Міністерства охорони здоров’я затверджений календар профілактичних щеплень. Детальніше про кожну з вакцин розповіла сімейна лікарка Дарина Дмитрієвська у статті для LIGA.Life.

Гепатит В

Щеплення від гепатиту В проводять новонародженій дитині в пологовому будинку протягом першої доби життя, а далі – у 2 та 6 місяців. Такий курс забезпечує тривалий захист від дуже заразної інфекції, яка вражає насамперед печінку.

Гепатит передається через кров та інші біологічні рідини, зокрема у разі контакту з ранами інфікованих людей. Під час війни ризик інфікування зростає. Також гепатит загрожує під час незахищеного сексу, манікюрних процедур з обрізанням кутикули тощо.