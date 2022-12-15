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На території Вільшанського водосховища створять ландшафтний заказник

15 Грудня 2022 113

На сесії Закарпатської ОВА, яка відбулась сьогодні, 15 грудня, обласні депутати проголосували за рішення про створення на території Вільшанского водосховища ландшафтного заказника місцевого значення – «Берег Закарпатського моря» площею 90 га.

— Ми за те, щоб дотримувалася екосистема. Тому виходимо із пропозицією зробити там парк, — сказав у зверненні до депутатів голова ОВА Віктор Микита.

За це рішення на сесії проголосували 52 депутати.

— Депутати проголосували за створення ландшафтного заказника місцевого значення «Берег Закарпатського Моря», згідно клопотання та наукового обґрунтування, які наша ГО «Чисто.Де» подали 31 жовтня до ОДА спільно з ГО «Українська Природоохоронна Група», — прокоментувала Varosh Лєна Жук, голова ГО “Чисто.де”. — Це понад 90 га території довкола водосховища. Сама водойма не входить наразі до природоохоронного об‘єкту, бо має своє особливе значення.

Нагадаємо, , клопотання про створення ландшафтного заказника місцевого значення на березі Вільшанського водосховища подали до обласної військової адміністрації ГО “Чисто.де” спільно з ГО «Українська природоохоронна група». Водночас стало відомо, що на березі водосховища, де екоактивісти 2 роки прибирали територію від сміття, аби зберегти її красу, ОВА дала дозвіл на будівництво табору для дітей з окупованих територій та дітей-сиріт. Віктор Микита ініціював перевірку діяльності забудовників і згодом, виявивши порушення, подали позов про розірвання договору на довгострокову оренду землі.

Varosh

Фото “Чисто.де”

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