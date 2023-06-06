Клопотання про створення заказника «Вільний Свидовець» схвалило Міндовкілля

Для повноцінного створення заказника тепер необхідні погодження ДП “Ліси України” та місцевих селищних рад, — написали на своїй сторінці у Фейсбуці активісти ініціативної групи Free Svydovets.

“Отримувати їх має саме Міндовкілля. Однак міністерство чомусь вирішило перекинути цю роботу на Закарпатську ОВА. На жаль, малоймовірно, що Закарпатська ОВА, яка підтримує знищення Свидовця задля будівництва мегакурорту, працюватиме над створенням заказника. Тому вкрай важливо, щоб Міндовкілля не самоусунулося та активно включалося в роботу”, — йдеться в повідомленні.

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— Зараз починається процедура щодо узгодження рішення міністерства довкілля з власниками або постійними користувачами тої землі, на якій планується мегакурорт, — прокоментувала Varosh експертка-екологиня ГО “Екосфера” Оксана Станкевич-Волосянчук. — Це не є остаточним червоним світлом для забудови Свидовця, але на сьогодні процедура створення нового об’єкту природно-заповідного фонду розпочалася. Про це прийнято принципове рішення профільного міністерства, є рішення президента, тепер мусить пройти процедура погодження земельних ділянок для створення цього об’єкту.

Коли це буде зроблено, то за словами Оксани Станкеви-Волосянчук, оскільки питання вийшло на загальнодержавний рівень, рішення про створення заказника прийматиме президент.

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Нагадаємо, група Free Svydovets наприкінці травня ініціювала створення петиції “Захистити дику природу Свидовця!”, яка набрала 25867 голосів при необхідних 25000. Володимир Зеленський, реагуючи на петицію, написав, що: “Я звернувся до Прем’єр-міністра України Д.Шмигаля з пропозицією опрацювати із залученням зацікавлених місцевих органів виконавчої влади порушені в електронній петиції питання та вжити відповідних заходів реагування”.

Varosh,

Фото Тетяни Когутич

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