У Мукачеві на 2 тижні зупинили роботу відомої фабрики Fischer

Робота підприємства зупиняється з завтрашнього дня, 24 березня, і до 6 квітня.
Як розповіли нам працівники підприємства, рішення ухвалили та оголосили сьогодні.
Згодом на підприємстві офіційно підтвердили цю інформацію:
– Керівництво УАП ТОВ «Фішер-Мукачево» прийняло рішення зупинити роботу підприємства на час карантину з 24 березня по 06 квітня 2020 року включно, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, викликаної COVID-19. Бажаємо всім бути здоровими! Бережіть себе та своїх рідних!
Зауважимо, що Fischer є всесвітньовідомим австрійським брендом лиж та спортивного спорядження, ключові виробничі потужності якого зосереджені на базі українсько-австрійського підприємства ТОВ «Фішер-Мукачево». Також на Fischer виробляють карбонові деталі для таких брендів як «BMW», «Audi», «Porsche», «Мercedes»
Кілька фактів про підприємство Fischer у Мукачеві станом на 2015-2017 роки:
До слова, на інших підприємства Мукачева та Закарпаття, зокрема з іноземними інвестиціями наразі запроваджують роботу вдома та додаткові заходи безпеки й санітарії.
Так, за нашою інформацією, компанія Flex перевела на роботу вдома більшу частину менеджменту заводу в Мукачеві, де виробляються комплектуючі та продукцію для Google, Nike, Teradata, Lenovo. Водночас, робота на лініях заводу продовжується, а це близько 3000 осіб.