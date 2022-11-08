Інтерсіті “Київ-Ужгород” запровадила Укрзалізниця

Днями Укрзалізниця запровадила швидкий потяг “Київ-Ужгород” №749 Інтерсіті, який долає маршрут за 13 годин 08 хвилин, замість звичних 19. Наразі це найшвидший потяг, що з’єднує столицю з найзахіднішим обласним центром.

Розклад руху потягу з’явився на сайті Укрзалізниці: з Києва він вирушає о 12:27, прибуває в Ужгород о 02:05 ночі.

Квитки на поїзд можна купити у касах Укрзалізниці, через онлайн сервіси з мобільного телефону.

Ця новина викликала суперечливі відгуки серед ужгородців: одні радо вітають появу інтерсіті, який значно скоротить дорогу, інші не розуміють не дужк вдалий часовий графік потягу. Туризмознавець Олександр Коваль висловив припущення, що потяг запустили з розрахунку на туристів у зимовий сезон: “Станції зупинки поїздів на території Закарпаття розташовані там, де зосереджені найбільш популярні місця відпочинку та відновлення сил”.

Varosh

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