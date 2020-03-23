У Мукачеві на 2 тижні зупинили роботу відомої фабрики Fischer

Робота підприємства зупиняється з завтрашнього дня, 24 березня, і до 6 квітня.

Як розповіли нам працівники підприємства, рішення ухвалили та оголосили сьогодні.

Згодом на підприємстві офіційно підтвердили цю інформацію:

– Керівництво УАП ТОВ «Фішер-Мукачево» прийняло рішення зупинити роботу підприємства на час карантину з 24 березня по 06 квітня 2020 року включно, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, викликаної COVID-19. Бажаємо всім бути здоровими! Бережіть себе та своїх рідних!

Зауважимо, що Fischer є всесвітньовідомим австрійським брендом лиж та спортивного спорядження, ключові виробничі потужності якого зосереджені на базі українсько-австрійського підприємства ТОВ «Фішер-Мукачево». Також на Fischer виробляють карбонові деталі для таких брендів як «BMW», «Audi», «Porsche», «Мercedes»

Кілька фактів про підприємство Fischer у Мукачеві станом на 2015-2017 роки:

З 5 мільйонів гірських бігових лиж, які щороку виробляються у світі, 1,2 мільйони виробляться на заводі в Мукачеві (дані Forbes, 2015) Загалом на підприємстві виробляють близько 150 моделей лиж, з них близько 80 моделей – бігових. Щодня на підприємстві випускають близько 3,5 тисяч пар лиж. Щотижня з підприємства відправляють 5-7 вантажівок готової продукції, 70% підприємства йде в логістичний центр у Австрії, звідки розподіляєяться до 43 країн світу, включаючи Японію, Канаду і США Fischer забезпечує ключками 27 з 31 клубу NHL. Єдина українська золота медаль на останніх зимових олімпійських іграх була здобута фристайлістом Олександром Абраменком у лижах бренду «Тиса», які виробляються в Мукачеві.

До слова, на інших підприємства Мукачева та Закарпаття, зокрема з іноземними інвестиціями наразі запроваджують роботу вдома та додаткові заходи безпеки й санітарії.

Так, за нашою інформацією, компанія Flex перевела на роботу вдома більшу частину менеджменту заводу в Мукачеві, де виробляються комплектуючі та продукцію для Google, Nike, Teradata, Lenovo. Водночас, робота на лініях заводу продовжується, а це близько 3000 осіб.

Varosh

Фото: Українська Правда