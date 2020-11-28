Ужгородець Євген Андріканич одержав срібну кнопку YouTube за свій блог

Євген Андріканич – айтішник-фрілансер, мешкає в Ужгороді з дружиною та сином, займається сайтами і веде відеоблог на ютубі “Фрилансер по жизни”. Блог має 110 тисяч підписників, а нещодавно автор отримав срібну кнопку від YouTube.

Хлопець розповідає виданню Varosh, що його відеоблог стартував 8 травня 2019 року. Основний контент на каналі – безкоштовні навчальні курси з розробки сайтів. Також публікуються відеоінтерв’ю з цікавими людьми зі світу ІТ, які діляться власним досвідом, що може допомогти початківцям. Ще одна тема – мотиваційні відео, адже Євген, наприклад, надихає працювати на себе, за своїм графіком, вільно, поза офісом.

З одного боку, у блогера вузька ніша, яка найцікавіша айтішникам. Проте напрямки інтерв’ю і лайфстайлу актуальні для ширшої аудиторії.

Відео переважно виходять щотижня. Буває частіше або ж раз на 10 днів. Для підготовки, зйомки і монтажу уроку або інтерв’ю в середньому потрібно день-два.

Кілька наших історій до теми:

Varosh