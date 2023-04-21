Після початку повномасштабної війни пандемія COVID-19 перестала бути однією з ключових тем у медіапросторі. Але небезпека досі залишається з нами. За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, протягом березня 2023 року в Україні фіксувалося щотижневе збільшення кількості захворілих на коронавірус.

Українці досі помирають від важкого перебігу хвороби. Близько 85% з них — ті, хто не отримав базовий курс щеплень. Натомість вакциновані люди легше переносять захворювання і здебільшого не потрапляють у лікарню.

hromadske розповідає, як вчасна вакцинація допомагає зберегти здоров’я — зокрема, для літніх людей, що мають хронічні хвороби. Матеріал підготовлено у межах регіональної комунікаційної кампанії з підтримки вакцинації проти COVID-19, що ініційована Міністерством охорони здоров`я України та Центром громадського здоров’я МОЗ України.

«Мала острах, але онуки переконали вакцинуватися»

Коли у 2021 році в Україні розпочалася масштабна кампанія з вакцинації, чимало людей сумнівалися, чи слід робити щеплення. Ширилися міфи про те, що вакцини впливають на організм негативно, змінюють ДНК або навіть є таємною зброєю масового ураження.

78-річна киянка Маргарита Уварова пригадує, що навесні 2021 року вона чула багато розмов про те, що щеплення тільки погіршить здоров’я.

«Вакцини від коронавірусу з’явилися дуже швидко. Ніхто не знав, яким буде довготривалий результат. Люди навкруги казали, можуть бути серйозні побічні реакції чи навіть летальний кінець. А тоді, здавалося, немає сенсу ризикувати», — розповідає вона.

Зрештою пенсіонерка вирішила: якщо її діти та онуки вирішать вакцинуватися, то й вона приєднається. А як ні — «будемо хворіти всі разом». Влітку її рідні отримали першу дозу CoronaVac, опісля почувалися гарно. Тоді онучка запропонувала записати на щеплення й бабусю, й Маргарита погодилася.

У поліклініці, де робили вакцинацію, жінка запитала у медсестри, чи є протипоказанням до вакцинації її «букет» супутніх хвороб, як-от виразка шлунку та видалена щитоподібна залоза.

«Я сказала медсестричці, що у народі паніка — мовляв, якщо є проблеми зі здоров’я, то не слід вакцинуватися й поготів. Але вона відповіла, щоб я нікого не слухала, адже вакцина продемонструвала свою безпечність й ефективність. Навпаки, людям з ослабленим імунітетом і хронічними захворюваннями потрібно робити щеплення, щоб у разі хвороби легше її перенести. Це мене заспокоїло», — ділиться Маргарита.

Після щеплення Маргарита побічних ефектів не відчувала. У вересні отримала другу дозу — цього разу теж все пройшло добре. А через чотири місяці, наприкінці січня 2022 року, прокинулася зі слабкістю та ломотою у кістках.

«Також у мене зник апетит і незначно підвищилася температура. Думала, грип. Зробили тест — виявилося, коронавірус», — розповідає пенсіонерка.

За її словами, за кілька днів самопочуття покращилося, а за тиждень симптоми зникли повністю, жодних ускладнень не виникло. Найдовше тривала слабкість, але й вона минула. Маргарита зазначає, що на відміну від знайомих однолітків, перенесла хворобу легко. А значить, не дарма вакцинувалася.

«Я ще не встигла записатися на бустерну дозу, але планую. Якщо вже почала, немає сенсу зупинятися на пів дороги. Потрібно йти в ногу з часом і довіряти медицині», — розмірковує Маргарита.

З часом після вакцинації від COVID-19 рівень імунної відповіді поступово знижується. Крім того, з’являються нові мутовані штами коронавірусу. Тому важливо «нагадати» клітинам імунної системи, як боротися з хворобою. Якщо після отримання двох доз вакцини пройшло понад 5 місяців, потрібно ввести бустерну дозу, щоб поновити й вдосконалити захист.

Як можна зараз вакцинуватися від COVID-19

Вакцинація — єдиний спосіб вберегти себе від важкого перебігу та смерті від COVID-19. Особливо важливо зробити щеплення людям, які мають хронічні захворювання, та людям літнього віку. Адже вони є найбільш вразливими — на них припадає понад 80% смертей від коронавірусу.

Щоб вакцинуватися, зателефонуйте в найближчий пункт щеплення або центр масової вакцинації. Їхні адреси та телефони є на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Також можна дізнатися всю необхідну інформацію у свого сімейного лікаря чи у найближчій поліклініці.

Крім цього, в Україні працюють мобільні бригади, які вакцинують тих, хто не може дістатися до пунктів щеплення самостійно. Їхніми послугами можуть скористатися:

маломобільні громадяни;

жителі громад, в яких немає пунктів щеплення;

жителі громад, в яких низький рівень вакцинації серед людей віком 60+.

Маломобільні громадяни можуть викликати таку бригаду за допомогою сімейного лікаря або гарячої лінії МОЗ — 0 800 60 20 19. Громади — через обласні департаменти та управління охорони здоров’я.

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