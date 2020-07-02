Подкасти – новий YouTube: що це та як користуватись?

Їх можна слухати в машині, дорогою на роботу чи під час сніданку. Подкасти – це дуже зручний спосіб самоосвіти та відпочинку. В Україні подкастерський ринок набирає обертів. Тому ми вирішили розповісти, що це таке та як працює.

Подкаст – це збірка регулярних аудіофайлів, об’єднана однією тематикою. Вони доступні для будь-якого смартфону і 100% безкоштовні.

За інформацією аналітиків Edison Research And Trion Digital, більше третини американців регулярно слухають подкасти, а 75% населення США чули про їх існування. Американці жартують, що сьогодні подкаст має кожен інструктор з йоги. А у травні цього року вперше в історії Пулітцерівської премії нагороду отримав подкаст This American Life (за епізод про наслідки політики Трампа щодо емігрантів з Мексики).

В Україні цей формат не настільки популярний, але теж активно розвивається. За підрахунками української подкастерської спільноти Podcasts Now UA сьогодні в Україні близько двох сотень подкастів. Поки доводиться працювати тільки з такими цифрами, тому що статистики аудиторії, поширення, популярності не має.

Чим подкаст відрізняється від радіо?

Радіо розповсюджується на хвилях, подкасти – в інтернеті (через спеціальні онлайн-сервіси).

На радіо ви слухаєте контент, який вам пропонують. У подкастах ви самостійно обираєте будь-які епізоди подкасту.

Зручність відтворення. Радіо не можна поставити на паузу, повернутись назад і прослухати інформацію знову. У подкастах ви можете завантажувати випуски та слухати їх офлайн; будь-який епізод можна поставити на подвійну швидкість відтворення.

Радіо і подкасти синонім телебачення і YouTube.

Особисте опитування аудиторії, що систематично слухає подкасти свідчить, що люди обирають цей формат через “не радійну” подачу матеріалу, можливість вибору контенту та широкий спектр тем.

Подкаст може мати різні формати: документальний, монолог, ток-шоу, вільна розмова ведучих і вільна розмова ведучих за сценарієм, інтерв’ю та наратив. Так само майданчик пропонує і широкий вибір тем, часто, дуже неочевидних. Наприклад, існує подкаст для засинання та аудіошоу повністю присвячене відомому Вотергейтському скандалу (8 епізодів).

Ми поспілкувались з авторами українських подкастів про перспективи розвитку ринку в Україні, особливість формату та монетизацію проєктів.

Павло Бондаренко, засновник української спільноти авторських подкастів “Радіо Поділ”:

Ми створили проект тому що:

Любимо подкасти. Наші автори – це люди з неймовірним досвідом та вміннями, які будуть корисні багатьом і ми хочемо ними ділитись. Ми віримо у формат, подкасти – це «повільні» медіа, які пропонують контент, а не примушують споживати. Ми вважаємо, що дуже важливо будувати розмову, а не просто фокусуватись на цифрах.

Перспективи в англомовному секторі гарні. Кількість грошей та контенту постійно зростає. Ринок в Україні формується. Є вже достатня кількість різноманітних авторів. Є перші кроки монетизації. Давати оцінку перспективі зараз невдячна справа, оскільки пандемія сильно зачепила індустрію подкастингу на глобальному рівні та змінила звички слухачів. Тому я думаю, що поки це буде історія окремих успіхів, а не розвиненої інфраструктури. Наприклад, Радіо Поділ вже має монетизації через виробництво комерційних подкастів та продаж реклами.

Формат подкастів передбачає набагато уважніше засвоєння інформації. Це дозволяє будувати якісний контакт зі аудиторію, отримувати та передавати інформацію.

Катя Гайдут, інтерв’юерка, авторка подкасту “Человеку нужен человек”.

Я вирішила створити подкаст, тому що я інтерв’юер. А подкаст у вигляді інтерв’ю – це дуже органічна історія, яка пов’язана зі мною, з моїм досвідом і в цілому з життєвим підходом. Мені справді цікаво, що думають люди, мені справді цікаво ставити їм питання, які резонують зі мною, мені цікаво іти в глибину психології, життєвого досвіду, травм, страху, радості. Я хотіла створити дуже щирий простір, який буде наповнювати, зокрема дівчат.

Нещодавно в Америці потоковий сервіс Spotify викупив права на подкаст одного інтерв’юера за 100 млн. доларів. Тобто подкаст виходитиме тільки на їх ресурсі. В Україні всі тільки-тільки знайомляться з форматом – з чим його їдять і на якій тарілці подають. Я дуже “за” подкасти, тому що світ змінюється, стає швидшим і часто хочеться вийти на прогулянку і послухати щось повчальне, що наповнює чи відволікає, що захочеться співпережити. А ще іноді у містах люди відчувають себе самотніми. Подкасти – можливість зрозуміти, що ти не один, тому що “человеку нужен человек” і з цим важко посперечатись.

Іван Горовський, автор та ведучий подкасту “Засновники”

Ми створили подкаст тому що:

Архетип українського засновника доволі негативний. Ми одразу думаємо про олігархів та корупціонерів, а українські засновники насправді зовсім інші: дуже цікаві та круті. Розповідаємо саме про таких. Об‘єднати засновників – це наша місія та мрія, для якої ми зараз створюємо підґрунтя. Я вірю, що спільноти здатні змінити світ і масштабувати вплив, набагато значніше, ніж це може зробити одна людина.

Подкасти – це і крутий рекламний плейсмент, і ті, хто підійдуть до реклами максимально комплексно, зможуть заробляти. Тобто не рекламними вставками, а повноцінним медійним продуктом, який не рекламуватиме, а вирішуватиме потребу рекламодавця.

Кожен з нас, подкастерів, відповідальний за розвиток формату в Україні. Чим більше уваги ми приділятимемо якості контенту, тим більшу аудиторію залучимо на нашу “dark side”.

Як і де слухати?

Найзручніше подкасти слухати через спеціальні додатки – Overcast, Pocket Casts, Google Подкасти, SoundCloud. Там можна підписатись на цікаві вам аудіошоу, ви будете отримувати сповіщення про нові випуски, на які підписані, а епізоди автоматично завантажуватимуться для прослуховування офлайн. Ще тут можна сортувати випуски за списками, пришвидшувати відтворення та скорочувати паузи між словами та реченнями. Якщо у вас iPhone, iPad чи Mac – то нічого не потрібно завантажувати, подкаст-менеджер (Apple Podcasts) там вже є. Їх зручність полягає у перегляді топ-подкастів за категоріями та нових подкастів, а ще ви можете ставити оцінки і залишати відгуки.

Основні переваги подкастів:

– ви не прив’язані до екрану, ваші руки вільні, а все що потрібно – телефон і навушники;

– зручний формат аудіо у досить хорошій якості. Це дуже важливо під час тривалого прослуховування. Кілька років тому ситуація була гірша;

– великий вибір тематики;

– автоматичне сповіщення про нові випуски і їх завантаження на пристрій для доступу в офлайн-режимі.

Вмикайте подкасти коли:

їдете/ідете на роботу;

готуєте або прибираєте;

бігаєте;

гуляєте наодинці (подкасти чудово слухаються під улюблену каву).

Що послухати?

Не нав’язуємо, а щиро радимо ввімкнути бодай 1 епізод аудіошоу за цікавою вам темою. Ось наш список:

Радіо Поділ – тут відразу 9 різних подкастів: українські новини, кіно, музика, медицина, державні комунікації і т.д.

Буде тобі наука – озвучки науково-філософських статей журналу “Куншт”. Про фейки тут говорить Alyona Alyona, а про судмедекспертизу наш закарпатець Валентин Кузан.

Засновники – розмови з підприємцями та громадськими діячами.

Человеку нужен человек – інтерв’ю з жінками, їх самореалізацію, стиль життя і світогляд.

Люди в палітурках – розмови про літературу та письменників. Подкаст запустився у березні, поки що складається із 3-х епізодів.

Якщо вам сподобався подкаст, то найкращий спосіб подякувати автору – залишити оцінку чи коментар. Для подкастів дуже важливий зворотній зв’язок ще й тому, що так платформи рекомендують контент більшій кількості людей. Тому не соромтесь подякувати автору за контент.

Іванна Стець, авторка подкасту “Арістотель поставив лайк”, спеціально для Varosh