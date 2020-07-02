Як правильно відкладати гроші для фінансової свободи. Колонка Василя Матія

Василь Матій, сімейний фінансовий радник, партнер iPlan.ua, співзасновник бізнес-спільноти BOARD та лектор Київської школи економіки

Нещодавно поспілкувався з журналістами одного онлайн-ресурсу і після ефіру тема фінансової свободи та пенсії мала неабиякий фідбек. В черговий раз переконуюсь в тому, що це цікавить багатьох, і тому вирішив поділитись з вами корисним.

Змоделюємо ситуацію. Що би ви обрали: заощаджувати на відпустку чи нове авто або відкладати для фінансової свободи? Відпустка і авто – це ті фінансові цілі, яких можна досягти (порівняно) швидше і через деякий час насолоджуватись результатом сьогоднішніх старань. А от фінансова свобода чи пенсія – … ще встигнеться (так вважає більшість).

Насправді ж, не завадить подумати про це вже. Є декілька маленьких порад, які допоможуть вам зрозуміти як і скільки варто заощаджувати щоб бути фінансово вільними:

Визначте суму, Вашої фінансової свободи (Скажімо – 20 тисяч гривень) Далі: за формулою Бодо Шефера (інформацію про неї можна знайти у книзі “Шлях до фінансової свободи”): 20 тис.грн * 150 = 3 млн грн. Отримали суму капіталу, необхідну для того, щоб ваш пасивний дохід забезпечив визначений рівень життя. Наступний крок – потрібно визначити скільки ще часу ви плануєте заробляти гроші. Потім – кількість місяців цього періоду поділити на суму, яку ви отримали в п.2.

Приклад доволі умовний. Але якщо на вас працюватиме магія складних відсотків, то ви значно раніше зможете накопичити потрібну суму. Адже, правильно вкладені кошти мають властивість збільшуватись. Чули ви про “Правило 72”? Тут все просто. Наприклад, дохідність інвестицій за календарний рік становить 9%, тоді: 72/9 = 8. Що це значить? Через вісім років сума ваших коштів збільшиться вдвічі. Відповідно: за 16 – в чотири, а за 24 – у вісім разів. Не погано, правда ж?

Тепер про емоційну складову цього питання. Змініть підхід: не думайте про те, що ви зараз “забираєте” у себе якусь суму грошей та обмежуєтесь в чомусь. Навпаки: візуалізуйте свою фінансову свободу. Концентруйте увагу на тому, що ці заощадження дадуть значно більше згодом, відкриють нові можливості та зроблять вас щасливішими в майбутньому.

Взагалі, будь-яка фінансова ціль (чи відпустка, чи фінансова свобода) стане легко досяжною, якщо ви володієте наступними навичками успішного управління фінансами:

Вміння заробляти гроші. Вміння заощаджувати. Вміння інвестувати.

Важливо постійно розвивати ці вміння. Визначте ваше “вузьке місце” та сконцетруйте свою увагу, щоб розвинути чи удосконалити необхідну саме вам навичку. Крім того: аналізуйте свою поведінку, змінюйте свої фінансові звички і не бійтесь звертатись за порадами до фахівців.

Василь Матій, спеціально для Varosh

*** Цей матеріал опубліковано, як авторська колонка, відтак редакція Varosh може не розділяти погляди та думки, які автор висловив у даній публікації.