5 причин підтримати дитячий проєкт Закарпатського народного хору
27 Жовтня 2020109
Заслужений академічний Закарпатський народний хор втілює дуже важливий арт-проєкт для дітей – “Зіркове майбутнє Срібної Землі”. До нього залучають дітей з усього Закарпаття, навіть із найвіддаленіших гірських куточків. Завдяки проєкту маленькі талановиті закарпатці виступають на професійній сцені із провідними солістами та артистами славетного колективу. Раніше Закарпатський народний хор самотужки працював із проєктом, з допомогою батьків дітей, а також меценатів. Нещодавно колектив подався на програму Спільнокошту – збирають гроші через платформу “Велика ідея”. Це означає, що кожен може перерахувати певну суму на підтримку дитячого проєкту – стільки, скільки може.
Наприкінці цього матеріалу залишаємо лінк. Натисніть на нього і внесіть кошти, якщо прагнете підтримати ініціативу хору.