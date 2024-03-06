Шевченківські дні на Закарпатті: які заходи будуть в області до 210-річчя від дня народження Шевченка

З нагоди 210-річчя з дня народження Тараса Шевченка на Закарпатті відбудеться низка заходів за участі колективів та артистів області.

Про програму заходів йшлося на брифінгу керівника й заступника Департаменту культури ОВА Євгена Тищука та Віктора Качура.

Урочистості з нагоди свята відбудуться в Ужгороді на площі Народній біля пам’ятника Кобзаря 9 березня, власне у день народження Тараса Шевченка. Участь у заході візьме Закарпатський народний хор, який виконуватиме пісні на поезію Шевченка.

10 березня Закарпатський народний хор концертну програму на площі Театральній. А 8 березня відбудеться виступ артистів хору в Ужгородському Хрестовоздвиженському кафедральному греко-католицькому соборі.

Тим часом Академічний хор «Кантус» з концертною програмою «Цвіт» до 210-річчя Шевченка їде до Львова: виступ колективу відбудеться 9 березня.

У межах святкувань впродовж тижня, від 5 березня, в Ужгородському скансені триватиме виставка художніх робіт учасників 3-го обласного всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаємося ж, брати мої». За підсумками конкурсу найкращі учасники будуть нагороджені дипломами та цінним призами

Низку концертних програм підготувала, своєю чергою, Закарпатська обласна філармонія. Так, із 5 до 20 березня тут триватиме цикл концертів «Тарасова пісня» для шкільної молоді та студентів міста.

У Закарпатському обласному театрі ляльок «Бавка» 11 березня проведуть поетичний марафон «Шевченківські читання»: маленькі актори театральної студії «Бавка» та студенти Академії культури та мистецтв декламуватимуть вірші Кобзаря.

Окрему програму заходів підготували з нагоди 210-річчя Кобзаря у Закарпатському обласному художньому музеї ім. Й. Бокшая. Так, зокрема, у четвер, 7 березня у закладі відкриється одразу кілька виставок: виставка творів лауреатів Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка; оригінального графічного твору Т. Шевченка «Притча про Виноградаря»; виставка робіт зі скульптурної Шевченкіади заслуженого художника України Михайла Беленя; книжково-документальна виставка «Кобзар до Ужгорода йде». Цього ж дня тут відбудеться літературно-мистецьке свято «Зоря Шевченка над Карпатами».

Святкуватимуть 210-річчя від дня народження Шевченка і в Берегові. Так, Закарпатський обласний угорський драматичний театр спільно з кафедрою української мови та літератури Закарпатського угорського інституту Ф. Ракоці ІІ готують концертну програму: 12 березня в одній із аудиторій інституту відбудуться поетичні читання Шевченка українською та угорською мовами.

9 березня відзначать день народження Кобзаря і в Хусті: тут відбудеться акція «Відкритий мікрофон», в межах якої актори Закарпатського обласного театру драми та комедії декламувати вірші Шевченка. Доєднатися і продемонструвати свої літературні таланти зможуть усі охочі.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Ужгородська міська рада

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