Вифлеємський вогонь миру піднімуть на чотири вершини Закарпаття

Туристична Спільнота Клуб Піших Туристів анонсувала серію відкритих соціальних походів, в рамках яких Вифлеємський вогонь піднімуть на вершини гір Близниця (Свидовець), Гимба, Жид-Магура (Боржава) та Пікуй (Водороздільний). Цим походом бажають привернути увагу до гірських вершин та масивів, які можуть бути знищені забудовниками.

— Цією ідеєю ми свого часу надихнулися від львівських та франківських пластунів, які виносили Вифлеємський вогонь на Говерлу — найвищу вершину України, — розповів Varosh гірський провідник Орест Когут. — Тоді ми загорілися теж цією ініціативою в контексті боротьби за збереження полонини Боржава. У 2019 році ми піднялися на вершину Гимби, а з наступного року вирішили трошки розширити географію і піднялися на Свидовець, де планується будівництво курорту, на Пікуй, який зазнає руйнувань з боку Укргазвидобування.

Цього року активісти вп’яте піднімуть вогонь миру на вершини, які перебувають під загрозою знищення. Основне ядро учасників складають члени Клубу Піших Туристів.

Уточнені дати походів будуть оприлюднені на сторінці спільноти в Фейсбуці.

Varosh,

Фото зі сторінки спільноти.

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.