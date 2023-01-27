Ліжникарству, ткацтву, гончарству навчають дітей у селі Кваси на Рахівщині

Щотижня в селі Кваси, що на Рахівщині, в студії ліжникарства проходять заняття з виготовлення гуцульських ліжників. Заняття в студії почали ще до війни, — розповіла Varosh проєктна менеджерка ГО “Кваси — Наповнюйся” Мирослава Тулайдан. Навчання відбуваються в рамках проекту “Творчі студії села Кваси» за підтримки Санаторій Гірська Тиса, Ципа – Tsypa Brewery.

В селі щоразу проходять заняття з ліжникарства, ткацтва, гончарства, художнього мистецтва. Вчителі приїжджають хто з Рахова, хто з Ясіня, є й квасівські майстри, які викладають.

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— Ми шукали вчителів по всьому ТГ, — розповіла Мирослава Тулайдан. — Почали ці гуртки в Квасах для того, щоб діти мали можливість розвиватися творчо і не їздити для цього спеціально до Рахова. В нас дуже багато талановитих дітей, які іноді не мають змогу оплатити навчання і дорогу, і не завжди батьки мотивовані. Ліжникарство в нас вчить пані Ганна, вона пам’ятає це ремесло ще з молодості, з цілої територіальної громади ми знайшли лише її.

Заняття для дітей безкоштовні, займаються як місцева малеча, так і з внутрішньо переміщених людей, які мешкають у Квасах чи ближніх селах. Якщо відвідати заняття хочуть туристи, які відпочивають неподалік, то плата символічна, — розповіла Мирослава Тулайдан.

Виготовлені дітьми ліжники вони можуть при бажанні забрати додому, якщо ж ні, то їх виставляють на продаж у сувенірній крамничці у Квасах, де їх можна придбати за символічну ціну. Гроші потім скеровуються на подальшу купівлю матеріалів та підтримку студії.

Діти виготовляють крім ліжників ще й капчури (плетені носки), на заняттях з гончарства виготовляють різний глиняний посуд, діє також майстерклас з миловаріння. Були також заняття з шиття та виготовлення м’яких іграшок.

Varosh

Фото зі сторінки “Кваси — Наповнюйся” у Фейсбуці

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