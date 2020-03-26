Як в Ужгороді порушували карантин гіпермаркет, квіткова крамниця та кафе

У локальному сегменті фейсбуку, інстаграму повсякчас шириться інформація, що певні заклади, попри заборону, продовжують працювати. Пишуть про кафе, спорт-клуби, бані, простори краси. Якщо конкретніше, то, до прикладу, про кав’ярню на набережній в Ужгороді, де каву наче й продають на виніс, проте на терасі — скупчення людей. Ми зателефонували в Головне управління Національної поліції у Закарпатській області та в Патрульну поліцію Закарпатської області, аби загалом дізнатися про порушників.

Ганна Дан, речниця ГУНП у Закарпатській області, у коментарі Varosh зазначає: щодня, у різний час, проводяться рейди, обхід міста. Станом на ранок, 25 березня, загалом по області складені 24 адміністративні протоколи за ст. 44³ Кодексу України про адміністративні правопорушення. Здебільшого є порушення на торгових точках, у кафе, а також йдеться про транспорт, коли водій перевозив понад 10 пасажирів. В Ужгороді протоколи складені у кафе, квітковому магазині.

Всі випадки виявлені під час рейдів. На запитання, чи телефонують закарпатці у поліцію, аби повідомити про порушення, речниця каже, що частіше інформація надходить із соцмереж.

Один із епізодів: у соцмережах написали, що в перші дні карантину в Ужгородському районі велося будівництво. Поліція зареєструвала це повідомлення, виїхала на місце. Ситуація така, що люди просто розвантажували матеріали, які були попередньо замовлені і якраз надійшли. Це відбувалося на огородженій території, на вулиці перебувало кілька осіб, тобто не було скупчення у закритому просторі.

«Ми постійно здійснюємо моніторинг (йдеться про соцмережі, — ред.) і коли виявляємо якісь такі публікації, то реєструємо, проводимо перевірку. Ми просимо громадян повідомляти про порушення, аби ми могли оперативно відреагувати і припинити їх», — каже Ганна Дан.

Мар’яна Лошак, речниця Патрульної поліції Закарпатської області, повідомляє, що з 17 березня патрульна поліція проводила профілактичну роботу з власниками бізнесу в Ужгороді, Мукачеві і, відповідно, у районах. У суботу й неділю зафіксовані чотири випадки, відтак складені адмінматеріали. Ці підприємства не припиняли свою роботу й порушили вимоги постанови Кабінету Міністрів України № 211 “Про запобігання поширення на території України COVID-19″ (підпункт 3 пункту 2).

До речі, відповідальність для фізичних осіб — це штраф від 17 до 34 тисяч гривень, а для власників підприємств, посадових осіб — від 34 до 170 тисяч гривень.

Патрульні склали адмінматеріали в Ужгороді та Ужгородському районі. Серед них — гіпермаркет в Ужгороді, магазин будівельних матеріалів на П’яному базарі, заклад громадського харчування у Холмоку.

За словами Мар’яни Лошак, профілактична робота й перевірки ведуться й надалі.

До слова, інформація про правопорушення частково черпається з групи “Безпечне місто Ужгород”, “Безпечне місто Мукачево” у телеграмі.

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Varosh

Фото: Патрульна поліція Закарпатської області