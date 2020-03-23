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Як тепер працюють Епіцентр, Фокстрот, Eldorado і Comfy в Ужгороді

23 Березня 2020 244

Раніше ми розповідали про роботу мережі магазинів будматеріалів та електроніки в карантин в Ужгороді. Як тепер можна купувати товари в Епіцентрі, Фокстроті, Eldorado і Comfy?

В обох магазинах мережі Епіцентр у місті працюють винятково відділи з побутовою хімією. Усі інші товари можна замовляти через інтернет. Принаймні, так зазначили у телефонній розмові. Ми зателефонували в Епіцентр у Мукачеві, то він цілком зачинений, жоден відділ не працює.

В Eldorado можна прийти тільки, аби забрати своє замовлення, попередньо оформлене на сайті. Якщо чогось необхідного нема у магазині в Ужгороді, тоді треба замовляти на сайті з поштовою доставкою. Замовлення — з 10.00 до 18.00.

Фокстрот продає через сайт або гарячу лінію. Забрати товар можна у магазині або ж оформіть доставку.

У Comfy наразі можна придбати винятково телефони, для усього іншого треба робити онлайн-замовлення, а забрати можна самотужки, або ж оформити доставку. Якщо необхідного товару нема на місці, тоді тільки Новою поштою.

Як провести карантин ефективно, цікаво й корисно – кілька наших історій:

Varosh


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# covid-19 # карантин в Ужгороді

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