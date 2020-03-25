Медик з Мукачева, який живе в Італії: Тут також спочатку був напівкарантин, і ви бачите, до чого це призвело

Мукачівець Юрій Янцо працює в італійській лікарні в місті Модена молодшим медичним працівником вже багато років. Утім такого як відбувається у 180-тисячному місті не бачив ніколи.

З нами від поділився деякими своїми думками з цього приводу. Публікуємо їх.

Звертаюся зараз до всіх: людина культурна та свідома має сидіти вдома. Це не на постійно, а лише на 3 тижні, максимум – місяць. Хіба це важко місяць посидіти вдома? Особливо старші люди мають бути вдома. А також – закрити все у містах.

Теперішню ситуацію в Україні я порівнюю з ситуацією в Італії двотижневої давнини. Саме легковажність та не усвідомлення ситуації призвело до того, що маємо зараз. Тепер вже всі усвідомили як потрібно себе поводити. Але як кажуть: розумний вчиться на помилках інших.

Симптом, який найбільше характеризує коронавірус – це задишка. Якщо вона з’являється, то необхідно одразу звернутися до лікаря за телефоном. Я би радив не йти в поліклініку, лікарню, стаціонар, аби не заражати дорогою ще багатьох людей.

В Італії з двох позитивних моментів – італійці в Болоньї вигадали, як підключати до одного апарату штучного дихання двох пацієнтів і наразі роблять такі двійники, які дають можливість подвоїти кількість дихальних апаратів. Також тут почили пробувати лікувати коронавірус імунодепресантами. Препарат допомагає зменшити важкість захворювання. Перевірили це на 11 пацієнтах і 8 з них у підсумку не знадобилося підключення до апарату штучного дихання.

Кількість нових випадків в Італії наразі лише зростає. Це наслідок тої легковажності, коли люди не сиділи вдома після оголошення карантину. Кожного разу як кількість інфікованих зростає, уряд закриває нові фабрики. Вчора закрили усі, окрім життєво важливих.

Усю розмову слухайте нижче. Заздалегідь перепрошуємо за якість запису, він був створений онлайн. Розмова відбулася 23 березня.

Varosh