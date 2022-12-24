100 автомобіль для ЗСУ придбав волонтер Андрій Любка

Ювілейний 100-й автомобіль для ЗСУ придбав волонтер Андрій Любка. Повнопривідний джип-пікап Ford Ranger повністю оплатили Юрій та Ніна Андруховичі разом з їхніми швейцарськими друзями, — написав він на своїй сторінці у Фейсбуці.

— Цю машину ми підготуємо й передамо для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади (Коломийської), яка нині творить справжні чудеса під Бахмутом, — написав він. — Чесно кажучи, я сам в шоці, що вийшло купити 100 автомобілів. Я ж далека від техніки й авто людина, але так склалася доля – і я щасливий, що вона так склалася! Щасливий, бо можу діяльно й конкретно допомагати нашій армії, разом з вами наближаючи перемогу України.

Першу машину для військових Андрій з волонтерами придбав ще до Великодня.

— Все почалося з того, що ми хотіли в наш закарпатський підрозділ передати домашню ковбасу на Великдень і в розмові з ними з’ясувалося, що в них немає автомобіля, щоб виїхати бодай у найближче місто до відділення пошти, — розповів Андрій Varosh. — Мобільного транспорту в них нема, є тільки величезні вантажівки, на яких нікуди не поїдеш. Тоді я дізнався, що найбільша проблема — це джип. Тоді, перед Великоднем, на початку квітня, ми купили першу машину.

Письменник і волонтер, Андрій продовжує збирати кошти на автомобілі для захисників на фронті і публікує рахунок, на який можна донатити гроші — 4149439022830743, Paypal: andrij.lyubka@gmail.com.

Varosh

Фото: зі сторінки Андрія Любки у Фейсбуці

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