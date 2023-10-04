Новий притулок для туристів біля підняжжя гори Петрос побудували волонтери

Туристичний притулок на полонині Рогнєска, біля підніжжя гори Петрос побудували волонтери БФ «Зорі надії», спільноти “Волонтерські мандрівки”, Карпатського біосферного заповідника та місцева громада. Зробили його на місці старого притулку, який уже став непридатним для використання і тому його розібрали.

Новий екопункт вийшов трохи більшим за попередній, у ньому є стіл і лавка, місце для відпочинку, аптечка, сонячна панель для зарядки телефонів та ґаджетів, табличка з контактами екстрених служб.

“Тішить, що будівництво хатинки відбувалось в повній взаємодії з природою, — розповіла керівниця проєкту “Волонтерські мандрівки” Аліна Косовська. — У нас не було жодного будівельного сміття, яке було б шкідливим для довкілля і потребувало вивозу на полігони – всі відходи були лише дерев’яні або органічні, які щовечора спалювались у багатті. Ми брали сонячну електроенергію, щоб живити інструмент, розводили розчини джерельною водою і жили в лоні неймовірно красивої природи”.

Наразі печі в екопункті нема, інакше бруси висохнуть нерівномірно і стіни можуть сильно постраждати, — пояснили в Карпатському біосферному заповіднику. Тому біля будиночка облаштували місце для вогнища із заготовленими дровами.

Зі слів Аліни Косовської, навесні буде другий етап робіт довкола екопункту, коли зійде сніг і просохне деревина. Під впливом зимової непогоди і в процесі висихання конструкція може просісти і зазнати незначних відхилень, їх планують усунути навесні. У планах волонтерів облаштувати покриття даху, фарбування і шліфування дошок, встановити буржуйку та інформаційні щити з мапою місцевості, маршрутами та інформацією для туристів, а також побудувати маленьку карпатську гойдалку з видом на Чорногірський хребет. Будуть також дерев’яні контейнери для аптечки та використаних батарейок.

“Такі гірські притулки цілорічно відкриті для туристів. У них немає власника, замків на дверях або плати за проживання. Будь-хто і будь-коли може скористатись такими хатинками, щоб сховатись від непогоди, заночувати в мандрівці або просто зробити зупинку на чай з гарним краєвидом», — повідомляє фонд “Зорі надії”.

Зі слів Аліни Косовської, підтримати розвиток мережі високогірних притулків можна за лінком.

Varosh,

Фото зі сторінки Аліи Косовської та Карпатського біосферного заповідника

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