5 інстаблогерів: Як вони розкрутили свої сторінки і що це їм дає. Частина 1

Як люди стають блогерами, лідерами думок в інстаграмі? Яким чином розкрутили свої акаунти, скільки часу приділяють мережі щодня, як їм удається повсякчас підтримувати увагу аудиторії? І що це їм дає? Творче самовираження, розвиток персонального бренду, пропагування власного бізнесу, бартер і знижки, гроші? Запитуємо у п’яти блогерів і лідерів думок у закарпатському сегменті інстаграму.

Це перша частина. Напишіть нам, за ким стежите в інстаграмі. А ми спробуємо дізнатися про їхнє інстажиття.

Меліта Рішко, @melitochka, кількість підписників: 18,2К

Меліта Рішко – співзасновниця туристичної компанії “Магеллан”. Природно, що її інстаграм-сторінка найчастіше показує різні куточки планети. Меліта надихає більше подорожувати й пізнавати світ, а також ділиться мандрівними лайфхаками. Коли стартував карантин, кордони закрилися, а турбізнес зупинився, Меліта розповідала в інстаграмі про власне професійне бачення ситуації. А загалом вона відкриває свій стиль життя, а це не тільки подорожі, мода і б’юті, а й відгуки на соціальні і політичні явища.

Далі – пряма мова.

Як усе починалося

У 2014 році в мене назбиралося 4 000 підписників. Без реклами, допоміжних сервісів, а саме органічно. Я тоді багато подорожувала, у той період туристи ще не так активно їздили. Можливо, люди підписувалися, бо їм було цікаво читати про мандрівки.

Згодом я дійшла до 12 000. Пам’ятаю, приєдналася до giveaway, долучилося ще більше підписників. Я якраз подорожувала, з великим натхненням писала пости, десь тоді я замислилася про створення блогу, аби регулярно вести комунікацію. Однак після тієї поїздки мені було не до інстаграму – і охоплення почало падати. Тому наразі у мене не склалося із професійним блогерством.

Про час в інстаграмі і планування

Раніше я створювала контент-план, але тепер узагалі не планую, бо нема часу. Хоча, я знаю безліч правил грамотної роботи з інстаграмом. Тепер пишу, коли є натхнення. Водночас на карантині з’явилося більше часу для мережі, адже 15 березня у мене зупинився бізнес.

Мені важливо ділитися своїм світосприйняттям, а для цього потрібен настрій, а не контент-план. З іншого боку, якщо хочеш просувати інстаграм і монетизувати його, то без плану ніяк. Якщо не маю змоги готувати пости, то хоча би сторіс публікую, аби на сторінці завжди було життя.

Коли займаюся своїм акаунтом, то це справді забирає багато часу. Інколи потребується пів дня на створення постів, сторіс. До речі, нещодавно я пройшла марафон з монтування відео. Раніше я не приділяла великої уваги відео, а під час марафону розібралася, думаю, надалі робитиму і відео.

Про контент

Люблю писати в соцмережах під час подорожей, бо там ніщо не відволікає, стільки всього бачиш, є про що розповісти. А ще маю більше часу, аби одягнутися якось цікаво для ефектних фото. Хоча, останні роки світлини з подорожей мають менше охоплення, ніж “домашні”. Наприклад, у перші два дні поїздки охоплення аудиторії зростає, оскільки змінюється локація. Та якщо мандрівка триває довше, то охоплення спадає. Можливо, ця інформація починає дратувати людей, або ж вона не є актуальною для них саме на той момент. Подорожі найбільше цікавлять тих підписників, які теж багато їздять або якраз планують відпустку. До речі, відомі lifestyle-блогери пишуть, що їхні пости з поїздок у перші дні мають активний зворотний зв’язок, а далі увага зменшується.

Я не люблю просто виставляти фото, мені завжди хочеться щось написати. Як я уже сказала, переважно ділюся про подорожі, країни. Інколи розповідаю про дитину, її люблять мої підписники, бо вона дуже білява. А ще готую пости про книги, які вразили. Або про ресторани, якщо десь щось цікаве скуштувала. Буває, що пишу на якусь болючу тему, або про ситуацію, що дуже мене зачепила. Навіть про політику писала.

Про рекламу

Мій акаунт не є монетизованим, це більше “блог лідера думок”. Мені чи не щотижня пропонують рекламу, але я не беру її. Якщо ж мої друзі подають ідею або ж ідеться про засоби, речі, якими я користуюся, то так, тоді можу розповісти в себе на сторінці. І взагалі, якщо мені щось дуже подобається, то з радістю повідомляю про це.

Бартерну співпрацю теж не практикую. Можу отримати знижку, але я все одно мала би її, бо це ж послуги чи речі від моїх друзів. Якщо мені не подобається товар/сервіс, то не буду це репостити, навіть від друзів. Я не раджу неякісне.

У мене нема мети монетизувати свій блог, але водночас не виключаю, що колись займуся цим. Та як подумаю, скільки воно забирає часу, то вже і не хочеться (усміхається, – ред.). Я інколи замислююся про рекламу, але над цим треба окремо попрацювати. Адже прагну, аби замовники справді мали якісний результат від рекламної кампанії. Часто читаю відгуки про блогерів, що з їхньої реклами – нульова віддача.

До речі, мій акаунт допомагає мені просувати мою туристичну компанію Магеллан, адже ділюся про робочі справи. У людей це викликає довіру, адже вони бачать не просто агенцію, а мене і моє життя.

Про особисте

Я не пишу про особисте, бо не думаю, що людям потрібно знати, чи болить мене голова, чи нервую через дитину, чи не поділила щось із подругою, або ж не встигла купити якусь кофточку (усміхається, – ред.). Блогери з великою аудиторією, “мільйонники”, мусять демонструвати особисте життя. Я дуже сміюся, коли блогерки пишуть: “Добрий день, а мій Ваня сьогодні пішов до мами, а потім ми з ним пішли на базар, і знаєте, ми купили кофту” (сміється, – ред.). Так потім і з’являються меми “А що Іван робив сьогодні?”. Мені це не близьке. Але розумію, що людям може бути цікаво. Бо колись вони дивилися серіал “Багаті теж плачуть”, а сьогодні спостерігають натуральний серіал про те “що сказав Іван” (сміється, – ред.).

Віталій Глагола – журналіст, ведучий заходів, організатор подорожей, засновник агенції пригод Glagola travel, автор телеграм-каналу з актуальними й гострими новинами, де понад 13К підписників, а також має розкручений інстаграм. В інстаграмі найбільше пише про мандри, друзів і буденні кумедні епізоди.

Далі – пряма мова.

Як усе починалося

У мене не було особливої мети розкручувати блог в інстаграмі. Просто публікував пости про подорожі, відпочинок, проведення часу. Так сталося, що люди самі почали підписуватися, напевно, їм було цікаво стежити за моїми постами. Якщо чесно, неактивно веду інстаграм, на відміну від більшості блогерів. Тобто не публікую щодня про те, як проходить мій день, але завжди ділюся кумедними ситуаціями.

Про час

Інстаграм не забирає в мене багато часу, можу записати дві-три сторіс на день, рідко готую пости, які не пов’язані з подорожами. Але маю грішок: після поїздки ще кілька тижнів можу виставляти яскраві фото.

Про рекламу

Щодо реклами, то інколи беру платну рекламу. Але намагаюся публікувати тільки про ті речі/послуги, якими користуюся і можу з власного досвіду щиро їх порекомендувати. Так, це може бути комерційна реклама, але за продукт, за який мені не соромно перед своїми підписниками. Дуже часто, якщо класна послуга чи річ, то публікую абсолютно безкоштовно.

Про особисте

Не виношу на загал особисте життя, не пишу про стосунки, бо переконаний, що ця сфера має мати тишу. Здебільшого, як уже сказав, розповідаю про подорожі та дозвілля.

Марина Лунченко заснувала кілька бізнесів. Серед її проєктів – готельно-ресторанний комплекс V&P, лаунж-клуб V&P, салон V&P Esthetic, б’юті-школа V&P Esthetic School, дитячий центр Mini Academy, а також сервіс доставки їжі “AYNO!”. Вона – дружина і мама трьох дітей, завжди гарно виглядає і водночас веде цікавий інстаграм. Марина ніколи не прагнула стати блогером, проте залюбки ділиться натхненням, професійними ідеями та подеколи – особистим.

Далі – пряма мова.

Як усе починалося

Я ніколи не планувала створювати інстаграм-блог. Проте в певний період я почала більше розповідати в інстаграмі про свою професійну діяльність, адже займаюся різними сферами, маю багато ідей. І так природно з’явилася аудиторія, яку зацікавлюють мої дописи.

Читачі дуже активно відгукнулися, коли ми почали зводити дитячий центр. Я опублікувала фото з будівництва із запитанням “А як думаєте, що тут буде?”. І було дуже багато варіантів, люди долучилися. Тож я подумала: хтось читає мою сторіночку, пише мені… І з тих пір я системніше включилася у ці всі процеси, почала частіше публікувати пости, сторіс. Протягом останнього року моя сторінка стала більш-менш активною, а водночас зріс і мій інтерес до інстаграму.

Про контент

Наразі пишу і знімаю сторіс про розвиток професійних проєктів, а також про майбутні ідеї. Наприклад, люблю публікувати про наш ресторан. Ось ми розробляли гастрономічні новинки, я фотографувала їх для свого інстаграму. І так цікаво, що до ресторану приходять гості і замовляють “страву, яку Марина опублікувала в себе в сторіс”. Таким чином бачу, що моя сторінка працює.

Я не створюю якийсь особливий контент-план, у мене все більше спонтанно. Тобто я люблю робити це невимушено, а не тому, бо треба. Якщо мене щось надихнуло, то я з радістю ділюся. В один день можуть бути і 20 сторіс, а потім два дні – жодної. Тобто все йде від внутрішньої мотивації і щирого бажання. З іншого боку, нерідко просто бракує часу для цього. Не щодня вдається щось дописати, домонтувати, тому не завжди публікую те, що запланувала. Але якщо дуже хочу, то неодмінно знайду час, аби поділитися інформацією.

Про бачення інстаграму

Я не скажу, що я великий професіонал у веденні інстаграму. Я мінімально використовую фільтри для фото чи програми для відеозйомок. А з іншого боку, не люблю просто ставити світлину, завжди хочу щось написати, але так, аби і текст якісний, і фото гарне до нього. У цьому плані значно швидше можна публікувати сторіс, бо там достатньо додати одну-дві фрази. А ось для постів треба більше часу, аби до кінця сформувати свою думку. У майбутньому я хотіла би розібратися у цій сфері на більш високому рівні, з радістю пройшла би цікаве навчання.

Про рекламу

Кілька разів мені пропонували розміщувати рекламу, але я байдуже до цього ставлюся. Не погоджуюся на такі ідеї.

Про особисте

Я захопилася психологією, тому інколи мені хочеться написати щось життєве, свій відгук на певні життєві ситуації. Зрідка публікую особисте: дітей чи відпочинок із родиною. Тобто я можу розмістити фото дітей, але нечасто. А так моя сторінка більше – про роботу і натхнення.

Юрій Чорій – засновник агентства свят “Щастя”, в минулому теле- та радіоведучий, ексучасник реаліті-шоу “Зупинись, я закохалась” на телеканалі ТЕТ. Разом із дружиною Олександрою вони є інстаблогерами. Для Юрія інстаграм не є пріоритетним у діяльності, проте він приділяє соцмережі багато часу, відтак йому вдається монетизувати свій акаунт.

Далі – пряма мова.

Як усе починалося

Я взагалі не розумів, що таке інстаграм, мене зареєструвала моя знайома.

А потім воно якось затягнуло мене і ставало все цікавіше. Проте я не уявляв, у що воно може перерости. Стрибок, мабуть, стався, коли я купив адекватний класний телефон, почав робити нормальні знімки, відчувалося, що аудиторії це подобається. Якось не усвідомлюючи, я розвивав контент, а років чотири тому почав робити саме такий інстаграм, який мені справді подобається. Дуже вагомі підказки мені дає моя дружина Саша (@s.chorij, кількість підписників: 49,2К).

Для розвитку своєї сторінки я купив платні програми, адже безкоштовні не дають того рівня, який я хотів би бачити. Наша подруга, відома фотографка в Києві, подарувала нам свій іменний пресет. Цей пресет коригує будь-яку неякісну фотографію (пресет – це заздалегідь налаштовані ефекти, з їх допомогою можна дуже швидко покращити якість світлини, – ред.).

Про контент

Інстаграм забирає колосально багато часу. Займаюся цим щодня, адже розумію, що кожен пропущений день, кожна не відзнята і не запощена сторіс у моєму блозі – це втрата підписників, статистики, яку потім нелегко знов підняти. Інстаграм – це велика системна робота. На мою думку, тут більше зайнятості, ніж на держслужбі чи у фірмі. Адже ті працівники можуть зробити собі вихідний, піти у відпустку, а ми не можемо собі цього дозволити, навіть хворіти не маємо часу, бо щодня треба бути в ефірі. Інколи хочеться відпочити, але якщо хочеш постійно заробляти, то відкидаєш лінощі.

Найбільше часу забирає написання текстів. А для сторіс інколи достатньо і 30 хвилин, усе залежить від інформації, яку хочу донести. З рекламою сиджу довше, адже створюю концепцію, план. Якщо скажу читачам, що це просто реклама, то ніхто її не подивиться. Один зі свіжих прикладів: я подарував торт своєму напарнику, але це була реклама, яку ми загорнули в таку дружню історію. У рекламі має бути цікава історія та ненав’язливість, вона має бути нативною.

Про планування

Я складаю контент-план, але для цього потрібно їздити хоча би Закарпаттям, аби мати світлини. Вдома, мабуть, уже нема такого куточка, де ми не зробили би фото. У нас уже були і професійні фотосесії удома, і ранкові сторіс зазвичай знімаємо вдома, “ліфтолук” уже набрид. Але ж люди чекають нових емоцій, а кожна наша поїздка – це завжди вибух діректа у нас обох.

Щодо постів, то одиниці з них – це певні цитати, вислови, які мені подобаються. А все інше – це абсолютно мій текст. Мені вже навіть дружина каже: “Слухай, ти з цими своїми заворотами, пиши простіше, люди не хочуть багато читати”.

Про рекламу

Реклами в мене небагато, адже я не беру всі замовлення, а тільки ті продукти, які мені подобаються. Я відповідаю за те, що раджу, тому все має бути перевіреним і якісним.

Співвідношення мого особистого життя і реклами – 70:30. Крім того, інстаграм не є головною роботою, я івент-ведучий – це мій основний дохід. Але інста є помічником, який класно працює на карантині. Хтось каже, що на карантині люди нічого не купують, а я скажу, що вони змітають все, бо їм вдома скучно і нема чим зайнятися.

У мене переважно жіноча аудиторія, але ж я хочу подавати більше чоловічу інформацію. І от цікаво, дівчата завжди знають, що собі придбати, але поняття не мають, що купити хлопцеві/чоловіку/татові/брату. Затте є такий Чорій із Мукачева, який розповідає про чоловічі речі, які можуть стати ідеєю для подарунку.

Про особисте

У своєму інстаграмі я максимально справжній, у мене ніколи не було й нема пластмасових емоцій. Я розповідав, як ми познайомилися з дружиною, про певні наші сокровенні моменти, або ділився про те, як нам вдається не сваритися… Ми не так часто публікуємо наше щоденне життя, бо обоє дуже зайняті, інколи навіть не встигаємо поснідати разом. Але коли є час, то ділимося про відпочинок, буденність, спільне приготування їжі. От нещодавно ми провели ефір, де я створював Саші вечірній мейк…

Так, ми з дружиною – відкриті, нічого не приховуємо, спокійно показуємо сімейне життя. У мене постійно питають, у чому успіх наших відносин. У тому, що ми справжні, якщо ми радісні – ми усміхаємося, якщо сумні, то всі це бачать.

Аналогічно в рекламі – я кажу те, що думаю.

Беатріса Греченюк – дизайнерка інтер’єрів, співзасновниця студії “SVOY DESIGN GROUP”. На власній сторінці в інстаграмі розповідає про робочі процеси, показує готові дизайнерські проєкти, а також ділиться своїми ідеями модних образів. В акаунті Беати знайдете поради про інтер’єрні рішення, а також багато корисного з фешн та б’юті-індустрії. До речі, 70% замовлень дівчина отримала саме через інстаграм.

Далі – пряма мова.

Як усе починалося

У мене не було планів створювати інстаграм-блог, я нічого не робила, аби наростити аудиторію, просто публікую те, що мені подобається. Все відбувається природно. Перші 10 000 підписників назбиралися ще коли я вчилася у Львові на дизайнера. Потім переїхала в Ужгород, почала тут працювати, то приєдналося більше ужгородських читачів. У Львові я частіше публікувала про своє щоденне життя, а в Ужгороді зайнялася дизайном, тому створюю контент і про роботу.

Соцмережа привертає увагу нових клієнтів. Серед моїх замовників, мабуть, 70% – саме з інстаграму. Вони стежили за моєю роботою і замовили собі проєкти. Тому з допомогою інстаграму я знайшла своїх людей, своїх клієнтів, воно якось так усе швидко закрутилося.

Про контент

В інстаграмі найбільше розповідаю про власні проєкти. Показую в сторіс процес створення інтер’єрів, у постах ділюся результатами. А ще даю поради, яку плитку краще обрати, яку фарбу варто купити, тобто відкриваю маленькі професійні секретики, надаю технічні консультації. Завдяки цьому моя сторінка стає активнішою.

Також пощу свої луки, тому у мене і фешн-тема. І б’юті-індустрія мені цікава – ділюся про улюблену косметику, парфуми… Одним словом, мій акаунт – про дизайн інтер’єру та моду.

Про час

Раніше я приділяла більше уваги своєму акаунту, але планую трішки відходити від цього. Тому встановила на телефоні ліміт: три години інстаграму на день. Обробка фотографій не забирає багато часу, мені вистачає 15 хвилин для ретуші і правильного освітлення фото. Щодо сторіс, то не монтую їх, просто публікую в режимі онлайн.

Я не планую якось серйозно розкручувати свій інстаграм і приділяти йому багато часу, навпаки хочу зменшити активність.

Про рекламу

Мені дуже часто надходять пропозиції від рекламодавців. Я переважно відмовляю. Якщо ж просять знайомі і їхній продукт є хорошим і корисним – тоді погоджуюся. Але важлива умова: я рекомендую тільки те, чим із задоволенням користуюся, що перевірила. А просто за гроші не розповідаю, мені це нецікаво і непотрібно. Я і сама не люблю, коли блогери рекламують все підряд.

Про особисте

Я достатньо відверто ділюся своїми думками в інстаграмі. У сторіс є опція “запитайте мене”, яку часто використовую. Люди можуть запитати все, я намагаюся відповісти на більшість питань. І роблю це щиро. Мені нема що приховувати. Найчастіше цікавляться: чи робила пластику, де познайомилася з хлопцем і коли весілля.

Евеліна Гурницька, Varosh