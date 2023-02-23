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Новини

Дозвіл на будівництво двох гірськолижних курортів у Карпатах отримало ТОВ “Буковель”

23 Лютого 2023 1 253

Наприкінці 2022 року ТОВ “Буковель” звернулося до двох сільрад – Поляницької (Івано-Франківська область) та Усть-Чорнянської (Закарпаття), щоб отримати згоду на початок підготовки до будівництва ще двох курортів – “Бистриця” та “Турбат”. Про це йдеться на сторінці ініціативної групи Free Svydovets у Фейсбуці.

Разом ці два курорти в перспективі мали би охопити лощу у 1400 гектарів. на яких планують розташувати понад 200 км лижних трас, 28 підйомників та обслуговувати одночасно до 25000 людей.

Svydovets Zabudova

“Усі три плановані курорти (разом зі “Свидовцем”, будівництво якого анонсували ще у 2016-му, — ред.) розміщуються поряд і будуть з’єднані з чинним зараз Буковелем. Тобто в підсумку планується курорт-монстр, розрахований на понад 65 тисяч людей одночасно! Для порівняння, це як побудувати посеред Карпат ціле місто розміром понад половину Ужгорода”, — пишуть екоактивісти.

Нагадаємо, ініціатором будівництва курорту “Свидовець” виступила компанія з орбіти Ігоря Коломойського, з яким пов’язаний усім відомий гірськолижний курорт “Буковель”. Екологи, науковці та частина місцевих мешканців виступили проти ідеї будівництва на Свидовці, бо екологічні та соціальні наслідки від побудови тут курорту, особливо в умовах зміни клімату, можуть бути катастрофічними.

Свидовець має бути недоторканим. Колонка Ореста Дель Соля

За дослідженнями науковців, лише тільки курорт “Свидовець” – це майже 9 тисяч кубометрів використаної води кожен день і стільки же стічних вод.

“З двома курортами, анонсованими в 2022 році, вийде під 15 тисяч кубометрів щоденно, — йдеться в повідомленні Free Svydovets. — Для цього доведеться вкотре зґвалтувати низку карпатських річок (зокрема Чорну Тису), влаштовуючи там резервуари та водозабори. Враховуючи, що в 2022 посуху відчували навіть мешканці високогір’я, а Буковель за багато років проблему стічних вод так і не вирішив, наслідки є очевидними”.

Активісти екологічного руху Free Svydovets створили петицію на захист Свидовця і вже 7 років ведуть боротьбу в судах. Захисники Свидовця подавали дві касаційні скарги до Верховного суду. За однією з них 10 лютого відкрили провадження в справі.

Насамкінець додамо: і Поляницька і Усть-Чорнянська сільради дали проектованим курортам зелене світло.

Varosh, за інформацією Free Svydovets 

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