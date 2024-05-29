Закарпатське село Кваси може потрапити у перелік найкращих туристичних сіл ООН Туризм

Державне агентство розвитку туризму України подало до World Tourism Organization (UNWTO) ООН Туризм (UN Tourism) пакет документів 5 українських сіл, які можуть увійти до переліку «Кращі туристичні села» (The Best Tourism Villages) 2024 року.
Серед них – також і село Кваси Рахівського району на Закарпатті.
На розгляд спеціальної комісі при Державному агентстві розвитку туризму України загалом надійшло 9 заявок на включення у список «кандидатів». За розглядом заявок комісія відібрала 5: високогірне прикарпатське селище Ворохта у підніжжя Говерли; село Зелений Гай; гірське закарпатське селище-курорт Кваси; старовинне село Олика на Волині та унікальне село Урич на Львівщині.
“Включення українських селищ до світової мережі ООН Туризм The Best Tourism Villages гарантуватиме для них увагу мандрівників з усього світу. А також – дозволить селам розраховувати на менторство від UN Tourism та потенційну фінансову підтримку іноземних донорів, які займаються просуванням туризму як рушійної сили розвитку сільської місцевості”, – повідомляють у Державному агентстві розвитку туризму в Україні.
Кращі туристичні села таємна консультативна рада визначить та оприлюднить наприкінці 2024 року.
Село Кваси на Закарпатті відоме своїми мінеральними цілющими джерелами, крафтовою продукцією та виробництвом гуцульських лижників.
У 2022 році село отримало 2 місце у Всеукраїнському конкурсі «Неймовірні села України-2022».
У 2023 році команда проекту «Крафтові мандри» мандрівника Євгена Синельникова зняла випуск про крафтове село Кваси.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Титульне фото: Коруна
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