Понад 1 млн гривень зібрав Андрій Любка з продажу журналів Time із Залужним

Андрій Любка, письменник та волонтер, продав жовтневий випуск журналу Time з Генералом Валерієм Залужним на обкладинці на понад 1 млн грн. За ці гроші волонтер придбає 4-5 автомобілів для ЗСУ, — сказав він Varosh. Залишилось ще 50 примірників.

Перші 100 примірників американського журналу волонтер придбав восени, коли поїхав на конференцію в Німеччину. Повернувшись додому, оголосив, що журнали продаються і виручені гроші підуть на купівлю авто для фронту.

— Загалом, ще рано підбивати підсумки, в нас є ще 50 примірників, які ми продаємо, — сказав Андрій. — Це вражаючий результат і його вдалося досягти завдяки тому, що ми рухалися в різних напрямках. Один з них був масовий продаж журналів: тих, які я зміг купити за кордоном + ті, які купили для мене друзі в Америці і Польщі. Спочатку ми продавали перші 100 журналів по тисячі гривень, наступні — по 2500. Три журнали з підписом генерала Залужного ми продали на аукціоні у Фейсбуці, за них зібрали ще 220 тис грн. Ще один примірник журналу з підписом ми продали з аукціону eBay в Америці за $1200. До речі, з ним пов’язана цікава історія, бо він мені потім написав, і розповів, що багато разів був в Україні і років 10 тому всиновив/вдочерив дітей з інтернату з Миколаївської області і тому має трохи особистий стосунок до України і тепер допомагає в різний спосіб.

За словами Андрія Любки, журнал з кожним днем набуває цінності, бо його, на відміну від книг, ніхто не додруковує і він стає свого роду історичною реліквією. Крім того, письменник каже, що люди просто хочуть допомагати: в багатьох людей є бюджет на допомогу. Вони щомісяця надсилають кошти в ті чи інші фонди чи волонтерам.

Журнал, який став свого роду історичною реліквією, ще можна придбати, заповнивши форму з даними про доставку. Придбати примірник можна за 2500 гривень і таким чином підтримати волонтерський проєкт Андрія Любки з купівлі джипів для ЗСУ.

Varosh

Фото зі сторінки Андрія Любки у Фейсбуці

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