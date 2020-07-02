Меліта Рішко: Як відновлюється міжнародний туризм. Закарпатці відпочивають у Хорватії, вирушають до Туреччини

Наразі годі встигати за новинами міжнародного туризму. Вранці, 30 червня, ми записали інтерв’ю про туризм, а ввечері сталися нові зміни. 1 липня мав відбутися перший рейс із України до Греції, а напередодні його скасували. Власне, що наразі відбувається із туризмом, куди закарпатці прямують у відпустку? Запитуємо в Меліти Рішко, співвласниці туристичної компанії “Магеллан”.

Також пригадайте, як діяв міжнародний туризм у кризових ситуаціях на старті карантину. Дізнайтеся, як закарпатський туризм виживав під час пандемії усупереч усьому.

Туреччина

На час інтерв’ю, 30 червня, ще ніхто з клієнтів агенції нікуди не вирушив, проте заброньовані вильоти в Туреччину на 2, 5, 7 липня. Для поїздки не потрібен тест на коронавірус. У Туреччині, як і в Єгипті, гостей приймають готелі, що отримали відповідну сертифікацію. Йдеться про стандарти безпеки: температурний скринінг, роботу персоналу в рукавичках, масках/касках, періодичне тестування співробітників, дезінфекцію приміщень, чітко регламентовану роботу медпунктів, облаштування додаткового номерного фонду, якщо хтось захворів на відпочинку…

Країна продовжує працювати за системою “Все включено”, але з деякими змінами. У ресторанах зі шведською лінією харчування встановлене захисне скло-віконце – тобто не можна брати страви самостійно, їх подають офіціанти. Мініклуби усередині готелів не відкрилися, а до спортзали слід записуватися, аби не було скупчення. У певних готелях запрацювали SPA-центри, а в інших SPA переформатоване під open air. Анімаційна програма не скасована, бо завжди відбувається просто неба. Дитячі клуби теж продовжують функціонувати, якщо вони у відкритому просторі. До речі, у респектабельному готелі “Rixos” анонсована концертна і фестивальна програма за участі зірок. Цей готель працював навіть під час карантину, бо там застрягли туристи.

Рейсів до Туреччини, звісно, менше. Якщо зазвичай зі Львова було три-чотири на тиждень, то наразі – один. Зате на серпень анонсують тричі на тиждень.

Щодо цін за відпочинок, то вони не впали, але й не зросли.

«Знизилася вартість на деякі дорогі готелі, але це, скоріше, тільки для перших турів. Якщо буде попит, то й ціна зростатиме. З іншого боку, а якщо не буде попиту? Це наразі готелі максимально створюють умови, аби привабити туристів. Важливо розуміти, що за нових обставин вони вкладають більше часу і ресурсів. Потрібно залучити більше персоналу, витрачати на тестування своїх працівників, на маски, дезінфектори, один термометр коштує від 1500 гривень. У Туреччині всі готелі є великими, а великі готелі – це великі витрати».

Єгипет

Єгипет, як і Україна, наразі в “червоній зоні”. Проте з 7 липня уже анонсовані перші вильоти. Наразі країна відкриває тільки курортні території: Хургаду і Шарм-ель-Шейх. До Каїру не можна. Тестування у Єгипті не потрібне, але після повернення в Україну слід провести тестування або ж піти на два тижні 14 днів на обсервацію. Наразі така ситуація, але вона може швидко змінитися на краще, стежте за новинами.

Загалом готелі в Єгипті працюють аналогічно з турецькими.

Греція

І хоч ЄС не впускає українців, Греція досі робила все, аби таки приймати наших туристів. У цій країні один із найнижчих показників ковіду, там відкрилися готелі з відповідною сертифікацією. Тут дуже вболівали за наших мандрівників і створили умови для мандрівки.

«Греція пручалася вимогам Брюсселю. Країна створила певні правила, але вони, на мою думку, нереальні для подорожі. Як це виглядає? Ти прилітаєш, тобі за рахунок Греції роблять тест на ковід. Якщо негативний, то все одно маєш сидіти тиждень на обсервації, зате за їхній рахунок. Якщо позитивний – то 14 днів. Тому я не бачу тут відпочинку. Хіба що в тебе вілла, орендована на місяць. До речі, великі готелі виділили окремий номерний фонд для гостей, які захворіли на ковід під час подорожі. Загалом вважаю, що українцям краще не поспішати з Грецією, треба дивитися, якою буде ситуація 15 липня, 1 серпня», – так Меліта сказала 30 червня вранці, а вже ввечері рейси на Грецію були скасовані.

Тобто рейси з України до Греції на 1 липня не відбулися. І наразі до 14 липня нема сенсу щось планувати, допоки ЄС не ухвалить чергове рішення.

Хорватія

У цей час Мелітині друзі відпочивають у Хорватії, а колега з агенції запланувала виїзд 3 липня транзитом через Угорщину. Донедавна Угорщина вимагала на кордоні дозвіл своєї поліції на перетин транзитної зони. Для цього треба було заповнити анкету онлайн і додати туристичний ваучер. Нещодавно Угорщина скасувала це правило. Тож, аби поїхати в Хорватію, достатньо було заповнити онлайн-анкету від цієї країни і додати ваучер або документ про бронювання готелю.

Проте 30 червня Брюссель вирішив, що до 15 липня переважна більшість українців не зможе перебувати в ЄС, якщо це не транзит до третіх країн. Тим не менше, за останньою інформацією, Хорватія знайшла спосіб приймати українців. Ця країна не в Шенгені, тобто до Італії звідти не потрапите. А ще вона включила наших туристів у категорію “гостей, візит яких важливий з мотивів економічної безпеки Хорватії”. Тож до Хорватії дістанетеся літаком або автомобілем через Угорщину. За останньою інформацією, достатньо заповнити хорватську анкету й мати на кордоні роздруковане бронювання готелю.

Албанія та Чорногорія

Албанія не має жодних обмежень для наших мандрівників. Ні тестів, ні обсервації. Проте туди можна потрапити тільки літаком до столиці Тирани. Як каже Меліта, закарпатські туристи звикли їздити до Албанії на авто. Тому вони не дуже охочі їхати до Києва, аби звідти летіти до Албанії, адже це невигідно. Наразі клієнти Магеллан не розглядали Албанію.

«Мої колеги з інших агенцій полетіли до Албанії першим чартерним рейсом із Києва. Будемо чекати від них інформацію. На мою думку, в Албанії цілком можна забезпечити соціальну дистанцію, адже там маленькі готелі, переважно апартного типу».

Можна їхати і до Чорногорії, однак треба мати негативний тест, якому не більше 48 годин. Проте і сюди закарпатці звикли подорожувати автомобілем або трансфером. Знову ж таки, нераціонально їхати до Києва, аби звідти летіти.

P.S.

Підсумуємо. До Туреччини їхати можна. До Єгипту – можна, але наразі після повернення додому – тест або 14 днів обсервації. До Албанії – без тестів і обсервації, але тільки літаком з Києва до Тирани. На жаль, така логістика нераціональна для закарпатців. До Чорногорії – дозволено, однак треба мати при собі негативний результат тесту на коронавірус за попередні 48 годин. До Хорватії можна – літаком або на авто через Угорщину. На кордоні слід пред’явити бронювання готелю або апартаментів. Важливо, що інформація повсякчас змінюється, тому слід регулярно її моніторити.

Меліта відзначає, що серед закарпатців є “прихований попит”. Тож як тільки відкриють кордони, туристи якомога швидше вирушать відпочивати. З іншого боку, наразі вона радить не квапитися людям старшого віку, а також особам із хронічними захворюваннями.

Евеліна Гурницька, Varosh