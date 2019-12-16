МОЯЯЛИНКА: про магію Нового року та про те як почати свято з вибору ялинки

Вирощені за європейськими стандартами для українських домівок всі бездоганні як на підбір ялинки минулого року вперше з’явилися в Ужгороді. Проект, який подарував справжні новорічні емоції сотні ужгородців і не тільки називається #МОЯЯЛИНКА. З ними вже від 16 грудня ви можете познайомитися в Ужгороді, Мукачеві, Львові, Києві та Дніпрі.

Розповіли нам про головну ідею справи, а також про те, чому ж жива ялинка краща від штучної, засновники проекту Катя та Максим Засухіни.

– Перше про що ми завжди розповідаємо під час знайомства – це те, що це за ялинки та звідки вони. Тому важливо одразу зазначити, що це дерева, які вирощені на спеціальних плантаціях Чехії та Данії для того, аби не руйнуючи наших еко-систем та лісів, кожна родина могла придбати ялинку та прикрасити її до новорічних свят. Ця традиція існує практично у всьому світі. Приємно, що розпочати цей новорічний настрій та приготування можна гарно – разом з усією сім’єю прийти у спеціально облаштоване місце і обрати для себе найгарніше деревце, яке допоможе зробити свято та підготовку до нього справжньою традицією та магією, – розповідає Катя.

Жива ялинка – це абсолютно правильно явище. Але є умова – вона має бути вирощена відповідним чином у відповідному місці, а не зрубана у лісі, де у неї є зовсім інша функція. Минулого року такі ялинки можна було обрати для себе в Ужгороді та Києві. Цього року також приєдналися у Дніпро, Львів та Мукачево. Окрім того, замовити доставку ялинки можна «Новою поштою» у будь-яке місто країни.

– Ми почали цю справу не випадково. Кожного року перед святами ми їздимо до Європи і щоразу надихалися тим як люди готуються до свята, яка там панує святкова атмосфера, наскільки радісно та піднесено усе відбувається. В Ужгороді, на жаль, ялинку можна було придбати лише на базарі, вимісивши перед цим болото та й потім картаючи себе за те, що не знаєш з якого лісу та з якої гори зрізали це деревце і чи не принесе воно нам лиха через рік-два-три. Тому ми зрозуміли, що варто розпочати цю справу для себе та для таких самих людей як ми. Тих, хто любить свято і у той самий час розуміє усі наслідки стихійних ялинкових ринків та їхнього впливу на екологічну ситуацію, – каже Максим.

Засновник проекту розповідає, що не пам’ятає жодного разу як тато брав би його з собою, коли йшов купувати ялинку. Коли ж подорослішав і почав займатися цим сам, то зрозумів причину – навряд захочеться вести свого сина по болоту, через шум-гам і всю ту атмосферу, яка може панувати на базарі навколо ялинок. У такому випадку для дітей свято вже починається з того моменту як батько заходить додому і переступає поріг з ялинкою. А все, що було до цього залишається «поза кадром».

Утім, минулорічний досвід роботи #МОЯЯЛИНКА показав, що все буває інакше – батьки з дітьми могли годинами кружляти біля бездоганних деревцят і разом обирати те саме – своє. До продавців часто зверталися з проханням зробити фото біля ялинок або ж дозволити фотосесію для малечі.

– Ми та наші продавці кожного року щиро і з нетерпінням чекаємо на початок продажу ялинок, бо за ці 2 тижні, отримуємо неймовірний заряд позитиву від того, що робимо, від блиску та радості в очах у наших покупців та їхніх дітей. А ще – від людей, яких зустрічаємо. Уявіть, що минулого року до нас приїздив чоловік із Березнянщини і купив 8 ялинок, коли ж ми запитали для чого йому така кількість, то він відповів, що це для всіх його родичів, аби вони не зрубували дерева у наших лісах. Це справді надихає та дає усвідомлення нам наскільки наша справа є корисною для інших, – кажуть Максим та Катя.

Коли проект #МОЯЯЛИНКА лише шукав партнерів за кордоном в Чехії та Данії, то звертали велику увагу на те, аби ферма, яка вирощує дерева, не обробляла їх хімічними засобами. Це насправді важливо, адже дерево потім доволі тривалий час перебуває в домівці у людей і поряд з дітьми, а «хімія» не найкращий друг у таких ситуаціях.

Чи знали ви, що штучні ялинки переважно виготовляють з полівініхлориду (ПВХ/PVC) – токсичного і небезпечного для життя і здоров’я матеріалу. ПВХ – це різновид пластику, до складу якого входять фталати – токсичні речовини, які з легкістю потрапляють в організм, особливо дитячий. У той час як живі ялинки виділяють в повітря ефірні масла, які володіють високими антибактеріальними, протигрибковими та противірусними властивостями. хвойний запах благотворно впливає на нервову систему, знімає напруження і нервозність.

Грінпіс рекомендує покласти вдома саме живу ялинку, але тільки у випадку, якщо вона вирощувалась на спеціальних плантаціях. А Всесвітній фонд дикої природи (WWF) підтверджує, що жива, натуральна ялинка, вирощена і утилізована за всіма правилами не наносить шкоди природі.

У проекті кажуть, що минулоріч не було жодного поганого відгуку від покупців. Людям було справді зручно обирати, з чого обрати, в що запакувати та яку підставку придбати до ялинки. Привітність та професійність продавців теж вражала багатьох. Нас в тому числі.

Не знаємо як у вас, але у нас після купівлі ялинки на базарі часто було відчуття, що не все тут добре, що роблячи радість собі та своїй родині на кілька тижнів, ми робимо щось погане природі. Якийсь осад заважав насолодитися усім святковим процесом прикрашання ялинки. Минулого року завдяки #МОЯЯЛИНКА у нас це відчуття змінилося на суцільну ейфорію та щастя від процесу. Тому ми щиро радимо й вам того ж;)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений #МОЯЯЛИНКА (@moya_yalynka) 25 Жов 2019 р. о 7:05 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений #МОЯЯЛИНКА (@moya_yalynka) 22 Сер 2019 р. о 7:24 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений #МОЯЯЛИНКА (@moya_yalynka) 11 Гру 2018 р. о 10:51 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений #МОЯЯЛИНКА (@moya_yalynka) 11 Гру 2018 р. о 1:12 PST

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