На території Вільшанського водосховища створять ландшафтний заказник

На сесії Закарпатської ОВА, яка відбулась сьогодні, 15 грудня, обласні депутати проголосували за рішення про створення на території Вільшанского водосховища ландшафтного заказника місцевого значення – «Берег Закарпатського моря» площею 90 га.

— Ми за те, щоб дотримувалася екосистема. Тому виходимо із пропозицією зробити там парк, — сказав у зверненні до депутатів голова ОВА Віктор Микита.

За це рішення на сесії проголосували 52 депутати.

— Депутати проголосували за створення ландшафтного заказника місцевого значення «Берег Закарпатського Моря», згідно клопотання та наукового обґрунтування, які наша ГО «Чисто.Де» подали 31 жовтня до ОДА спільно з ГО «Українська Природоохоронна Група», — прокоментувала Varosh Лєна Жук, голова ГО “Чисто.де”. — Це понад 90 га території довкола водосховища. Сама водойма не входить наразі до природоохоронного об‘єкту, бо має своє особливе значення.

Нагадаємо, , клопотання про створення ландшафтного заказника місцевого значення на березі Вільшанського водосховища подали до обласної військової адміністрації ГО “Чисто.де” спільно з ГО «Українська природоохоронна група». Водночас стало відомо, що на березі водосховища, де екоактивісти 2 роки прибирали територію від сміття, аби зберегти її красу, ОВА дала дозвіл на будівництво табору для дітей з окупованих територій та дітей-сиріт. Віктор Микита ініціював перевірку діяльності забудовників і згодом, виявивши порушення, подали позов про розірвання договору на довгострокову оренду землі.

Varosh

Фото “Чисто.де”

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.