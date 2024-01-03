230 інформаційних знаків з GPS координатами встановлено на гірських туристичних маршрутах Закарпаття

Закарпатський гідрометцентр попереджає про значну сніголавинну небезпеку (ІІІ рівень) зі снігопадами та хуртовинами у високогір”ї Закарпаття впродовж 3-4 січня.

“Вночі та вранці 3 січня переважно у горах посилення південного та південно-західного вітру до 15-20, на високогір’ї до 25 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий)”, — повідомляють метеорологи.

Аби допомогти туристам у горах зорієнтуватися, де саме вони знаходяться, і подати сигнал допомоги рятувальникам, в Карпатах встановили 230 інформаційних знаків з відповідним номером та GPS координатами. Вони дають змогу рятувальникам визначити місце знаходження туриста і оперативно прибути на допомогу. Встановили їх на території Закарпаття в рамках спільного проєкту між закарпатськими та чеськими рятувальниками з Пардубицького краю Чеської Республіки.

— На початку ми встановили десь 50 табличок, але побачили, що туристи ними активно послуговуються і ми тоді відразу збільшили їхню кількість. Зараз промарковано інформаційними покажчиками майже всі гірські масиви, а найбільш популярні гірські маршрути промарковані повністю, — розповіла Varosh речниця ГУ ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир. — Найбільше їх встановлено в Рахівському і теперішньому Хустському районах, адже це локації, де найчастіше губляться туристи.

Зі слів речниці проблема в тому, що досить часто туристи займаються вандалізмом і ламають ці таблички чи забирають собі в якості сувеніру. Зрештою, рятувальники регулярно проводять технічні обстеження маршрутів і поновлюють втрачені покажчики.

Карту з точками порятунку можна переглянути за посиланням: http://surl.li/ovgzb

Varosh,

Фото Головного управління ДСН на Закарпатті

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