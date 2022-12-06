Понад 100 тисяч гривень зібрали волонтери на акції до Дня Святого Миколая в Ужгороді

Понад 100 Миколайчиків вже традиційно пройшлися вулицями Ужгорода в неділю. 4 грудня. Зібралися вони на площі Фенцика, де тривав благодійний ярмарок “Миколая зустрічай — ЗСУ допомагай”, звідки пішли вулицями міста, водячи хороводи, та пригощаючи перехожих цукерками.

Відтак зайшли у шпиталь до поранених військових, та принесли їм солодощі, фрукти, — розповіла Varosh одна з ініціаторів ходи, гідеса Марія Заболотна. Ведучим Параду Миколайчиків цього року, на час відсутності в місті головного Миколая — Федора Шандора — став біолог та мандрівник Віктор Ганущин.

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— Ходою ішли учасниці черлідерської команди УжНУ, учасниці черлідерської команди 3 школи і гуртківці Закарпатського центру туризму, «Юні екскурсоводи» та «Етнографічне краєзнавство», — розповіла Марія. — Дорогою до нас приєднувалися ще діти.

Загалом волонтери за два дні благодійного ярмарку на площі Фенцика, за словами лідерки “Руху підтримки закарпатських воїнів” Галини Ярцевої, зібрали 104,690 грн. Збирали на акумулятори та генератори для наших військових, тепер, за словами Галини, на щось точно вистачить.

Наступної неділі, 18 грудня, за словами Марії Заболотної, Миколайчики вирушать у другу частину Ходи — областю. Заїдуть у шпиталі Мукачева, Іршавщини та закінчать хороводом в Ужгороді. Заходитимуть з подарунками у дитбудинки, лікарні та відкриватимуть міські ялинки.

Varosh

Фото Сергія Гудака

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