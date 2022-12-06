Facebook
Instagram
Telegram
YouTube
Новини

Понад 100 тисяч гривень зібрали волонтери на акції до Дня Святого Миколая в Ужгороді

6 Грудня 2022 37

Понад 100 Миколайчиків вже традиційно пройшлися вулицями Ужгорода в неділю. 4 грудня. Зібралися вони на площі Фенцика, де тривав благодійний ярмарок “Миколая зустрічай — ЗСУ допомагай”, звідки пішли вулицями міста, водячи хороводи, та пригощаючи перехожих цукерками.

gal-171531
gal-171517
gal-171510

Відтак зайшли у шпиталь до поранених військових, та принесли їм солодощі, фрукти, — розповіла Varosh одна з ініціаторів ходи, гідеса Марія Заболотна. Ведучим Параду Миколайчиків цього року, на час відсутності в місті головного Миколая — Федора Шандора — став біолог та мандрівник Віктор Ганущин.

Професор з окопів. 5 думок про війну і життя із публічної дискусії з Федором Шандором

— Ходою ішли учасниці черлідерської команди УжНУ, учасниці черлідерської команди 3 школи і гуртківці Закарпатського центру туризму, «Юні екскурсоводи» та «Етнографічне краєзнавство», — розповіла Марія. — Дорогою до нас приєднувалися ще діти.

gal-171475
gal-171489
gal-171496

Загалом волонтери за два дні благодійного ярмарку на площі Фенцика, за словами лідерки “Руху підтримки закарпатських воїнів” Галини Ярцевої, зібрали 104,690 грн. Збирали на акумулятори та генератори для наших військових, тепер, за словами Галини, на щось точно вистачить.

Наступної неділі, 18 грудня, за словами Марії Заболотної, Миколайчики вирушать у другу частину Ходи — областю. Заїдуть у шпиталі Мукачева, Іршавщини та закінчать хороводом в Ужгороді. Заходитимуть з подарунками у дитбудинки, лікарні та відкриватимуть міські ялинки.

Varosh

Фото Сергія Гудака

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — FacebookInstagram та Тelegram.

0 #

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

36 Героїв: в Ужгороді зробили вуличну інсталяцію на знак вшанування полеглих воїнів

Майже половина закарпатців сьогодні буде без електрики, — обленерго

Ромб, камінь та вишивка: художниця Наталя Тарнай створює 3D-маски-обереги

Генератори та амуніцію для американського футболу привіз в Ужгород екс-губернатор Нью-Йорка