Укрзалізниця провела пробний заїзд маршрутом Рахів-Ділове-Валя-Вішеулуй (Румунія)

На відновленій ділянці Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй (Румунія) 8 листопада, Укрзалізниця провела перший пробний заїзд. “Мармароський експрес” на кордоні між Україною та Румунією очікується вже на початку грудня, — повідомляють на сторінці товариства у Facebook.
Такі рейси Укрзалізниця планує здійснювати двічі на день, з можливістю пересадки пасажирів на поїзди румунської залізниці CFR. Від Валі-Вішеулуй щодня курсують поїзди до станцій Сігет, Клуж та Бухарест.
Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита пояснив, що для відновлення ділянки залізничної колії на Рахівському напрямку залучили велику кількість працівників і спеціальної техніки, яка розчищає колію від засмічення та наросту чагарників. Її не використовували понад 7 років, тож вона перебуває у досить занедбаному стані.
Varosh
Фото: travel.rbk.ua