Майстер-класи, картинна галерея, крамничка крафту: як працює і що пропонує артпростір «Ліс» в Ужгороді

Арт-простір «Ліс» відкрився в Ужгороді на початку вересня. За кілька місяців з моменту старту роботи в артпросторі відбулося вже чимало творчих, мистецьких та освітніх зустрічей.

Ідею відкриття артпростору, який би став майданчиком для реалізації творчих людей міста, втілила ужгородка, майстриня та волонтерка Юлія Дуб. У коментарі Varosh Юлія розповіла, що завжди відчувала брак місць в Ужгороді, де можна було би проводити різноманітні культурні й мистецькі заходи.

«Мені давно бракувало в місті локацій, де кожен, хто має чим поділитися з іншими, міг би реалізувати свій творчий потенціал. Хотілося якийсь такий заклад, де можна було би проводити різнопланові заходи: від концертів та майстер-класів – до якихось духовних практик і переглядів кіно. В першу чергу, це була моя необхідність – мати такий простір», – розповіла Юлія Дуб.

Свою назву – «Ліс» – артпростір отримав не випадково. Юлія каже: ліс є тим місцем, яке дає можливість відшукати натхнення, відновити енергетичні ресурси та переключитися від міських турбот. Саме тому центральною окрасою артпростору є тематична фотозона – жива стіна, створена Юлією власноруч зі стабілізованого моху, живих рослин, гілочок та елементів дерев. Декотрі з фрагментів для живої стіни керівниця артпростору відшукала і привезла з карпатських лісів. Як от, наприклад, серце «Лісу» – камінець у формі серця, який жінка знайшла на Драгобраті.

Саме після того, як на початку запуску жива стіна вже була зібрана, за словами Юлії Дуб, «відбулась якась магія»: «Почали приходити люди, пропонувати якісь свої ініціативи та проєкти. Той малює, той співає, той іще щось робить. Тобто, одразу після появи «Лісу» до нас почали «стікатися» творчі люди, які до цього не мали де себе показати, проявити і реалізувати. І це якраз і є яскравим свідченням того, що в Ужгороді великий дефіцит таких закладів».

Нині в артпросторі «Ліс» діє картинна галерея: наразі й до 7 січня тут експонуються енергетичні картини Олени Доценко.

Також на постійній основі в артпросторі працює крамничка, де представлені вироби ручної роботи 10 майстрів-крафтовиків з Ужгорода та 6 виробників з-поза меж області. На поличках можна знайти різноманітні свічки, глиняний посуд, керамічні горщики для рослин і власне живі кімнатні рослини, прикраси, фігурне мило, листівки й навіть вино від місцевого виробника.

Крім того, в артпросторі проходять різнопланові майстер-класи, тренінги та освітні заходи. Також тут відбуваються покази фільмів: на локації для цього є проєктор та екран і зручні крісла-шезлонги. Якісь заходи організовує власне команда «Лісу», якісь – хендмейдери, котрі виявляють бажання та ініціативу.

«Нещодавно за підтримки Міжнародної організації з міграції ми провели серію майстер-класів з відновлення українських традицій. Виготовляли свічки, різдвяних павуків, різдвяні зірки, а на кулінарному майстер-класі вивчали особливості приготування закарпатських бобальок. Наприклад, на майстерці зі створення свічки ми за старовинною технологією виготовляли так звану качану свічку з медового воску. Така свічка робиться без будь-яких допоміжних форм, без використання вощини – брусок воску нарізається ножем на шматки, розтоплюється в теплій воді, тоді руками свчку качаєш, потім розрізаєш ножем, вставляєш гніт, і знову викачуєш руками, додаючи їй форми», – згадує Юлія Дуб.

За словами засновниці артпростору, відкриваючи «Ліс», вона навіть не очікувала, що за кілька осінніх місяців артпростір набере таких обертів. А нині – вже думає над тим, що не завадило би на базі артпростору облаштувати затишну тематичну мінікав’ярню з можливістю для відвідувачів поспілкуватися за великим круглим столом, яка би стала базою для нетворкінгу між відвідувачами «Лісу».

Артпростір “Ліс” працює за адресою: вул. Фединця, 37.

За анонсами та життям простору можна слідкувати на сторінці “Лісу” в інстаграм.

Varosh,

Фото Олександра Харківського та редакційні

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