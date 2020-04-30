Меліта Рішко: «Ще не скоро ми повернемося до “туризму 2019-го”, коли всі класно подорожували»

Що наразі відбувається з міжнародним туризмом? Яким буде літній сезон для України, та чи буде він узагалі? Які країни готові приймати гостей із ЄС та України, а які – категорично ні. Як діяти закарпатцям, якщо путівки сплачені, а кордони закриті й невідомо, що далі. Ми поспілкувалися з Мелітою Рішко, співзасновницею туристичної компанії Магеллан. Вона окреслила нинішню позицію найпопулярніших туристичних країн щодо літнього сезону, роз’яснила дії туроператорів під час кризи, а також висловила своє бачення майбутнього туризму.

Туристичні плани країн на літо-2020

Іспанія офіційно заявила, що цього літа не прийматиме іноземних туристів. Хоча, на думку Меліти, Іспанія може послабити обмеження для країн-сусідів. Італія повідомляє, що в 2020-му сфокусується на розвитку внутрішнього туризму. У цих країнах туризм складає близько 15% економіки, тобто втрата потоків гостей для них не надто критична. А ось Португалія і Греція панікують, адже в Португалії туризм – це 27% від усієї економіки, а в Греції – близько 30%. Проте, з досвіду Меліти Рішко, грецькі готелі достатньо адаптовані для відпочинку навіть у посткарантинний період. Країна готова приймати, та чи готові українці до відпусток, та чи дозволить наш уряд? Звісно, всі готелі в Греції не відкриються, бо повсюди має дотримуватися соціальна дистанція, тож для великих готелів збитково залишатися напівпорожніми. Натомість у маленьких бюджетних готелях або ж навпаки у дорогих і просторих є шанс плідно попрацювати.

Цікава ситуація з Туреччиною, адже там винятково величезні готелі, де в середньому по 400 сімейних номерів. Країна працює винятково за системою All inclusive, тому в готелях завжди чимале скупчення людей. У цьому разі Греція, порівняно з Туреччиною, виграє завдяки маленьким готелям, гнучкій системі харчування (тільки сніданки або сніданки-вечері) та невеличким ресторанчикам À la carte на противагу великим турецьким ресторанам.

«Туреччина працює саме з All inclusive, вона інакше не вміє, я не уявляю, як Туреччина може переформатуватися у нових умовах. Наразі для цієї країни бачу тільки одне рішення – не до кінця заповнювати готелі».

Та вже в травні Туреччина готова приймати внутрішніх туристів, а в серпні – іноземних. До речі, турки не часто виїжджають за кордон, полюбляють мандрувати в себе. Якщо іноземці переважно їдуть на Середземне море, то місцеві прямують північніше, до Егейського узбережжя. Ця територія подібна до Греції, а ще там безліч маленьких готелів від бюджетних до лакшері, пропонується система харчування “сніданки-вечері”, проте мінус – короткий сезон, у жовтні вже холодно. В тій частині Туреччини, на переконання Меліти, буде легше налагодити процеси. Після першого досвіду внутрішнього туризму можна прогнозувати можливості зовнішнього, наразі ж складно сказати, чи справді туристи-іноземці завітають у серпні.

Якщо говорити про балканські країни, то там, за статистикою, невисокі показники захворюваності на ковід. Але та ж Хорватія у Євросоюзі, тому Брюссель може закрити її від країн поза ЄС. Болгарія залюбки готова приймати влітку, проте шлях туди – через Румунію…

«У Болгарії – на Сонячному березі, на Золотих пісках – готель на готелі, лежак на лежаку… Тому навіть не знаю…».

Меліта раціонально оцінює ситуацію і не виключає, що в нас або не буде літнього сезону (йдеться про подорожі за кордон), або ж він стартує пізніше. Восени популярнішими стають Єгипет, Емірати, до речі, статистика показує там порівняно небагато випадків коронавірусу. У Єгипті продовжили карантин до 1 липня, а ОАЕ ось-ось мають відкрити готелі.

Як діють туроператори, готелі й авіакомпанії

Що відбувається з оплаченими турами на літо? Власне, щороку, наприкінці осені, взимку й ранньої весни проходить акція раннього бронювання, коли путівку на літо можна купити з дуже хорошою знижкою. Туристи активно користуються цією послугою, проте як бути тепер, якщо тури заброньовані, а невідомо, коли відкриються кордони. Керівниця Магеллан пояснює: якщо дати поїздки співпадають із карантином, то це вважається форс-мажором, тобто подорож скасовується не з вини туроператора. Відтак туроператор має право не відшкодувати, але неодмінно має надати послугу тоді, коли в нього буде змога. Це не означає, що туроператор просто не поверне гроші, він виконає свої зобов’язання, коли матиме таку можливість. Проте коли це буде – наразі невідомо. У докарантинні часи туроператори переважно йшли на поступки, тож поїздки можна було анулювати при невеликих штрафах, усе вирішувалося індивідуально.

Нині ж туроператор зважає на примітку у договорі “фпз” – йдеться про “фактично понесені витрати”. До прикладу, ви замовили авіатур, хочете від нього відмовитися, але ж туроператор уже вніс кошти за переліт або ж оплатив послуги інших партнерів, підрядників. Це і є фпз, тому туроператор повертає кошти за мінусом таких витрат. З іншого боку, це фпз зможуть порахувати тільки після завершення карантину, проте коли він закінчиться? Туроператори залежні від авіакомпаній, готелів, від їхньої позиції щодо відшкодування. Ось лоукости Wizzair, Ryanair ще на початку карантину повертали кошти, а щодо літніх бронювань пропонують “заморозити” суми для перельотів опісля карантину. Авіакомпанія Qatar Airways готова заморозити оплачений переліт на рік з +10% бонусом, а Emirates Airline заморожує на два роки. Готелі також пропонують “заморожувати” внесені суми на рік, певні готелі готові зберігати ціну до сезону 2021-го. Цікаво, що навіть потужний посередник Booking при вірішенні питань рекомендує контактувати безпосередньо з готелями, які визначають умови перебронювання номеру.

Для переважної кількості туристів оптимальне рішення – таки перенести поїздку, для цього слід підписати додаткову угоду з туроператором. Однак не всі готові до цього, особливо, старше покоління.

Найближча перспектива для міжнародного туризму

Власне, що далі? Безумовно, вірус не дає щось конкретно спрогнозувати та спланувати. Меліта Рішко вважає, що багато залежить від того, яку тактику оберуть туроператори та їхні партнери – авіакомпанії, готелі. Якщо вдасться максимально гарно вийти зі ситуації, проявити лояльність, то надалі довіра туристів навіть зростатиме. Також керівниця Магеллан припускає, що наразі зникне поняття “раннє бронювання”, адже хто в такий період купуватиме путівки завчасно, навіть за дуже привабливу ціну. Навіть більше, в наступні три-чотири роки люди значно менше мандруватимуть.

Ще донедавна, до ковіду, Меліта переймалася, що її компанія на той період мала 140 різних бронювань весняних і літніх поїздок, переважно сімейних. Це нижчий показник, ніж торік, але в підсумку виявилося краще…

«Ще не скоро ми повернемося до рівня 2019-го, коли всі класно подорожували. Я не вірю, що в найближчі роки туризм матиме такий оборот, який мав рік тому».

Проте є і зелене світло. Клієнти Магеллан наразі консультуються і розглядають Грецію, Хорватію на серпень, вересень. Вони запитують деталі, а також розглядають варіанти з можливістю оплати безпосередньо перед виїздом або з опцією скасування бронювання.

Щодо українського внутрішнього туризму, то колеги з інших агенцій готові займатися і цією сферою, Меліта впевнена, що Карпати, Буковель мають перспективу на літо.

Власне, а що змінилося у роботі Магеллан? Меліта Рішко мовить, що оптимізувала всі процеси – йдеться про оренду, рекламу і навіть інтернет. Співробітники наразі у відпустці за власний рахунок, компанія консультує онлайн, телефоном, працюють сайт і акаунти в соцмережах. За потреби Магеллан організовує доставку документів клієнтам для підпису і відправлення їх Новою поштою до туроператора…

«Ми максимально зменшили витрати, аби вижити. Тепер ми не заробляємо і ще не скоро зароблятимемо, але і закритися теж не можемо, бо в нас багато клієнтів, перед якими маємо безліч зобов’язань».

Туризм зміниться, але він буде. Можливо, саме в Емірати українці першочергово зможуть вирушити після карантину.

Евеліна Гурницька, Varosh