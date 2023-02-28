Понад 100 тисяч гривень зібрали в Ужгороді на виставці художниці Оксани Брензович. Гроші спрямовано на купівлю швидкої для ЗСУ

Художниця Оксана Брензович влаштувала в Ужгороді мистецький захід. Виставка-продаж картин «Не в кольорі війни» у партнерстві з БФ «Front Art» під керівництвом Ігоря Абрамовича стала частиною благодійного проєкту, який допомагає ЗСУ боротися з російським агресором.

Під егідою волонтерів-художників впродовж війни фонд придбав декілька автівок швидкої допомоги, пікапи для військових, спорядження для батальйонів та прикордонних загонів, медикаменти для лікарень, організовував передачу гуманітарного вантажу. Цього разу учасники заходу долучилися до збору на купівлю карети швидкої допомоги для військової частини А7333 (1 рота).

Оксана Брензович – сучасна українська художниця, ужгородка. Працює в жанрі абстрактного живопису, володіє тонким відчуттям кольору і експозиції, при написанні картин керується емоціями. Роботи просякнуті енергією, любов’ю і жіночністю. Малюванням захопилася не так давно, однак гучно заявила про себе в митецьких колах області і столиці.

Оксана – лауреат престижної всеукраїнської премії “Жінка тисячоліття”. Полотна художниці були представляли Україну на виставці “Експо-2020” в Дубаї (ОАЕ), багаточисельних виставках і благодійних аукціонах: України, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Чехії, Словаччини, Боснії та Герцеговини. Продані на аукціонах роботи дали змогу направити кошти на допомогу постраждалим від війни митцям з України.

Картини Оксани продовжили своє життя в хустках. Цей яскравий аксесуар припав до душі відомим українкам і модницям з різних країн світу.

Експозиція виставки «Не в кольорі війни» складалася з майже 50 робіт. Це полотна, на яких яскраві та контрастні кольори «вириваються» з рамок малюнку, створюючи відчуття енергії та руху. Авторка експериментує з формами, візерунками, поєднує різноманітні елементи, щоб об’єднати їх у єдине ціле. Це надає її роботам особливої глибини та значення.

30% від продажу живопису та хусток спрямували на основний збір. Сюди ж увійшли кошти від проданих вхідних квитків, а також аукціону, на якому розігрували вишукані закарпатські вина від відомих виробників, предмети гардеробу, сертифікати на проживання у відпочинкових комплексах.

Музичними учасниками вечору була закарпатська співачка Беата Багно, а також спеціальна зіркова гостя з Києва Анна Добриднєва.

— Щиро вдячна кожному, хто долучився до нашого збору на благодійному арт-проєкті. 100 тис. грн. – наш спільний результат. Необхідна сума на закупку карети швидкої допомоги – 365 тисяч грн., але ми змогли зробити вагомий внесок у цей збір. Маю велику надію, що мети буде досягнуто, і ті, хто боронить нас від страшного ворога, отримають довгоочікувану допомогу. Разом – ми сила! — підсумувала вечір Оксана Брензович.

Лариса Липкань, Varosh

Фото: Ерік Ковач

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