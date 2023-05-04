Серцево-судинна система є однією з головних мішеней для COVID-19. Люди з хворобами серця та судин вразливіші до тяжкого перебігу захворювання і можуть померти від нього.

Водночас проблеми із серцево-судинною системою після зараження COVID-19 часто розвиваються й у тих, хто раніше їх не мав. За даними дослідження, опублікованого 2020 року в науковому журналі JAMA Cardiology, приблизно кожен п’ятий госпіталізований з COVID-19 має серцево-судинні ускладнення.

Чи справді COVID-19 такий небезпечний для цих уразливих груп людей, і як можна себе убезпечити, розповідає лікарка-кардіологиня Лариса Міщенко для NV Life.

Наслідки та ускладнення з боку серцево-судинної системи після COVID-19

COVID-19 провокує згущення крові та утворення тромбів в судинах. Саме тому ще орієнтовно протягом місяця після перенесеного COVID-19 у людей з гіпертонією, цукровим діабетом, ожирінням, атеросклерозом зберігається ризик таких ускладнень як інфаркт міокарда та інсульт. Після зараження COVID-19 зростає ризик тромбоутворень не лише в артеріях, а й порожнинах вен, що часто призводить до венозних тромбозів.

Крім того, COVID-19 може спричинити запалення серцевого м’яза — міокардит — або серцевої сумки — перикардит. Запальні процеси в серці є наслідком прямого впливу вірусу на тканини, або активної імунної відповіді на вірус. Міокардит може проявлятися мінімальними симптомами на кшталт легкої задишки або відчуття перебоїв у роботі серця, проте може бути важчий перебіг з розвитком серцевої недостатності, коли знижується здатність серця ефективно перекачувати кров.

Щоб запобігти розвитку серцево-судинних ускладнень, важлива своєчасна діагностика та дотримання профілактичних заходів. Найефективніша профілактика — це вакцинація від COVID-19.

Як вакцинація від COVID-19 допомагає уникнути ускладнень

Щеплення насамперед знижує ризик захворювання на COVID-19. Якщо зараження вже сталося, перебіг хвороби все одно буде легшим, ніж у невакцинованих людей.

Чому? Усе залежить від реакції імунної системи на вірус. У нещепленої людини, яка захворіла на COVID-19, імунна відповідь організму може бути занадто активною. При цьому у великій кількості утворюються специфічні захисні речовини (цитокіни), які можуть ушкоджувати тканини серця та судин, і провокувати ризик тромбоутворення.

Вакцини ж навпаки «тренують» імунітет, тому відповідь на сам вірус в разі захворювання буде специфічною і спрямованою лише на вірус, а не на власні тканини за разом з вірусом. Це зменшує ризик появи серцево-судинних ускладнень та запальних процесів, що зазвичай виникають через надмірну й неспецифічну імунну відповідь.

Чи викликає тромбози вакцинація від COVID-19?

На початку вакцинальної кампанії проти COVID-19 лікарі мали застереження щодо підвищеного ризику тромбоутворень після вакцинації. Такі випадки справді були, однак їхня кількість надзвичайно мала порівняно з кількістю тромбозів внаслідок COVID-19.

На сьогодні не варто хвилюватися через можливі серцево-судинні ускладнення після вакцинації від COVID-19, адже користь від неї набагато більша, ніж можливі ризики.

Лонг-COVID-19 у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями

Одна з проблем, яка гостро постала перед усією медичною галуззю під час пандемії COVID-19, це постковідний синдром, або лонг-COVID-19 — збереження симптомів щонайменше протягом місяця після закінчення гострої фази захворювання. Він може розвинутися навіть в тих, хто хворів на COVID-19 удома і мав легкий перебіг.

Найпоширеніші постковідні ознаки такі: підвищена втомлюваність, кашель, закладеність носа, втрата нюху та смаку, головний біль, болі або неприємні відчуття у м’язах, безсоння, порушення концентрації уваги, погіршення пам’яті, тривожність та депресія.

Цей комплекс симптомів у кожного може проявлятися по-різному, але частіше він виникає в людей з хронічними захворюваннями, зокрема артеріальною гіпертензією та іншими серцево-судинними проблемами чи цукровим діабетом. Попри це, вже меншає кількість скарг на постковідний синдром порівняно з першим роком пандемії, але ця проблема досі актуальна.

Крім цього, дослідження показують, що у вакцинованих людей симптоми лонг-COVID-19 менш виражені, або їх узагалі немає. Це свідчить про ефективність вакцинації не тільки в запобіганні важким серцево-судинним ускладненням, а й у пришвидшенні відновлення та покращення якості життя після COVID-19.

Трохи цікавих фактів

В одному з досліджень, опублікованому 7 березня 2023 року в журналі American College of Cardiology, проаналізували історії хвороб приблизно 1,9 млн людей. Упродовж 180 днів дослідники спостерігали за пацієнтами, що перехворіли на COVID-19, та фіксували їхні ускладнення, розвиток серцево-судинних проблем, тромбозів тощо. Потім вони порівняли частоту ускладнень у невакцинованих, частково та повністю вакцинованих пацієнтів з однією й двома дозами відповідно. Результати такі: вакциновані люди мають відносний ризик розвитку серцево-судинних ускладнень або ймовірність померти від інфаркту або інсульту був на 41% менший, ніж у тих, хто не робив жодного щеплення. Одна доза вакцини була менш ефективною, ніж дві, але теж дієвою.

Як бачимо, аргументи на користь щеплень у зниженні ризиків серцево-судинних захворювань і смерті після інфікування COVID-19 отримали чітке підтвердження в клінічних дослідженнях за участю мільйонів людей. Саме тому можна впевнено стверджувати, що вакцинація може не тільки зменшити ризик захворювань, а й убезпечити від наслідків різного ступеня тяжкості.