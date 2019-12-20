Вихідні на Закарпатті: 20-22 грудня

Ужгород, Smart Point, Швабськая 25а, 19:00
У програму фестивалю увійшли 5 різножанрових фільмів, учасники престижних міжнародних кінофестивалів, які мають безліч нагород, серед яких: CLERMONT-FERRAND ISFF PALM SPRINGS ISFF, LOCARNO IFF, LEUVEN ISFF EI GOUNA FF, LINEA D’OMBRA, BROOKLYN HORROR FF.
Програма показів:
Тривалість: 105 хвилин.
Фільми мовою оригіналу – французькою з українськими субтитрами. Захід відбувається у співорганізації з Festivals cinema.
Вхід: 50грн
с.Великі Лази, вул. Вознесенська (парк культури і відпочинку, біля палацу Плотені), 14:00
Проект “Туристичні стежки – об’єднують громаду” переміг завдяки участі в пітчингу молодіжних проектів у рамках програми Active Citizens Ukrainе за сприяння Баранинської ОТГ та ГО “Молодіжна платформа” запрошує взяти участь у відкритті нового історико-культурного туристичного маршруту “Шлях Плотені”, що відбудеться 22 грудня о 14:00 за адресою: с.Великі Лази, вул. Вознесенська (парк культури і відпочинку, біля палацу Плотені).
Захід включатиме в себе відкриття інформаційного стенду, екскурсію парком культури і відпочинку, палацом Плотені.
Ужгород, Закарпатська обласна філармонія, площа Євгена Фенцика, 19, 16:00
Закарпатська обласна філармонія запрошує на традиційну концертну програму під назвою «Різдвяне диво». Казкову, романтичну, емоційно-піднесену атмосферу створять: заслужений артист України Олександр Садварій, заслужена артистка України Оксана Ільницька, Ірина Філіпенко, Анастасія Вишневська, Сергій та Тетяна Раховські, Катерина Гажо, а також ансамбль «Закарпатські візерунки» (керівник – Оксана Хижун), камерно-інструментальний ансамбль «Угорські мелодії» (керівник – заслужена артистка України Діана Гавата), камерний оркестр (керівник – заслужений артист України Владислав Юрош).
Ведуча – Ольга Донецька.
Цього вечора зі сцени лунатимуть наші улюблені українські колядки, всесвітньовідомі різдвяні пісні, а також танці та інші світлі, ліричні мелодії, що традиційно супроводжують Різдво.
Закарпатська обласна державна адміністрація, пл. Народна, 4, 18:00
Ньютон Шнер молодший (Newton Schner Junior) – бразильський музикант з українським корінням. Відомий у світі через його фортепіанний проект LEBENSESSENZ (Lebensessenz). Віртуозні уривки зі старої школи фортепіано, мелодії з глибин пам’яті, оригінальна аналогова неокласична музика від відомого бразильського автора.
Контактний телефон: 0983884062.
Вхід вільний.
Ужгород, Starytsya Bar, Фединця 52а, 15:00
– Бувало таке, що дивишся фільм і думаєш “Та що ти таке говориш”, “Не йди туди, не треба”, “Я б на її місці йому не довіряв”? Так от, тепер ти зможеш бути протагоністом і самому вирішувати куди поверне сюжет! Готуємо для тебе нову рольову гру. Ну і звичайно від тематики Нового року нікуди не дінемось! Що на тебе чекає? Захоплюючий святковий сюжет, харизматичний Game Master, непересічні персонажі і невеликі подаруночки від Санти. Перед святами сім’я завітає в торговий центр. А там таке… Ельфи влаштували переворот проти Санта Клауса. До цього точно приклав руку Крампус і його злі духи-посіпаки. На тебе чекає пригода з цікавими загадками, випробуваннями на чесність та щедрість. Приходь з друзями, допоможіть нам врятувати Різдво, – кажуть у Starytsya Bar.
Вартість участі у грі – 150 грн, для постійних гравців – 100 грн. Обов’язкова попередня реєстрація, для цього пишіть в приватні повідомлення у Facebook – Misha Yolich. Кількість місць обмежена.
Закарпатський академічний театр ляльок «Бавка», 11:00, 13:00
Ужгород, драмтеатр, 12:00
Скуштуйте авторську піцу XXL у ресторанчику Dinner House Gulliver (вул. Грибоєдова, 27, Ужгород). Тільки не забудьте взяти з собою хоча б 3-4 друзів чи рідних, бо вага піци 1700 грам;)
Обов’язково візьміть участь у нашому неймовірному розіграші на Facebook: подарунки від 9 закарпатських брендів та виробників в ОДНІ руки;)
Varosh