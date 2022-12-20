Оголошено головні туристичні події Закарпаття 2022 року

Рейтинг фіксує головні туристичні події та досягнення за 2022 року, що відбулись на території Закарпатської області за версією “Турінформ”.

У доковідний час рейтинг формували з закладів Закарпаття, а зараз, враховуючи воєнний стан, почали відслідковувати й іншу туристичну діяльність.

Перші 3 пункти присвячені діяльності працівників сфери туризму, які воюють, волонтерять та наближають Перемогу.

— Дуже важливо відзначити музеї, які вже під час повномасштабного вторгнення почали швидко розвиватися, реагуючи на запити відвідувачів — з’явилися квести для дітей, анімації, почали надавати нові послуги. Музеї змогли швидко адаптуватися, співпрацювати з бізнесом та громадськими організаціями й це варто відзначити”, — каже Олександр Коваль, керівник туристично-інформаційного центру “Турінформ Закарпаття”.

Всі переможці будуть нагороджені відзнаками.

— В найближчий місяць планую показати заслуги й інших представників цих номінацій. Наприклад, розповісти про волонтерку, яка у Березниках теж організувала прихисток для вимушених переселенців, — підсумовує туризмознавець.

Головні туристичні події Закарпаття 2022

Фахівці індустрії туризму Закарпаття, що перебувають на службі ЗСУ Робота закладів проживання, розміщення, перевезення для забезпечення потреб біженців та ВПО на території Закарпатської області Волонтерська робота фахівців індустрії туризму Закарпатської області по роботі з біженцями та ВПО Розвиток інфраструктури Закарпаття – “Українська залізниця”, через відкриття нових залізничних сполучень та маршрутів – міжнародного залізничного сполучення з Румунією на території Рахівського району та залізничного сполучення Закарпаття з містами та областями України); Туристичні клуби Закарпаття – регулярна та активна робота туристичних клубів Закарпаття («Клуб піших туристів», «Пригоди мандрівника», «Екскурсії Срібною землею», «Туристичний центр «Рахівська Гуцульщина» та “MegaRegaTour” по території Закарпатської області; Екскурсійні послуги Закарпаття: Янош Мешко, за стабільність роботи проєкту «Відкриті екскурсії»; Музейні заклади Закарпаття – розвиток анімаційних програм по роботі з візитерами на території Закарпатського краєзнавчого музею, Закарпатського музею архітектури та побуту, Краєзнавчого музею міста Перечин та замку Паланок; Туристичні місця Закарпаття – ініціатива волонтерської групи «Чисто.de», щодо впорядкування території та лобіювання створення ландшафтного заказника місцевого значення “Берег Закарпатського моря”; Туристичні маршрути Закарпаття – маршрут «Як влаштовані Карпати», розробка та реалізація маршруту «Екскурсії з Максом Адаменко»; Популяризація Закарпаття – міжнародні нагороди та досягнення фотохудожника Михайла Дороговича, срібло на New York Photography Awards 2022. Автор отримав відзнаку у номінації People Photography – Culture, за колекцію робіт «Культурний етнос Закарпаття» (з колекції Закарпатського музею архітектури та побуту в Ужгороді, що популяризує для світу культуру та традиції Закарпаття; Краєзнавча робота – краєзнавчі видання Шандора Шрайнера “Книга про органи Закарпаття” та книга Олександра Цільо «Мукачівський замок «Паланок»; Професійні спілки та об’єднання – ГС «Асоціація виноградарів, виноробів та дистиляторів Закарпаття” (установча конференція, фестиваль, конференція); Туристичні інформаційні центри Закарпаття – ТІЦ Рахівського району та ТІЦ Ясіня, за активну регулярну роботу з візитерами та туристами краю; Ініціативи Закарпаття – ініціатива “Селиської сироварні” з партнерами у селі Нижнє Селище Закарпатської області, по наданню безкоштовних послуг харчування (ресторан “Гелета”), послуг з розселення (загалом понад 2 тисяч біженців та ВПО було розміщено серед жителів навколишніх сіл), створено тимчасовий прихисток “Селиський шелтер” та волонтерську роботу на підтримку ЗСУ; Туристична громада Закарпаття – Полянська ТГ, за найбільший туристичний збір, на території Закарпатської області (за 11 місяців 2022 року – 11 млн грн).

Про туристичний рейтинг “Турінформ”:

Це відзнака, надається підприємцям, організаціям, окремим особам, що зробили найбільший внесок, у розвиток індустрії туризму та формування привабливості, на території Закарпатської області;

Через війну в Україні, окремі напрямки та робота не оцінювалась.

Varosh

Фото: Михайло Дорогович та Каріна Асад

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