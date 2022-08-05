Серія портретів Михайла Дороговича отримала 2 місце на міжнародному фотоконкурсі

Серія з 8 портретів відомих особистостей Закарпаття художника-портретиста Михайла Дороговича отримала 2 місце на міжнародному конкурсі Monovisions Photography Awards в категорії «Портрети».

На світлинах зображені живописець Петро Шолтес, спортсмен-інвалід Олександр Сухан, гончар В’ячеслав Вінковський, скульптор Іван Бровді, полковник ЗСУ Юрій Бєляков, художник Ференц Семан, живописець, Антон Ковач, письменник Михайло Фединишинець.

В коментарі Varosh Михайло Дорогович розповів: звістка про 2 місце на конкурсі була для нього несподіванкою.

— Серед переможців та почесних учасників на цьому конкурсі дуже титуловані майстри, — сказав він. — Тому моє друге місце стало просто шоком… Їм сподобалося те, що в моїй серії фотографій була концепція: чоловічі портрети, чоловіки — відомі люди України та Закарпаття — напівоголені. Це було важливо — щоб була концепція, жанр, ідея.

Існує два дуже потужних фотоконкурса — Monovisions Photography Awards і Monochrome Photography Awards і перемога в них — здебільшого фахове визнання для фотографа. Михайло розповів: серед учасників у фотоконкурсі не знайшов більше нікого з України і не було жодного фотографа з росії.

— Перемога піднімає дух однозначно, тому що коли фотографуєш людину, то взагалі не думаєш про якісь нагороди. Тепер я послав свої роботи на Monochrome Photography Awards і це вперше, що я почав посилати свої фото на серйозні конкурси. Раніше цього не робив. Вперше послав минулої осені на 35-й Awards, де мій Сухан увійшов у 100 найкращих чоловічих портретів світу 35AWARDS – 7TH international photo awards і потрапив у щорічний каталог.

Михайло розповів: далеко не всі люди готові зняти одяг перед камерою, не кожен довіряє фотографу.

— Першим я «роздягнув» Ференца Семана, — згадує фотограф. — Він тоді сказав, що, мовляв, не соромиться свого худого тіла. Я запропонував йому зняти сорочку, а він взяв і роздягнувся повністю! Це були в 2002 році і це були перші фотографії в такому стилі. Потім я зробив перерву і тепер, під час корона вірусу повернувся до цієї серії фотографій. Це не просто чоловіки а чоловіки, в яких за спиною велика життєва історія. І фотографії цих людей з кожним роком цінніші, вони як вино.

Varosh

Фото зі сторінки Михайла Дороговича у Facebook

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