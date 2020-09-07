На Закарпатті створили перший мультсеріал для дітей (ВІДЕО)

На Закарпатті створили перший мультимедійний україномовний серіал для дітей – «Маленькі історії Дарчика та Міккі». Кожна серія – це історія про пригоди маленького хлопчика та його собаки. Серіал створено за мотивами казок авторки Жанни Хоми, переможниці Мукачівської мистецької премії ім.О. Духновича 2020 у номінації «Художня література».

Дві історії до теми:

Презентація відбудеться 10 вересня, о 14.00, в Мукачівському драматичному театрі. На заході також анонсують створення Першого карпатського журналу для дітей – «Чарівний ліхтарик» . Ідея – привернути увагу громадськості до важливості читання, популяризації дитячої книжки та мультимедіа, а також дитячих періодичних друкованих видань.

Серіал буде на ютуб-каналі Журнал Чарівний Ліхтарик.

Презентація відбудеться із дотриманням усіх карантинних правил.

Varosh