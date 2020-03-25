Перинатальний психолог Ольга Карабиньош розповіла про партнерські пологи в умовах карантину (ВІДЕО)

Ужгородський пологовий будинок на час карантину ввів суворі правила для своїх пацієнток: ніяких родичів, відвідувань та партнерських пологів. Для вагітних, це звісно, великий стрес. Аби роз’ясники як все відбувається сьогодні насправді та як зменшити вплив цього стресу, ми поспілкувалися з професійною доулою та перинатальним психологом Ольгою Карабиньош. Вона дає направду цінні поради як пройти через цей етап з думкою та асболютною турботою про себе та свого малюка.

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Varosh

Фото: Анастасія Черкіс