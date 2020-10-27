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Ідеї

5 причин підтримати дитячий проєкт Закарпатського народного хору

27 Жовтня 2020 109

Заслужений академічний Закарпатський народний хор втілює дуже важливий арт-проєкт для дітей – “Зіркове майбутнє Срібної Землі”. До нього залучають дітей з усього Закарпаття, навіть із найвіддаленіших гірських куточків. Завдяки проєкту маленькі талановиті закарпатці виступають на професійній сцені із провідними солістами та артистами славетного колективу. Раніше Закарпатський народний хор самотужки працював із проєктом, з допомогою батьків дітей, а також меценатів. Нещодавно колектив подався на програму Спільнокошту – збирають гроші через платформу “Велика ідея”. Це означає, що кожен може перерахувати певну суму на підтримку дитячого проєкту – стільки, скільки може.

Наприкінці цього матеріалу залишаємо лінк. Натисніть на нього і внесіть кошти, якщо прагнете підтримати ініціативу хору.

До речі, для натхнення скажемо, що через “Велику ідею” справді реально зібрати кошти. Нещодавно молодь селища Ясіня залучила через “Велику ідею” 78 тисяч гривень на створення освітнього простору “Креденц”. Про це ми розповідали в лонгріді Нове Ясіня. Від акції з прибирання сміття до молодіжного хабу: Як громада змінює високогірне селище Ясіня.

Мистецький проєкт “Зіркове майбутнє Срібної Землі” – це:

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Мрія хору – це:

На що хор планує витратити гроші у рамках проєкту для дітей “Зіркове майбутнє Срібної Землі”:

Хочете, аби ваша дитина брала участь у проєкті Закарпатського народного хору? Зазирніть на його сайт, там є всі контакти.

Хочете і можете підтримати проєкт фінансово? Тоді тисніть сюди, на сайті “Велика ідея” можна перерахувати гроші. Загалом потрібно 72 тисячі гривень, наразі зібрано 4105 гривень.

Varosh


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# закарпатський народний хор

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