Як планувати свій бюджет під час війни? Поради фінансиста Василя Матія

З початком повномасштабного вторгнення пересічним українцям стало важче контролювати свої витрати. Той самий “чорний день”, на який всі відкладали заощадження, — настав. За даними Держстату за 2022 рік у цілому ціни зросли на 26,6%. Тобто наш дохід загалом зменшився більше, ніж на четверту частину.
Окрім зростання цін на все, варто зважати, що хтось втратив дім або роботу. З’явилася нова стаття витрат — донати. Станом на зараз заощадження вже могли закінчитися. Та й постає питання — як відкласти, коли щодня постають нові фінансові виклики?
Як навести порядок у своєму гаманці та як зробити пожертви на ЗСУ регулярними, — радить фінансист та приватний інвестор Василь Матій.
Під час воєнного стану особливо важливо ретельно планувати свій особистий чи сімейний бюджет.
Крім того, подумайте про те, щоб стати волонтером у благодійній організації, щоб дізнатися більше про справу та відчути більше зв’язку зі своїми пожертвами. Це може допомогти вам зберегти мотивацію продовжувати регулярні донати.
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Ми у Varosh вважаємо, що одна з найважливіших цілей українців під час війни — це перемога. Тому донати мають бути важливою статтею витрат, одразу після забезпечення базових потреб своєї сім’ї та формування резервного фонду. Відсоток зі своїх доходів, який ви готові витрачати на благодійні пожертви залежить від балансу ваших прибутків і витрат. Чудово, якщо ви можете задонатити тисячі гривень, але цінною є насправді будь-яка сума. Мем «А я на цю штуку 50 гривень скинув» насправді про це: якщо ви щомісяця будете донатити тільки 100 грн, то за рік фонд, якому ви довіряєте, отримає 1200 грн. Якщо так робитиме кожен, то сума вийде колосальна.
Якщо немає коштів для допомоги, то можна знайти інший спосіб бути корисним — поділитися речами, волонтерити на регулярній основі. Виділення свого часу та ресурсу — теж важливий сьогодні донат.
Галина Гичка, Varosh
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