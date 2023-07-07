Ясінянська сільрада не погодила створення заказника “Вільний Свидовець”

Сільрада Ясіні не погодила створення заказника “Вільний Свидовець”. Перелік зауважень виклала в себе на сторінці у Фейсбуці ГО “Free Svydovets”.

“Очікувано, але з отриманої розлогої відповіді виглядає, що місцеві чиновники не вміють або не хочуть уважно читати”, — написали активісти.

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Серед зауважень сільради такі моменти, як те що начебто “у клопотанні навмисне приховано те, що на полонинах Свидовця ведеться традиційне сільське господарство. Створення заказника це унеможливить”; “створення заказника залишить людей без дров” або ж “заказник не потрібен, бо Свидовець уже охороняється як частина Смарагдової мережі”. Усі зауваження активісти спростували.

Нагадаємо, ще на початку червня ГО “Free Svydovets” подала клопотання про створення заказника до Міндовкілля і отримала схвалення. До заказника «Вільний Свидовець» біологи з провідних українських організацій пропонують включити високогірні альпійські луки головного Свидовецького хребта, його відрогів, а також примикаючі високогірні ліси й річку Станислав.

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Тепер для створення заказника необхідні погодження ДП “Ліси України” та місцевих селищних рад.

Varosh,

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