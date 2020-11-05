Як проголосувати за проєкти ужгородців, аби вони отримали 5 мільйонів гривень

2 листопада розпочалося голосування за проєкти Бюджету громадської ініціативи Ужгорода-2021. Голосування триватиме онлайн до 15 листопада включно. Що це значить? Ужгородці зареєстрували свої ідеї, аби отримати фінансування міста. Всього є 29 ініціатив. Ті, які наберуть найбільше голосів, одержать кошти. Загальна сума фінансування для переможців – 5 мільйонів гривень.

У цьому матеріалі розповімо про ідеї для Ужгорода, та про те, як проголосувати, аби підтримати улюблений проєкт.

Важливо до теми:

Найбільше ініціатив пов’язані зі спортивними і дитячими майданчиками. Також є ідеї освітніх, культурних просторів для малюків – “Проєкт реконструкції дитячого амфітеатру”, “Ужгород – місто дитячої культури та креативних просторів”, “Дитячий екопростір – канатний парк на набережній Незалежності”. Зареєстрована також ідея для старшого покоління – “Освіта людей похилого віку. Дати надію”.

Є проєкти про здоров’я, діагностику – “Центр із вивчення ожиріння та надлишкової ваги у жителів міста Ужгород”, “Попередження та профілактика онкологічних захворювань та тютюнопаління”, “Безконтактне вимірювання температури в амбулаторіях ЗПСМ”.

Йдеться також про облаштування міста – “Встановлення підземних сміттєвих контейнерів”, “Облаштування прибудинкової території по вулиці Жемайте 13 і 5А”, ““Розумні” зупинки громадського транспорту біля Епіцентру та Токіо на сонячних панелях та з контейнерами для роздільного збору сміття”, “Навігація та встановлення адресних табличок в Ужгороді”, “Безпечний двір (мкр. Можайського-Челюскінців)”.

Зареєстровані цифрові проєкти, як-от “СМАРТ-Ужгород”.

Загалом є 29 проєктів. Наразі найактивніше проголосували за такі ідеї: “Сучасний мультифункціональний спортивний майданчик на території УСЗОШ І ст. №1 з поглибленим вивченням англійської мови”, “Ужгород – гуманне місто” (йдеться про масову стерилізацію собак і котів), “Реконструкція басейну в ЗДО №36”.

Всі проєкти розміщені на платформі електронної демократії “Громадський бюджет”. Тисніть сюди.

Проголосувати можна до 15 листопада. Як це зробити? Через термінал або ж із допомогою чат-ботів у вайбері чи телеграмі.

Термінал. Аби проголосувати через термінал, авторизуйтеся за допомогою картки “ПриватБанку” або за номером телефону, що прив’язаний до цієї картки. У списку сервісів знайдіть “Голосування за проєкти міст”, оберіть бажаний проєкт і натисніть “Проголосувати”.

Чат-бот у вайбері. З його допомогою можна голосувати за проєкти, а також ділитися проєктами. Голосуйте тут.

Чат-бот у телеграмі. Потрібно увійти в Телеграм і зверху в рядку пошуку ввести @VoteForCityBot Ось лінк.

Varosh

Фото: Андріана Сочка