Гід Орест Когут: 10 правил походу для початківців

Орест Когут – гід-екскурсовод, гірський провідник, натхненник спільноти “Клуб піших туристів”, організовує походи для маленьких і великих груп. Говерла – перша вершина у його житті, 2000 рік, хлопцеві було 13. З 2005-го самостійно ходить у гори, відкриває друзям красу природи. З 2011-го професійно супроводжує туристів як гід-екскурсовод, з 2013-го працює у рамках “Клубу піших туристів”, наразі організував та провів сотні денних і багатоденних походів. Він щороку буває у 30-50 хайкінгах і трекінгах, а це 500-1000 км горами. Ми запитали в Ореста про 10 базових правил для мандрівників-початківців. Збираєтеся в похід? Збережіть собі цей список і щоразу зазирайте до нього, аби нічого не забути.

1.

Бажайте раціонально. Сформулюйте усвідомлену й чітку мету походу. Йдеться не просто про ідею побачити певний краєвид… Чи йдете, бо друзі покликали. Тут важливо збагнути тонкощі майбутнього походу та взяти на себе відповідальність перед іншими і собою.

«Якщо нема справжнього бажання, якщо йдете через “не хочу”, то краще не планувати похід. Варто вичекати, “перегоріти” цим усім, а тоді вже рушати. Людина має розуміти, на що йде, їй необхідно зважити свої можливості, сили, а не просто рвонути. Гори не пробачають безвідповідальності».

2.

Зважайте на свої можливості: фізичні, емоційні, інвентарні, на знання і досвід. Чи можете самостійно піти за картою? Чи маєте застосунки на телефоні, які допоможуть у поході? Чи навчилися користуватися цими програмами? Вкрай важливо, чи людина достатньо здорова. Ризиковано, якщо турист має такі захворювання: серцево-судинні, опорно-рухові, епілепсію, психічні відхилення. Також вагітним слід бути обачними.

«Як на мене, це все необхідно врахувати. А не йти, “бо гайда, бо прикольно”».

3.

Ретельно оберіть інвентар. Орест неодноразово зустрічав столичних туристів, які перед грозою дерлися на Говерлу в шортах, шльопанцях чи сандалях, вони очікували, що Говерла – немов 20 км Києвом.

Отже, інвентар. Першочергово – зручне, “витоптане” взуття. У Ореста наразі – від вітчизняного виробника, вартує 2200 грн. Водночас гід радить брати з собою змінне легке взуття, аби ноги відпочили дорогою в автобусі, машині.

«Я завжди лобіюю туристичні черевики. Так, вони важчі, але це безпека. Ноги чітко зафіксовані, не підвертаються, взуття захищає від ударів».

Спакуйте кілька пар шкарпеток, аби мати на зміну. Звісно, не завадять термошкарпетки, компресійні. Бахіли частіше беруть у зимові хайкінги, трекінги, але можна і влітку захопити. Вберіть легкі довгі штани, аби вберегтися від колючок, палючого сонця, небезпечних рослин. На зміну штанам прихопіть шорти. Навіть влітку Орест радить використовувати термобілизну. Неодмінно візьміть теплу кофту, куртку-вітровку, дощовик, адже погода влітку мінлива. Не забувайте сонцезахисні окуляри і головний убір – кепку, баф, панамку.

Ідеально – підготувати змінний комплект одягу, який можете залишити в машині або орендованому автобусі.

Також подбайте про павербенк, мапи, компас, навігатори, ліхтарик, свисток. Так, візьміть саме звичайний ліхтарик, не варто покладатися на “телефонний”. Кожен учасник походу має сформувати індивідуальну аптечку.

Вкрай важливо – комфортний наплічник. Бажано туристичний. Добре, аби мав лямку на поясі. До речі, у стоках знайдете вдосталь якісних туристичних рюкзаків.

«Мене завжди “виносить кульочний варіант”. Люди йдуть на Говерлу з пакетами! Це ж руки втомлюються і все тіло, кульки “тягнуть” нас. Туристичні наплічники більш адаптовані анатомічно, ніж інші».

4.

Перевірте погоду. Так, є прогнози погоди, але Орест радить підтримувати зв’язок, консультуватися з місцевими, які мешкають в локації вашого маршруту. Не завадить моніторити угорські, словацькі, румунські сайти синоптиків, порівнювати їхні дані, простежувати тенденцію зміни погоди.

Ось лінки на метеостанції, які дають звіт погоди в горах за кожні три години.

5.

Отримайте консультацію. Коли сформувалося щире бажання, є усвідомлення ризиків і відповідальності, ваш інвентар підготовлений і погода промоніторена, то варто таки отримати консультацію. Попередньо перегляньте різні форуми й тематичні спільноти у фейсбуці.

Загалом треба з’ясувати безліч моментів, як-от наявність води на запланованому маршруті, адже за спеки джерела подеколи висихають. Словом, максимально спрогнозуйте форс-мажори. Про них можуть розповісти досвідчені мандрівники, місцеві спеціалісти, рятувальники (наприклад, на Гимбі), працівники нацпарків, прикордонники, лісівники, гірські провідники. Не нехтуйте зупинкою біля туристичних притулків (як на Яворнику), аби одержати додаткову інформацію про стан доріг, наприклад…

«Я завжди модифікував усі зимові походи на Боржаву, Гимбу. Бо чи погода, чи сніг, чи ожеледиця… Я змінював план за інформацією від хлопців-рятувальників».

Будьте обачними зі звичайними аборигенами, адже вони мислять своїм досвідом. Що для них легко й буденно, для вас може бути супер незручно.

«Місцеві кажуть: “та йдіть, там коротка путь”. Але мені не треба короткий шлях, потрібен безпечний та зручний. Я завжди раджу йти легшим маршрутом, ніж важчим. Бережемо сили, контролюємо емоції і навіть маємо наснагу зробити гарне селфі».

6.

Зареєструйтеся в УДСНС. Дуже-дуже необхідно повідомити рятувальників. А особливо – взимку! Зробіть це онлайн або телефоном. Зареєструватися можете тут. Інформуйте Управління ДСНС у тих областях, де плануєте сходження.

7.

Стартуйте в похід якомога раніше. Ідеально – здолати дві треті маршруту перед раннім обідом, аби встигнути до спеки. Бо спека та зупинка на перекус сповільнюють темп туристів. А ще ж опісля обіду починаються грози, бо це специфіка гір. Тобто переважно слід виходити на початок маршруту о 6.00-8.00 ранку.

8.

Сплануйте логістику повернення. На старті туристів сповнює ейфорія та впевненість. Виспалися в автобусі чи в машині, вистрибнули на гору, аж раптом щось пішло не так. Заблукали, гроза, туман, на автобус запізнилися… Тому Орест наполягає: завжди треба чітко окреслити дорогу назад.

Напередодні походу запишіть розклад потягів, електричок, автобусів (і прохідних, у тому числі), а також номери станцій вокзалів, таксі. Занотуйте контакти місцевих екскурсоводів, які можуть проконсультувати, підказати, допомогти. Завжди майте запасні варіанти повернення додому. Не покладайтеся на телефон, адже інтернет може зникнути, тому зробіть скріни розкладів, номерів, усіх планів В. Здобувайте контакти і безпосередньо на місці, бо інформація в інтернеті може бути застарілою.

«Треба виписати інформацію із BLABLACAR, спільнот у фейсбуці, аби знати, як можна дістатися додому у разі форс-мажору. Завжди варто спланувати варіанти на відступ, якщо щось пішло не так».

А ще зважайте на події у горах. Ось у Пилипці бувають велозмагання, а спуски можуть пролягати пішохідними частинами. Забіги бувають… Аби не наражатися на небезпеку і не перешкоджати спортсменам, врахуйте заходи у горах. До речі, дізнайтеся, чи на час походу у вашому радіусі не проходить полювання. Аби не отримати поранення!

9.

Ретельно підготуйтеся напередодні мандрівки. Вранці – без хаосу! Звечора оберіть одяг у похід та спакуйте змінний комплект, підготуйте їжу і воду, навігаційний комплект (мапи, компас, навігатори). Зарядіть телефон, завантажте офлайн-мапи, візьміть павербенк.

Дуже важливий сніданок. Приготуйте його звечора, аби вранці встигнути спокійно поїсти.

«Йти голодним у похід категорично не можна. У Високих Татрах провідник не візьме тебе у похід, якщо ти не поснідав. Чому? Бо тиск піднімається, рівень цукру падає, якщо ти голодний, то стає погано».

Тому Орест у своїх походах за пів години до старту влаштовує кава-паузу, аби всі неодмінно поїли.

10.

Мобільні застосунки.

Mapy.cz . «Показує найцікавіші маршрути, можна завантажити офлайн-мапи. Mapy.cz – ідеально перевірений, класний для початківців. За ним ходили мої друзі, які раніше не бували в горах».

. «Показує найцікавіші маршрути, можна завантажити офлайн-мапи. Mapy.cz – ідеально перевірений, класний для початківців. За ним ходили мої друзі, які раніше не бували в горах». Wikiloc . На цей застосунок мандрівники завантажують свої маршрути, які вони пройшли, а також надають інформацію про несподіванки, що можуть чекати на шляху.

GPSies . Працює подібно до Wikiloc.

. На цей застосунок мандрівники завантажують свої маршрути, які вони пройшли, а також надають інформацію про несподіванки, що можуть чекати на шляху. . Працює подібно до Wikiloc. ViewRanger . Платний застосунок, який показує вершини, населені пункти, а також відстань до них.

. Платний застосунок, який показує вершини, населені пункти, а також відстань до них. AllTrails . Тут можете оглянути маршрути, близькі до вашої геолокації, є змога формувати треки, редагувати маршрути, у застосунку є мапи.

. Тут можете оглянути маршрути, близькі до вашої геолокації, є змога формувати треки, редагувати маршрути, у застосунку є мапи. OsmAnd . Показує велику кількість маркованих маршрутів Карпатами.

. Показує велику кількість маркованих маршрутів Карпатами. Locus Map . Так само показує велику кількість маршрутів, але він складний для початківців.

. Так само показує велику кількість маршрутів, але він складний для початківців. В Похід Карпатами . «Це перший вітчизняний застосунок. Класно, що надає інформацію про маршрути у розрізі “кількості днів” – тобто кожен може підібрати маршрут залежно від наявного вільного часу та можливостей».

. «Це перший вітчизняний застосунок. Класно, що надає інформацію про маршрути у розрізі “кількості днів” – тобто кожен може підібрати маршрут залежно від наявного вільного часу та можливостей». Relieve. Він записує трек і відтворює його у форматі 3D.

А ще Орест Когут рекомендує ці книги: “Стежками Карпат” (Олег Ямалов), “Закарпаття. Сплануй і подорожуй”, “Закарпаття – цікаве поруч” (Сергій Степчук), а також сайт carpaty.net.

Евеліна Гурницька, Varosh

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