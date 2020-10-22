Як ужгородці збирають гроші на сучасний спортивний майданчик у Підзамковому парку

В Ужгороді збирають гроші на сучасний і якісний відкритий тренувальний майданчик. Тут зможуть займатися всі і безкоштовно: спортсмени, спортивні секції, студенти, поліцейські, пожежники, бійці АТО, люди з інвалідністю і просто активні містяни. Ініціювали створення інноваційного спортивного майданчика просто неба – Микола і Валентина Фомішкіни, власники студії BODYZONE. Їм безкоштовно допомагають засновники локальної краудфандингової платформи incomm.space. Йдеться про юридичні, бухгалтерські, маркетингові питання. І, власне, через цю платформу збираються гроші, ужгородці і немісцеві за кілька днів надіслали майже 10 тисяч гривень з необхідних 150 тисяч. Підтримують і на 20 гривень, і на 3000, тому інвестувати може кожен. У цьому матеріалі розповідаємо, яким буде майданчик, як він працюватиме, яким чином організований збір коштів.

Одразу зазначимо, наприкінці статті є лінк, за яким ви можете надіслати гроші, аби підтримати створення спортивної локації.

Від ідеї до проєкту

Передісторія. Влітку Коля з Валею запропонували у соцмережах створити якісний простір для заняття спортом просто неба. Про це ми писали в матеріалі Ідея: Ужгород заслуговує сучасний тренувальний майданчик просто неба. Саме в той період ужгородська консалтингова компанія UDC створила краудфандингову платформу incomm.space. Про неї ми розповіли в тексті Як зібрати гроші на власний проєкт. В Ужгороді заснували краудфандингову платформу.

BODYZONE та incomm.space одразу сконтактувалися, підготували проєкт майбутнього спортивного майданчику, Коля з Валею створили громадську організацію, впорядкувалися правові, фінансові і маркетингові питання, відтак 12 жовтня на краудфандинговій платформі почався збір коштів.

«Якраз тоді ми запустили платформу і вирішили, що було би чудово поєднати наші сили, аби зробити корисну справу разом», – розповідають виданню Varosh Олександра Резнік, креативна директорка UDC, incomm.space, та Павло Поліха, розробник вебплатформи.

Фахівці краудфандингової платформи опрацювали всю інформацію, допомогли оформити задум у готовий проєкт, надавали юридичний, бухгалтерський, маркетинговий консалтинг, забезпечували проєктний менеджмент, популяризують ідею у соціальних мережах, серед журналістів, і вони готові співпрацювати з Фомішкіними щодо цифрового консалтингу – до втілення усієї концепції. Усі послуги incomm.space – безоплатні.

Проєкт є доволі масштабним, тож усі кошти будуть спрямовані на його втілення. Навіть якщо накопичиться 120 тисяч гривень замість очікуваних 150 тисяч. Із зібраної суми 5% виділяється на технічну підтримку краудфандингової платформи, а 2,75% одержує банк.

«Ідея майданчику – повністю для людей. Ми хочемо разом створити щось класне й корисне для Ужгорода», – кажуть Олександра та Павло.

Ужгородці надсилають від 20 гривень і до 3000

Збір коштів стартував 12 жовтня на сайті incomm.space і триватиме до середини січня. На час опублікування цієї статті, 22 жовтня, накопичилося 9670 гривень. На платформі є дві кнопки: “Просто підтримати” і “Підтримати з подарунком”. Перша кнопка – це спосіб надіслати будь-яку суму. Натиснувши на другу – отримаєте подарунок. За поповнення на 500 гривень – одержите разове безкоштовне групове заняття у студії BODYZONE, а за 3000 гривень – унікальний стікерпак від BODYZONE.

Олександра каже, що наразі троє доброчинців надіслали по 500 гривень, двоє – по 3000. Найменша сума – 20 гривень, найбільша – 3000. Переважно ужгородці і немісцеві підтримують на 100-200 гривень.

Яким буде майданчик

А тепер візуалізуємо майданчик. Коля розповідає Varosh, що це буде перший ужгородський пересувний тренувальний майданчик у Підзамковому парку. У світі вже давно популярна концепція подібних спортивних просторів – у США, Канаді, Великобританії, Німеччині. У Києві перший з’явився у 2015 році, ось настала черга Ужгорода. Йдеться про формат інноваційного CROSSFIT BOX – це зручно, компактно, безпечно, доступно для всіх, а ще чудова альтернатива класичному спортзалу (особливо – на карантині).

Микола пояснює, що кросфіт бокс – це зовнішня і внутрішня сторони. Зовнішня завжди буде відкритою для всіх. Турніки, бруси, перекладини, рукоходи, канат – приходьте, коли заманеться. Усередині ж буде місце для переодягання і зберігання обладнання “вільні ваги” – гантелі, грифи… Так ось з вільною вагою можна буде працювати тільки під наглядом тренера.

«Всі можуть спокійно приходити займатися, не треба жодних дозволів, ключів, “перелізання парканів”. Будь ласка, приходьте, займайтеся. Буде графік для тренування секцій, аби в один час не перетиналося забагато людей. Буде розклад, де люди бачитимуть, коли можна займатися самостійно, а коли прийти на групове заняття, аби отримати максимум користі», – зазначає Фомішкін.

Пропускна здатність – 30 осіб, тож місця вистачить усім.

Місто заслуговує на якісну територію для тренувань просто неба

Автор проєкту переконаний, що Ужгород справді потребує достойного спортивного простору. І тут важлива безпека. Те, що наразі маємо у Підзамковому парку, не відповідає нормам. Погляньмо хоча би на асфальт із дірками, якому більше років, аніж Колі.

«В Ужгороді нема майданчика, на якому могла би займатися, наприклад, наша патрульна поліція. Мене це дуже здивувало. На їхній сторінці з’явився ролик, де вони здають нормативи на нашому теперішньому майданчику. А він не відповідає нормам тих нормативів, які здавали поліцейські. З цього можна зробити висновок, що патрульній поліції, пожежникам нема де тренуватися. Нема якісного місця, де одразу 10 чоловік могли би підтягуватися, бігати…».

Тому майбутня територія спорту справді необхідна місту. А ще тут можна буде проводити всеукраїнські змагання з функціонального багатоборства, спортивні змагання між містами, здавання нормативів. До речі, є думка про створення сателіту, який буде найцікавішим для дітей.

Гроші

«Перший крок – це спроба зібрати кошти власними силами. Після того, як матимемо стартову суму, будемо звертатися по допомогу. Цей проєкт є невеликим для бюджету міста, але я не готовий віддавати його невідомим підрядникам. Я зможу легко відзвітувати за всі гроші».

Ініціаторам потрібно 150 тисяч гривень. Навіть 20 гривень – це інвестиція у спортивне життя Ужгорода.

Підтримайте майданчик на сайті краудфандингової платформи.

Евеліна Гурницька, Varosh