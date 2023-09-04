Закарпатські Кваси показали в туристичному проєкті “Крафтові мандри”

Перший випуск про крафтове село — Кваси, що на Рахівщині — зняла команда проекту «Крафтові мандри» мандрівника Євгена Синельникова. Другий сезон проєкту почали саме з Квасів.

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У випуску про крафтові Кваси почали з квасної — мінеральної — води Буркута, показали сироварню і пивоварню “Ципа”, відновлення полонини Менчул, чорне золото Карпат — яфини, пройшли екскурсією лісами Рахівщини та географічним центром Європи, пройшлися найвищим хитальним мостом над Тисою (до 20 м заввишки).

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Зрештою випуск вийшов повний карпатського колориту та розповів про крафтові Кваси.

«Крафтові мандри у Квасах — це випуск про красу України та її працьовитих людей, які креативлять, створюють, будують, відновлюють та дбають про майбутнє свого краю”, — розповів про випуск Євген Синельников.

Varosh,

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