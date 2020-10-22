Як ужгородці збирають гроші на сучасний спортивний майданчик у Підзамковому парку

В Ужгороді збирають гроші на сучасний і якісний відкритий тренувальний майданчик. Тут зможуть займатися всі і безкоштовно: спортсмени, спортивні секції, студенти, поліцейські, пожежники, бійці АТО, люди з інвалідністю і просто активні містяни. Ініціювали створення інноваційного спортивного майданчика просто неба – Микола і Валентина Фомішкіни, власники студії BODYZONE. Їм безкоштовно допомагають засновники локальної краудфандингової платформи incomm.space. Йдеться про юридичні, бухгалтерські, маркетингові питання. І, власне, через цю платформу збираються гроші, ужгородці і немісцеві за кілька днів надіслали майже 10 тисяч гривень з необхідних 150 тисяч. Підтримують і на 20 гривень, і на 3000, тому інвестувати може кожен. У цьому матеріалі розповідаємо, яким буде майданчик, як він працюватиме, яким чином організований збір коштів.
Одразу зазначимо, наприкінці статті є лінк, за яким ви можете надіслати гроші, аби підтримати створення спортивної локації.
Передісторія. Влітку Коля з Валею запропонували у соцмережах створити якісний простір для заняття спортом просто неба. Про це ми писали в матеріалі Ідея: Ужгород заслуговує сучасний тренувальний майданчик просто неба. Саме в той період ужгородська консалтингова компанія UDC створила краудфандингову платформу incomm.space. Про неї ми розповіли в тексті Як зібрати гроші на власний проєкт. В Ужгороді заснували краудфандингову платформу.
BODYZONE та incomm.space одразу сконтактувалися, підготували проєкт майбутнього спортивного майданчику, Коля з Валею створили громадську організацію, впорядкувалися правові, фінансові і маркетингові питання, відтак 12 жовтня на краудфандинговій платформі почався збір коштів.
Фахівці краудфандингової платформи опрацювали всю інформацію, допомогли оформити задум у готовий проєкт, надавали юридичний, бухгалтерський, маркетинговий консалтинг, забезпечували проєктний менеджмент, популяризують ідею у соціальних мережах, серед журналістів, і вони готові співпрацювати з Фомішкіними щодо цифрового консалтингу – до втілення усієї концепції. Усі послуги incomm.space – безоплатні.
Проєкт є доволі масштабним, тож усі кошти будуть спрямовані на його втілення. Навіть якщо накопичиться 120 тисяч гривень замість очікуваних 150 тисяч. Із зібраної суми 5% виділяється на технічну підтримку краудфандингової платформи, а 2,75% одержує банк.
Збір коштів стартував 12 жовтня на сайті incomm.space і триватиме до середини січня. На час опублікування цієї статті, 22 жовтня, накопичилося 9670 гривень. На платформі є дві кнопки: “Просто підтримати” і “Підтримати з подарунком”. Перша кнопка – це спосіб надіслати будь-яку суму. Натиснувши на другу – отримаєте подарунок. За поповнення на 500 гривень – одержите разове безкоштовне групове заняття у студії BODYZONE, а за 3000 гривень – унікальний стікерпак від BODYZONE.
Олександра каже, що наразі троє доброчинців надіслали по 500 гривень, двоє – по 3000. Найменша сума – 20 гривень, найбільша – 3000. Переважно ужгородці і немісцеві підтримують на 100-200 гривень.
А тепер візуалізуємо майданчик. Коля розповідає Varosh, що це буде перший ужгородський пересувний тренувальний майданчик у Підзамковому парку. У світі вже давно популярна концепція подібних спортивних просторів – у США, Канаді, Великобританії, Німеччині. У Києві перший з’явився у 2015 році, ось настала черга Ужгорода. Йдеться про формат інноваційного CROSSFIT BOX – це зручно, компактно, безпечно, доступно для всіх, а ще чудова альтернатива класичному спортзалу (особливо – на карантині).
Микола пояснює, що кросфіт бокс – це зовнішня і внутрішня сторони. Зовнішня завжди буде відкритою для всіх. Турніки, бруси, перекладини, рукоходи, канат – приходьте, коли заманеться. Усередині ж буде місце для переодягання і зберігання обладнання “вільні ваги” – гантелі, грифи… Так ось з вільною вагою можна буде працювати тільки під наглядом тренера.
Пропускна здатність – 30 осіб, тож місця вистачить усім.
Автор проєкту переконаний, що Ужгород справді потребує достойного спортивного простору. І тут важлива безпека. Те, що наразі маємо у Підзамковому парку, не відповідає нормам. Погляньмо хоча би на асфальт із дірками, якому більше років, аніж Колі.
Тому майбутня територія спорту справді необхідна місту. А ще тут можна буде проводити всеукраїнські змагання з функціонального багатоборства, спортивні змагання між містами, здавання нормативів. До речі, є думка про створення сателіту, який буде найцікавішим для дітей.
Ініціаторам потрібно 150 тисяч гривень. Навіть 20 гривень – це інвестиція у спортивне життя Ужгорода.
Підтримайте майданчик на сайті краудфандингової платформи.
Евеліна Гурницька, Varosh