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На Закарпатті створили перший мультсеріал для дітей (ВІДЕО)

7 Вересня 2020 421

На Закарпатті створили перший мультимедійний україномовний серіал для дітей – «Маленькі історії Дарчика та Міккі». Кожна серія – це історія про пригоди маленького хлопчика та його собаки. Серіал створено за мотивами казок авторки Жанни Хоми, переможниці Мукачівської мистецької премії ім.О. Духновича 2020 у номінації «Художня література».

Дві історії до теми:

Презентація відбудеться 10 вересня, о 14.00, в Мукачівському драматичному театрі. На заході також анонсують створення Першого карпатського журналу для дітей – «Чарівний ліхтарик» . Ідея – привернути увагу громадськості до важливості читання, популяризації дитячої книжки та мультимедіа, а також дитячих періодичних друкованих видань.

Серіал буде на ютуб-каналі Журнал Чарівний Ліхтарик.

Перший мультиплікаційний серіал, створений на Закарпатті для дітей, чекає на своїх глядачів)

Перший мультиплікаційний серіал, створений на Закарпатті для дітей, чекає на своїх глядачів)


Gepostet von «Чарівний Ліхтарик» – перший карпатський журнал для дітей am Mittwoch, 2. September 2020

Презентація відбудеться із дотриманням усіх карантинних правил.

Varosh

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# дитячі казки # жанна хома

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