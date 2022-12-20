Оголошено головні туристичні події Закарпаття 2022 року

Рейтинг фіксує головні туристичні події та досягнення за 2022 року, що відбулись на території Закарпатської області за версією “Турінформ”.
У доковідний час рейтинг формували з закладів Закарпаття, а зараз, враховуючи воєнний стан, почали відслідковувати й іншу туристичну діяльність.
Перші 3 пункти присвячені діяльності працівників сфери туризму, які воюють, волонтерять та наближають Перемогу.
— Дуже важливо відзначити музеї, які вже під час повномасштабного вторгнення почали швидко розвиватися, реагуючи на запити відвідувачів — з’явилися квести для дітей, анімації, почали надавати нові послуги. Музеї змогли швидко адаптуватися, співпрацювати з бізнесом та громадськими організаціями й це варто відзначити”, — каже Олександр Коваль, керівник туристично-інформаційного центру “Турінформ Закарпаття”.
Всі переможці будуть нагороджені відзнаками.
— В найближчий місяць планую показати заслуги й інших представників цих номінацій. Наприклад, розповісти про волонтерку, яка у Березниках теж організувала прихисток для вимушених переселенців, — підсумовує туризмознавець.
Головні туристичні події Закарпаття 2022
- Фахівці індустрії туризму Закарпаття, що перебувають на службі ЗСУ
- Робота закладів проживання, розміщення, перевезення для забезпечення потреб біженців та ВПО на території Закарпатської області
- Волонтерська робота фахівців індустрії туризму Закарпатської області по роботі з біженцями та ВПО
- Розвиток інфраструктури Закарпаття – “Українська залізниця”, через відкриття нових залізничних сполучень та маршрутів – міжнародного залізничного сполучення з Румунією на території Рахівського району та залізничного сполучення Закарпаття з містами та областями України);
- Туристичні клуби Закарпаття – регулярна та активна робота туристичних клубів Закарпаття («Клуб піших туристів», «Пригоди мандрівника», «Екскурсії Срібною землею», «Туристичний центр «Рахівська Гуцульщина» та “MegaRegaTour” по території Закарпатської області;
- Екскурсійні послуги Закарпаття: Янош Мешко, за стабільність роботи проєкту «Відкриті екскурсії»;
- Музейні заклади Закарпаття – розвиток анімаційних програм по роботі з візитерами на території Закарпатського краєзнавчого музею, Закарпатського музею архітектури та побуту, Краєзнавчого музею міста Перечин та замку Паланок;
- Туристичні місця Закарпаття – ініціатива волонтерської групи «Чисто.de», щодо впорядкування території та лобіювання створення ландшафтного заказника місцевого значення “Берег Закарпатського моря”;
- Туристичні маршрути Закарпаття – маршрут «Як влаштовані Карпати», розробка та реалізація маршруту «Екскурсії з Максом Адаменко»;
- Популяризація Закарпаття – міжнародні нагороди та досягнення фотохудожника Михайла Дороговича, срібло на New York Photography Awards 2022. Автор отримав відзнаку у номінації People Photography – Culture, за колекцію робіт «Культурний етнос Закарпаття» (з колекції Закарпатського музею архітектури та побуту в Ужгороді, що популяризує для світу культуру та традиції Закарпаття;
- Краєзнавча робота – краєзнавчі видання Шандора Шрайнера “Книга про органи Закарпаття” та книга Олександра Цільо «Мукачівський замок «Паланок»;
- Професійні спілки та об’єднання – ГС «Асоціація виноградарів, виноробів та дистиляторів Закарпаття” (установча конференція, фестиваль, конференція);
- Туристичні інформаційні центри Закарпаття – ТІЦ Рахівського району та ТІЦ Ясіня, за активну регулярну роботу з візитерами та туристами краю;
- Ініціативи Закарпаття – ініціатива “Селиської сироварні” з партнерами у селі Нижнє Селище Закарпатської області, по наданню безкоштовних послуг харчування (ресторан “Гелета”), послуг з розселення (загалом понад 2 тисяч біженців та ВПО було розміщено серед жителів навколишніх сіл), створено тимчасовий прихисток “Селиський шелтер” та волонтерську роботу на підтримку ЗСУ;
- Туристична громада Закарпаття – Полянська ТГ, за найбільший туристичний збір, на території Закарпатської області (за 11 місяців 2022 року – 11 млн грн).
Про туристичний рейтинг “Турінформ”:
- Це відзнака, надається підприємцям, організаціям, окремим особам, що зробили найбільший внесок, у розвиток індустрії туризму та формування привабливості, на території Закарпатської області;
- Через війну в Україні, окремі напрямки та робота не оцінювалась.
Varosh
Фото: Михайло Дорогович та Каріна Асад
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