Дозвіл на будівництво двох гірськолижних курортів у Карпатах отримало ТОВ “Буковель”

Наприкінці 2022 року ТОВ “Буковель” звернулося до двох сільрад – Поляницької (Івано-Франківська область) та Усть-Чорнянської (Закарпаття), щоб отримати згоду на початок підготовки до будівництва ще двох курортів – “Бистриця” та “Турбат”. Про це йдеться на сторінці ініціативної групи Free Svydovets у Фейсбуці.

Разом ці два курорти в перспективі мали би охопити лощу у 1400 гектарів. на яких планують розташувати понад 200 км лижних трас, 28 підйомників та обслуговувати одночасно до 25000 людей.

“Усі три плановані курорти (разом зі “Свидовцем”, будівництво якого анонсували ще у 2016-му, — ред.) розміщуються поряд і будуть з’єднані з чинним зараз Буковелем. Тобто в підсумку планується курорт-монстр, розрахований на понад 65 тисяч людей одночасно! Для порівняння, це як побудувати посеред Карпат ціле місто розміром понад половину Ужгорода”, — пишуть екоактивісти.

Нагадаємо, ініціатором будівництва курорту “Свидовець” виступила компанія з орбіти Ігоря Коломойського, з яким пов’язаний усім відомий гірськолижний курорт “Буковель”. Екологи, науковці та частина місцевих мешканців виступили проти ідеї будівництва на Свидовці, бо екологічні та соціальні наслідки від побудови тут курорту, особливо в умовах зміни клімату, можуть бути катастрофічними.

Свидовець має бути недоторканим. Колонка Ореста Дель Соля

За дослідженнями науковців, лише тільки курорт “Свидовець” – це майже 9 тисяч кубометрів використаної води кожен день і стільки же стічних вод.

“З двома курортами, анонсованими в 2022 році, вийде під 15 тисяч кубометрів щоденно, — йдеться в повідомленні Free Svydovets. — Для цього доведеться вкотре зґвалтувати низку карпатських річок (зокрема Чорну Тису), влаштовуючи там резервуари та водозабори. Враховуючи, що в 2022 посуху відчували навіть мешканці високогір’я, а Буковель за багато років проблему стічних вод так і не вирішив, наслідки є очевидними”.

Активісти екологічного руху Free Svydovets створили петицію на захист Свидовця і вже 7 років ведуть боротьбу в судах. Захисники Свидовця подавали дві касаційні скарги до Верховного суду. За однією з них 10 лютого відкрили провадження в справі.

Насамкінець додамо: і Поляницька і Усть-Чорнянська сільради дали проектованим курортам зелене світло.

Varosh, за інформацією Free Svydovets

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