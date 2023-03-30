Як планувати свій бюджет під час війни? Поради фінансиста Василя Матія

З початком повномасштабного вторгнення пересічним українцям стало важче контролювати свої витрати. Той самий “чорний день”, на який всі відкладали заощадження, — настав. За даними Держстату за 2022 рік у цілому ціни зросли на 26,6%. Тобто наш дохід загалом зменшився більше, ніж на четверту частину.

Окрім зростання цін на все, варто зважати, що хтось втратив дім або роботу. З’явилася нова стаття витрат — донати. Станом на зараз заощадження вже могли закінчитися. Та й постає питання — як відкласти, коли щодня постають нові фінансові виклики?

Як навести порядок у своєму гаманці та як зробити пожертви на ЗСУ регулярними, — радить фінансист та приватний інвестор Василь Матій.

Як планувати свій бюджет?

Під час воєнного стану особливо важливо ретельно планувати свій особистий чи сімейний бюджет.

Cтворіть список всіх необхідних витрат, розставте їх за пріоритетністю та переконайтеся, що вони покриті, перш ніж витрачати гроші на речі не першої необхідності. Наприклад, оплата оренди квартири, комунальних тощо. Користуйтеся безготівковими засобами платежу — це дозволить простіше слідкувати за різними категоріями витрат. Наприклад, в кінці місяця можна переглянути витрати по картці й з’ясувати, де були найбільші витрати. Досліджуйте способи скоротити свої витрати, наприклад, приготування їжі вдома та використання громадського транспорту замість власного автомобіля. Розгляньте альтернативні джерела доходу, наприклад, фріланс або неповний робочий день, щоб доповнити свій дохід. Тут буде в пригоді знання іноземних умов, які відкривають можливість роботи на закордонних замовників. Щоб мати фінансову подушку на випадок несподіваних витрат, створіть надзвичайний фонд, до якого ви можете щомісяця відкладати трохи грошей.

Як розвинути звичку регулярних донатів?

Перш за все, визначтеся з тим напрямком допомоги, який ви прагнете підтримувати. Допомога військовим на передовій, пораненим військовим, дітям, які постраждали від війни чи тваринам. Визначте конкретну організацію та суму, яку ви можете дозволити собі пожертвувати щомісяця та включіть її у свій сімейний бюджет. Налаштуйте через свій банк регулярні щомісячні пожертви, щоб зробити процес пожертвування більш зручним та послідовним.

Крім того, подумайте про те, щоб стати волонтером у благодійній організації, щоб дізнатися більше про справу та відчути більше зв’язку зі своїми пожертвами. Це може допомогти вам зберегти мотивацію продовжувати регулярні донати.

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Ми у Varosh вважаємо, що одна з найважливіших цілей українців під час війни — це перемога. Тому донати мають бути важливою статтею витрат, одразу після забезпечення базових потреб своєї сім’ї та формування резервного фонду. Відсоток зі своїх доходів, який ви готові витрачати на благодійні пожертви залежить від балансу ваших прибутків і витрат. Чудово, якщо ви можете задонатити тисячі гривень, але цінною є насправді будь-яка сума. Мем «А я на цю штуку 50 гривень скинув» насправді про це: якщо ви щомісяця будете донатити тільки 100 грн, то за рік фонд, якому ви довіряєте, отримає 1200 грн. Якщо так робитиме кожен, то сума вийде колосальна.

Якщо немає коштів для допомоги, то можна знайти інший спосіб бути корисним — поділитися речами, волонтерити на регулярній основі. Виділення свого часу та ресурсу — теж важливий сьогодні донат.

Галина Гичка, Varosh

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