Ужгородці просять повернути практику партнерських пологів, зареєстрована петиція

На сайті Єдиної системи місцевих петицій триває збір підписів за петицію “Повернення практики партнерських пологів у пологовому будинку в Ужгороді”. Авторка – ужгородка Анастасія Черкіс.

Важливі тексти до теми:

«Уже понад десять років в Україні практикуються партнерські пологи, що позитивно впливає не тільки на психо-емоційний стан породіллі, а й на показники здоров’я новонароджених малюків. Партнерські пологи стали звичною практикою у наших пологових будинках. Деякі жінки навіть не уявляють появу на світ своєї дитини без чоловіка, адже їм дійсно важливо мати поруч близьку людину, аби не народжувати у страху і на самоті», – зазначає Анастасія.

23 березня 2020 року МОЗ України видало наказ № 698 “Про затвердження Тимчасових заходів у закладах охорони здоров’я з метою забезпечення їх готовності для надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2”. Відповідно були заборонені партнерські пологи на території всієї держави.

15 травня 2020 року вищевказаний наказ втратив чинність. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив на необхідності повернення до практики партнерських пологів – заради зменшення негативних наслідків, запобігання післяпологових депресій тощо.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров’я наголошує, що і в цей час важливе забезпечення права жінки на позитивний досвід безпечних пологів. І невід’ємна складова цього права – надання партнерської підтримки для усіх жінок, навіть для тих, у кого підтверджено коронавірус.

«Прошу повернути партнерські пологи в обласному пологовому центрі міста Ужгород. Прошу скасувати всі псевдозаконні заборони, що нерегламентовані наказами МОЗ – задля забезпечення реалізації конституційного права жінки на партнерські пологи. Також прошу створити безпечні умови для проведення партнерських пологів під час епідемії COVID19».

На час публікації цього матеріалу зібрано 151 підпис із 250 необхідних.

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