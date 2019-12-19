Що подарувати на Новий рік: локальні виробники та бренди

Щороку свята «підкрадаються непомітно» і кожен з нас по-різному до них готується. Хтось вишуковує подарунки за кілька місяців до подій, а хтось залишає все на останній тиждень. Утім для нас не це головне. Нам хочеться, аби кожен з нас щоразу, купуючи щось для рідних та друзів, йшов не до гіпермаркету чи магазину із масмаркетом, а до локального виробника. Так би мовити «свій до свого по своє».

У цій ситуації виграють усі – той, хто дарує має можливість знайти справді унікальну річ, часто створену в одному екземплярі; той, хто отримає – власне отримати її; а виробник – можливість розвивати свою справу, ставати кращим, вкладати у себе та свій бізнес.

Ділимося з вами 9 закарпатськими брендами, а інколи людьми-брендами, у яких ми впевнені безкінечно та обираємо подарунки для рідних, кожного разу дивуючи і себе, і їх.

Natura Ceramica

Майстерня авторської кераміки та інтер’єрного декору, в якій працює подружжя Возницьких. Андрій – скульптор та дизайнер. Олеся – художниця, керамістка та вітражистка. Роботи “Natura ceramica” прикрашають приватні інтер’єри у більш ніж 30 країнах світу.

Таким подарунком ви точно здивуєте своїх рідних чи друзів. Подивіться кілька фото виробів і ви зрозумієте чому.

Усе роздивитися і придбати можна в Ужгороді, вул. Волошина 43/1 або онлайн facebook, instagram

Kochut

Троє братів, які створили бренд відомий всій країні та за кордоном. Кожен ювелірний виріб – твір мистецтва та унікальна історія. Усе виготовляється братами власноруч від самого початку і до кінця. Такий підхід дозволяє контролювати процес виготовлення і зберігати високу якість виробів.

Шоуруми або партнерські крамниці, де можна придбати прикраси від Кочутів є в Австрії, Чехії, Казахстані. Власний шоурум – у Києві та майстерня з крамницею в Ужгороді.

Усе роздивитися і придбати можна тут kochut.org, facebook, instagram

Korn design

Беата Корн давно відома закарпатцям і не тільки своїм інтер’єрним декором, вражаючими скульптурами та маленькими концептуальними брошками. Утім, віднедавна усі малі та милі вироби виходять під брендом ODUD design. Саме на них і радимо звернути увагу перед святами. Це, звісно, брошки, а також колекція незвичних та дуже атмосферних корків.

Усе роздивитися і придбати можна тут facebook

Wood Room

Сімейна справа, яка вже успішно працює багато років. У прямому сенсі слова – від батька до сина. Олександр Олександрович робить масивні вироби з дерева як то меблі, а син Андрій – інтер’єрний декор з дерева.

Усе роздивитися і придбати можна тут facebook, instagram

Ameli Cosmetic

Квіткова космeтика з карпатських трав про яку ми писали чимало, давно користуємося та завжди радимо друзям. Марина Бабич розпочала свою справу 5 років тому і за цей час вдосконалила усі процеси виготовлення косметики та значно розширила асортимент.

Окремої уваги заслуговує майстерня-магазин, у якому можна не лише все роздивитися, отримати консультацію, але й придбати еко-товари від Оксани Чайки.

Усе роздивитися і придбати можна в Ужгороді на Корзо 11 або онлайн тут facebook, instagram

Morgental

Катя Моргентал – дизайнерка, яка не перестає дивувати. У її колекціях – інтер’єрний декор, концептуальні принти, дитячі іграшки і не тільки. Вироби від Morgental – це гармонія фактур та пропорцій, співвідношення лаконічних форм в просторі, простота поєднання природних текстур та легкість візуального сприйняття, відкидання всього зайвого заради чистоти всередині і зовні. Це предмети, які несуть в собі історії.

Усе роздивитися і придбати можна тут facebook, instagram, morgental.com.ua

Іграшки від Ольги Кушнір

Ольгу Кушнір ми відкрили для себе цього року. Є багато майстринь, які створюють іграшки, але в цих – є щось особливе. І ви точно зрозумієте що, коли познайомитеся з Олею. Зробити це просто – у неї є магазинчик у «Гірчичному зерні», де власне вона сама увесь час і продає, і майструє. Тому тут можна потрапити ще й на процес створення іграшки чи виробу для інтер’єру.

Усе роздивитися і придбати можна тут facebook

Пряники та листівки від Ксенії Рибалко

Художниця, майстриня, а віднедавна і авторка пряників. Перед новорічними святами – це справді те, що треба. А якщо ще й додати той момент, що пряники у формі ялинкових прикрас та ще й з мотузками та чіпляння на ялинку. Словом, інші прикраси можна й не діставати з коробок.

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Should Buy Wood

Подружжя Тіводорів з Виноградова нещодавно створило проект Should Buy Wood – це дерев’яні вироби для дому та офісу. Малює усе художниця Ольга, а проектує та виготовляє її чоловік – Роберт. Усі ці милі дрібнички є авторськими та мають дуже особливий настрій.

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Росана Тужанська, Varosh