5 причин підтримати дитячий проєкт Закарпатського народного хору

Заслужений академічний Закарпатський народний хор втілює дуже важливий арт-проєкт для дітей – “Зіркове майбутнє Срібної Землі”. До нього залучають дітей з усього Закарпаття, навіть із найвіддаленіших гірських куточків. Завдяки проєкту маленькі талановиті закарпатці виступають на професійній сцені із провідними солістами та артистами славетного колективу. Раніше Закарпатський народний хор самотужки працював із проєктом, з допомогою батьків дітей, а також меценатів. Нещодавно колектив подався на програму Спільнокошту – збирають гроші через платформу “Велика ідея”. Це означає, що кожен може перерахувати певну суму на підтримку дитячого проєкту – стільки, скільки може.

Наприкінці цього матеріалу залишаємо лінк. Натисніть на нього і внесіть кошти, якщо прагнете підтримати ініціативу хору.

До речі, для натхнення скажемо, що через “Велику ідею” справді реально зібрати кошти. Нещодавно молодь селища Ясіня залучила через “Велику ідею” 78 тисяч гривень на створення освітнього простору “Креденц”. Про це ми розповідали в лонгріді Нове Ясіня. Від акції з прибирання сміття до молодіжного хабу: Як громада змінює високогірне селище Ясіня.

Мистецький проєкт “Зіркове майбутнє Срібної Землі” – це:

пошук талановитих юних виконавців – співаків, танцюристів, інструменталістів з усіх, навіть найвіддаленіших гірських куточків Закарпаття, – через ЗМІ, сайти мистецьких шкіл області та соцмережі;

відбір кращих учасників серед надісланих претендентами аудіо- та відеоматеріалів;

знайомство з юними талантами, підбір творів із репертуару колективу (чи аранжування нових композицій) для спільного виконання, узгодження розкладу занять із педагогами для спільних репетицій;

вироблення концепції представлення проєкту в різних куточках Закарпаття.

Мрія хору – це:

аби якомога більше дітей виявили свої таланти та реалізували себе в майбутньому;

мати змогу і надалі популяризувати свою народну пісню, танець, традиції;

аби проєкт “Зіркове майбутнє Срібної Землі” став успішнішим і довготривалим;

щоб гасло “Любім своє” було близьким і важливим для кожного українця.

На що хор планує витратити гроші у рамках проєкту для дітей “Зіркове майбутнє Срібної Землі”:

на транспорт, харчування та проживання (у разі потреби) для дітей, а також їхній супровід на період підготовки проєкту;

заохочувальні подарунки для юних учасників проєкту;

підготовка нотного матеріалу та створення аранжувань для нових творів;

запис, монтаж і тиражування подарункових електронних носіїв із матеріалами проєкту для його учасників.

Хочете, аби ваша дитина брала участь у проєкті Закарпатського народного хору? Зазирніть на його сайт, там є всі контакти.

Хочете і можете підтримати проєкт фінансово? Тоді тисніть сюди, на сайті “Велика ідея” можна перерахувати гроші. Загалом потрібно 72 тисячі гривень, наразі зібрано 4105 гривень.

Varosh