Село Кваси на Рахівщині отримало 2 місце в конкурсі «Неймовірні села України»

Село Кваси, Ясінянскої селищної громади Рахівського району, отримало 2 місце у Всеукраїнському конкурсі «Неймовірні села України-2022». Про це повідомили на сайті онлайн-видання AgroPortal. За словами голови Ясінянської територіальної громади Андрія Делятинчука, на отримані 50 тисяч гривень громада придбає цистерну-охолоджувач для молока, в якій коров’яче молоко, зібране в жителів Ясінянської громади, везтимуть на сироварню в Квасах. Проєкт «Мобільний пункт прийому молока» подала ГО «Кваси — наповнюйся!».

Як розповів Varosh Андрій Делятинчук, на сьогодні в селі Кваси існує сироварня «Розенталь», яка приймає щодня від людей мінімум 200 літрів молока.

— Люди здають молоко переважно з Квасів, тому що далеко молоко не можна нести, воно зіпсується, — пояснив Андрій Делятинчук. — А наявність відповідного обладнання, тобто автомобілю з цистерною-охолоджувачем, який їздитиме селами нашої громади і збиратиме в людей молоко, дасть змогу більшій кількості людей здавати молоко. В сироварні виготовлятимуть не тільки овечу, а ще й коров’ячу бринзу, яку досі не робили. Це буде надзвичайно екологічна, виготовлена в серці Карпат, біля підніжжя Говерли та Петроса бринза.

За словами голови тергромади, проблема зменшення поголів’я великої рогатої худоби актуальна і для Ясінянської громади: люди продавали корів, а зараз усі зацікавлені в питанні продовольчої безпеки. Тепер якщо людина матиме збут молока і отримуватиме за нього гроші, то, можливо, поголів’я почне збільшуватись це відгукуватиметься і на зайнятості населення, і на виготовленні екологічно чистої продукції. Саме в цьому за словами Андрія Делятинчука, й полягала ціль проєкту: щоб людям стало вигідно купувати корів, доглядати за ними і отримати збут молока.

— Охолоджувальна цистерна коштує 75 тисяч гривень, — розповів голова тер громади. — 50 ми вже тепер маємо, ще 25 будемо шукати. Транспортний засіб нам готові надати приватні підприємці. До цього часу сироварня приймала молоко переважно від жителів Квасів, а ціллю проєкту було залучити інші села нашої громади.

До участі в конкурсі могла долучитися будь-яка громада чи село України. Амбасадором конкурсу став туризмознавець Олександр Коваль, який допомагав у поширенні інформації, надавав окремі консультації щодо участі у конкурсі сіл Закарпаття.

— Насправді, участь у цих конкурсах важлива, — сказав він Varosh. — Це така собі перевірка на спроможність громад залучати ресурси під ідеї та проєкти, а з іншого це можливість згуртувати та популяризувати села, їх продукти. Особисто не мав змоги визначати переможців, але радий за село Кваси та вболіватиму за них і надалі.

Загалом видання AgroPortal.ua отримало 120 заявок до повномасштабної війни та 90 — з початком бойових дій на території України. “До війни найбільш активними у поданні заявок були жителі Івано-Франківської та Луганської областей, а після — мешканці Чернігівщини. Більшість поданих на конкурс проєктів були спрямовані на виробництво сушеної продукції”, — йдеться на сайті.

Varosh

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