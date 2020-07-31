Юлія Давидова з командою створила стікери про ліс та подорожі для вайберу і телеграму

Юлія Давидова спільно із командою втілила творчу ініціативу – стікери #Люби_ліс! – для вайберу та телеграму. Вони надихають берегти природу, а також більше подорожувати Україною. Їх уже завантажили 144 користувачі. Юлія розповіла Varosh про ідею.

Юлія Давидова є однією з найактивніших і творчих у своїй професійній сфері. Вона – прессекретарка Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства. Відтак у неї виник новий задум – в контексті популярності вайберу, телеграму і загалом смартфону.

«Ідея створити стікери виникла після знайомства з власником “Відкрита кухня” Анатолієм Пасєвичем, який впровадив брендові стікери для Facebook. Згодом, під час очищення від сміття та встановлення меморіальної таблички на Бронецькому замку, – спільно з іменитим екскурсоводом та заслуженим працівником туризму Федором Шандором та колегами-журналістами – я вирішила, що мають бути стікери і від закарпатських лісівників».

Спершу було розроблено 15 стікерів. Юлія опублікувала сім у фейсбуці і опитала читачів, які ще можна було би намалювати. Ідеї подавали учасники соцмережі з різних куточків планети. Найбільше прохань – щодо ілюстрацій “Забери сміття із собою” та “Я люблю ліс”. Тож тепер у колекції – 17 стікерів. Дизайном займався Віталій Дячук.

«Основна робота припала дизайнеру, який допомагає втілювати мої ідеї в реальність. Креативність Віталія Дячука завжди веде до якісного продукту».

Такі стікери – це сучасна ідея популяризації захисту лісу, безпечних мандрівок горами і загалом подорожей Україною.

«Оскільки PR закарпатських лісівників – це мій прямий обов’язок та основна робота, то захотілося, аби користувачі мобільних телефонів завжди пам’ятали, що ліс – це національне багатство, це наше спільне, що ми маємо берегти і примножувати. Варто забирати сміття із собою після пікніку, показувати іншим приклад чистого довкілля, а також відпочивати не тільки за кордоном, а ще й на Закарпатті. Відтепер під час листування у вайбері, телеграмі можете закликати до збереження краю, в якому живемо».

Завантажити стікери для телеграму тут, для вайберу тут.

Евеліна Гурницька, Varosh