Укрзалізниця провела пробний заїзд маршрутом Рахів-Ділове-Валя-Вішеулуй (Румунія)

На відновленій ділянці Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй (Румунія) 8 листопада, Укрзалізниця провела перший пробний заїзд. “Мармароський експрес” на кордоні між Україною та Румунією очікується вже на початку грудня, — повідомляють на сторінці товариства у Facebook.

“ Чистий час у дорозі (без урахування митних процедур) від Рахова, що перетвориться на ще один транспортний хаб Закарпаття, до румунської Валі-Вішеулуй складає близько 40 хвилин мальовничою гірською долиною. Прикордонний та митний контроль здійснюватиметься на борту поїзда при посадці”, — йдеться в повідомленні.

Такі рейси Укрзалізниця планує здійснювати двічі на день, з можливістю пересадки пасажирів на поїзди румунської залізниці CFR. Від Валі-Вішеулуй щодня курсують поїзди до станцій Сігет, Клуж та Бухарест.

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита пояснив, що для відновлення ділянки залізничної колії на Рахівському напрямку залучили велику кількість працівників і спеціальної техніки, яка розчищає колію від засмічення та наросту чагарників. Її не використовували понад 7 років, тож вона перебуває у досить занедбаному стані.

Varosh Фото: travel.rbk.ua