Подкасти – новий YouTube: що це та як користуватись?

Їх можна слухати в машині, дорогою на роботу чи під час сніданку. Подкасти – це дуже зручний спосіб самоосвіти та відпочинку. В Україні подкастерський ринок набирає обертів. Тому ми вирішили розповісти, що це таке та як працює.
Подкаст – це збірка регулярних аудіофайлів, об’єднана однією тематикою. Вони доступні для будь-якого смартфону і 100% безкоштовні.
За інформацією аналітиків Edison Research And Trion Digital, більше третини американців регулярно слухають подкасти, а 75% населення США чули про їх існування. Американці жартують, що сьогодні подкаст має кожен інструктор з йоги. А у травні цього року вперше в історії Пулітцерівської премії нагороду отримав подкаст This American Life (за епізод про наслідки політики Трампа щодо емігрантів з Мексики).
В Україні цей формат не настільки популярний, але теж активно розвивається. За підрахунками української подкастерської спільноти Podcasts Now UA сьогодні в Україні близько двох сотень подкастів. Поки доводиться працювати тільки з такими цифрами, тому що статистики аудиторії, поширення, популярності не має.
Особисте опитування аудиторії, що систематично слухає подкасти свідчить, що люди обирають цей формат через “не радійну” подачу матеріалу, можливість вибору контенту та широкий спектр тем.
Подкаст може мати різні формати: документальний, монолог, ток-шоу, вільна розмова ведучих і вільна розмова ведучих за сценарієм, інтерв’ю та наратив. Так само майданчик пропонує і широкий вибір тем, часто, дуже неочевидних. Наприклад, існує подкаст для засинання та аудіошоу повністю присвячене відомому Вотергейтському скандалу (8 епізодів).
Ми поспілкувались з авторами українських подкастів про перспективи розвитку ринку в Україні, особливість формату та монетизацію проєктів.
Ми створили проект тому що:
Перспективи в англомовному секторі гарні. Кількість грошей та контенту постійно зростає. Ринок в Україні формується. Є вже достатня кількість різноманітних авторів. Є перші кроки монетизації. Давати оцінку перспективі зараз невдячна справа, оскільки пандемія сильно зачепила індустрію подкастингу на глобальному рівні та змінила звички слухачів. Тому я думаю, що поки це буде історія окремих успіхів, а не розвиненої інфраструктури. Наприклад, Радіо Поділ вже має монетизації через виробництво комерційних подкастів та продаж реклами.
Формат подкастів передбачає набагато уважніше засвоєння інформації. Це дозволяє будувати якісний контакт зі аудиторію, отримувати та передавати інформацію.
Я вирішила створити подкаст, тому що я інтерв’юер. А подкаст у вигляді інтерв’ю – це дуже органічна історія, яка пов’язана зі мною, з моїм досвідом і в цілому з життєвим підходом. Мені справді цікаво, що думають люди, мені справді цікаво ставити їм питання, які резонують зі мною, мені цікаво іти в глибину психології, життєвого досвіду, травм, страху, радості. Я хотіла створити дуже щирий простір, який буде наповнювати, зокрема дівчат.
Нещодавно в Америці потоковий сервіс Spotify викупив права на подкаст одного інтерв’юера за 100 млн. доларів. Тобто подкаст виходитиме тільки на їх ресурсі. В Україні всі тільки-тільки знайомляться з форматом – з чим його їдять і на якій тарілці подають. Я дуже “за” подкасти, тому що світ змінюється, стає швидшим і часто хочеться вийти на прогулянку і послухати щось повчальне, що наповнює чи відволікає, що захочеться співпережити. А ще іноді у містах люди відчувають себе самотніми. Подкасти – можливість зрозуміти, що ти не один, тому що “человеку нужен человек” і з цим важко посперечатись.
Ми створили подкаст тому що:
Подкасти – це і крутий рекламний плейсмент, і ті, хто підійдуть до реклами максимально комплексно, зможуть заробляти. Тобто не рекламними вставками, а повноцінним медійним продуктом, який не рекламуватиме, а вирішуватиме потребу рекламодавця.
Кожен з нас, подкастерів, відповідальний за розвиток формату в Україні. Чим більше уваги ми приділятимемо якості контенту, тим більшу аудиторію залучимо на нашу “dark side”.
Найзручніше подкасти слухати через спеціальні додатки – Overcast, Pocket Casts, Google Подкасти, SoundCloud. Там можна підписатись на цікаві вам аудіошоу, ви будете отримувати сповіщення про нові випуски, на які підписані, а епізоди автоматично завантажуватимуться для прослуховування офлайн. Ще тут можна сортувати випуски за списками, пришвидшувати відтворення та скорочувати паузи між словами та реченнями. Якщо у вас iPhone, iPad чи Mac – то нічого не потрібно завантажувати, подкаст-менеджер (Apple Podcasts) там вже є. Їх зручність полягає у перегляді топ-подкастів за категоріями та нових подкастів, а ще ви можете ставити оцінки і залишати відгуки.
– ви не прив’язані до екрану, ваші руки вільні, а все що потрібно – телефон і навушники;
– зручний формат аудіо у досить хорошій якості. Це дуже важливо під час тривалого прослуховування. Кілька років тому ситуація була гірша;
– великий вибір тематики;
– автоматичне сповіщення про нові випуски і їх завантаження на пристрій для доступу в офлайн-режимі.
Вмикайте подкасти коли:
Не нав’язуємо, а щиро радимо ввімкнути бодай 1 епізод аудіошоу за цікавою вам темою. Ось наш список:
Якщо вам сподобався подкаст, то найкращий спосіб подякувати автору – залишити оцінку чи коментар. Для подкастів дуже важливий зворотній зв’язок ще й тому, що так платформи рекомендують контент більшій кількості людей. Тому не соромтесь подякувати автору за контент.
Іванна Стець, авторка подкасту “Арістотель поставив лайк”, спеціально для Varosh