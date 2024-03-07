Вихідні в Ужгороді: що цікавого відбудеться в місті 8-10 березня

Куди піти в Ужгороді у вихідні? Що цікавого відбудеться в місті 8-10 березня? Varosh підготував для вас афішу подій — вибирайте, що вам найкраще підходить.

Весна набирає своєї сили незвично потужно. В ці вихідні настрій подіям, звичайно, задаватиме святкування 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. Втім, інші цікаві події теж не забаряться: будуть і спортивні заходи, і для жінок, і для театралів чи любителів музичного відпочинку. Ми підготували для вас чергову афішу подій, вибирайте, що вам до вподоби!

8 березня (п’ятниця)-ї

“Борітеся — поборете!”

В одному із залів Закарпатського краєзнавчого музею ім.Т.Легоцького (Ужгородського замку) відкриється виставка з фондової колекції музею до 210-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка. Картини із зображенням Кобзаря, керамічні вироби закарпатських та українських митців — все найкраще, що є в музеї та дотичне до Тараса Шевченка, презентують на виставці.

Відкриття о 15:00.

Більше про заходи з нагоди річниці народження Кобзаря можна дізнатися за посиланням.

Музичне коло для дорослих “Гуцульська весна”

Організатори обіцяють занурити гостей у гуцульські ритми, учасники співатимуть фольклорні пісні та спробують написати декілька куплетів власних коломийок

“На наших музичних колах кожен знаходить свою особливу роль і звучання: і ті, хто ніколи до того не грали на музичних інструментах, і досвідчені музиканти, — обіцяють в анонсі заходу. — Якщо ви належите до останніх, то можете вільно приносити з собою свій музичний інструмент (сподіваємось, це не рояль, бо коло проводиться на четвертому поверсі, краще приходьте без нього!). Для всіх інших в нашому просторі є великий арсенал ручних барабанів, перкусії та ідіофонів, з яких ви точно зможете обрати щось собі до душі. Нові навички та позитивні емоції гарантуємо”.

Початок о 18:15. Адреса: м.Ужгород, пл. Ш. Петефі 32, 4 поверх, простір центр йоги “Цінність”

Вартість заняття – 200 грн. Реєстрація за посиланням. Кількість місць обмежена!

9 березня (субота)

Runday Uzhhorod

Runday — це національна спільнота бігунів та волонтерів з місією: зібрати 1 мільйон українців, які регулярно бігають або ходять 5 кілометрів.

Uzhhorod runday — це традиційна суботня пробіжка 5 км по найбільш безпечній та екологічній біговій локації в Ужгороді.

Як долучитися:

1) Безкоштовно зареєструватися тут (достатньо 1 разу на всі забіги, навіть на інших локаціях);

2) роздрукувати особистий QR код;

3) дістатися вчасно точки забігу.

Розклад заходу:

8:45 — збір

8:50 — розминка

9:00 — старт забігу

9:45 — заминка.

Обов’язково для участі у забігу взяти з собою роздрукований QR код.

Локація: Лінгвістична гімназія (набережна Незалежності, 4).

Форум із жіночого лідерства “Лідерки нового часу”

Форум проводять Ужгородська молодіжна рада спільно із ПАДІЮНом, ініціативою “Жіноче намисто Закарпаття” та Коаліцією 1325-Закарпаття.

Орієнтовна тривалість основної програми: 10:30 – 14:00. Реєстрація: 10:00 – 10:30.

Місце проведення: м.Ужгород, Студентська наб., 8, поверх 2, каб. 200 (ПАДІЮН).

Перегляд та обговорення фільму «Будинок “Слово”»

«Будинок “Слово”» — український документальний фільм про дім, який будували як рай для творців літератури. Та чи справді це була ідилія?

Спільноти “ФРІ Ужгород” та “Змінюй” проводять показ за вільний донат на збір на авто для ЗСУ, який проводить Андрій Любка.

Стрічку показуватимуть у кафе “Під замком” (вул.Ольбрахта, 3), початок о 18:00.

Книжковий Бал у просторі ALIVE

Цей вечір — “це можливість одягнути свій найкращий святковий наряд, та на цілий вечір стати частиною фентезійного книжкового світу. Чи буде це вечірній образ, або косплей на улюбленого книжкового персонажа — вирішувати Тобі!”, — кажуть організатори.

Все в цей вечір буде виключно наживо, тож атмосферу будуть створювати камерний секстет “Take Five”.

Kaiwhakatangitangi. Концерт для фортепіано та електроакустичних інструментів; читання пікантної поезії під живе виконання на роялі. Будуть тематичні коктейлі вечора, живе обговорення обраної серії книг, конкурси з призами та мерч на згадку

Початок о 18:00. Адреса: Капушанська, 20. Квитки за посиланням. Весь прибуток піде на збір для ЗСУ.

HAROSHIRU — нова вистава Донецького театру з Маріуполя

Виставу за мотивами п’єси Миколи Куліша «Мина Мазайло» покажуть актори Донецького академічного обласного драматичного театру. Під творчим керівництвом режисера Олега Мельничука у виконанні акторів Маріупольського театру класичний твір Куліша розкривається зовсім у новому світлі та набуває рис фантасмагорії чи то пак — сну, який проводить глядача подіями періоду з 20х років ХХ століття до 2025 року.

Початок вистави — о 18:00.

“Спадкоємець” на Малій сцені

На Малій сцені Закарпатського муздрамтеатру покажуть виставу «Спадкоємець», яку створив з.а. України Михайло Фіщенко. Це вистава, з якої почалась Мала сцена. Драматична історія, десь по-життєвому смішна, а десь і сумна.

Початок о 19:00.

10 березня (неділя)

Дівич-вечір “Пробудження весни”

Провести незвичайний вечір у спілкуванні, фотографуванні, спробувати нові тілесні відчуття від практики естетичного зв’язування шибарі, перевтілитися і зануритися у дикий лісовий світ пропонують дівчата з Артпростору “Ліс”.

Вартість — 2200 грн, для подружок — по 2000 грн. Кількість місць обмежена. Реєстрація обов’язкова.

Початок о 17:00. Адреса: Ужгород, вул.Фединця, 37.

Весняний лайт-похід на гору Терентин (1388 м)

Гора Терентин є однією з найбільш мальовничих гір відрогів хребта Свидовець. Багато ці місця називають Гуцульськими Альпами. Цікаві факти про горе Терентин Висота гори складає приблизно 1388 метрів над рівнем моря. Південний і східний схили гори досить пологі. Північний схил більш крутий. Підйом на таку гору буде цікавий і новачкові, і професіоналу. Спільнота “Пригоди Мандрівника” збирає команду.

Виїзд групи:

4:00 Ужгород, 4:45 Мукачево, 5:15 Хуст, о 9:00 старт, Рахів.

З собою мати паспорт. Похід весь день в спокійному темпі без напрягів, перерви і обід за планом. О 18:00 виїзд додому, о 23:00 — прибуття в Ужгород

Маршрут коловий, складність середня, харчування особисте. Одяг відповідний спортивний, туристичний і Змінний, аптечка індивідуальна. Вартість — 1100 грн. Бронь місця — 50% оплати на карту

За довідками звертайтесь в приват до Оксани Ісевич.

Вистави муздрамтеатру

На Великій сцені ви побачите романтичну казку «Витівки короля Дроздоборода» від режисерки театральної лабораторії Клари Берец. Яскрава історія про кохання та цінність внутрішньої, а не зовнішньої краси.

Початок о 12:00.

Ввечері дорослого глядача актори чекають на музичну драму «Назар Стодоля» від н.а. України Анатолія Філіппова. Головний герой постане перед новими життєвими викликами та буде боротись за кохання та власні принципи.

Початок о 18:00.

Показ вистави актори присвячують святкуванню Шевченківських днів!

Афіша оновлюється.

Зоряна Попович, Varosh,

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram

0978934195